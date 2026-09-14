Ștrudel cu piersici și nuci pecan. Un desert delicios, crocant la exterior și suculent în interior

Pentru atunci când ai la îndemână piersici bine coapte sau chiar piersici din compot, merită să prepari rețeta de ștrudel cu piersici și nuci pecan. Este un desert parfumat, crocant la exterior și suculent în interior, perfect pentru răsfățul dulce al familiei.

Ștrudelul este un desert parfumat, crocant la exterior și suculent în interior | Shutterstock/AI

Piersicile se combină foarte bine cu zahărul brun, scorțișoara și vanilia, iar nucile pecan aduc o textură plăcută și un gust ușor caramelizat. Puțin suc de lămâie echilibrează dulceața fructelor, în timp ce amidonul ajută la îngroșarea umpluturii și împiedică aceasta să devină prea lichidă în timpul coacerii.

Un detaliu important este folosirea pesmetului panko. Acesta se presară pe aluat înainte de a adăuga fructele și are rolul de a absorbi o parte din sucul lăsat de piersici. Astfel, foietajul rămâne mai crocant și nu se înmoaie în timpul coacerii.

Ștrudelul poate fi pregătit pentru un desert de weekend, pentru o masă în familie sau chiar pentru un mic dejun mai special, alături de o cafea. Se servește foarte bine cald sau ușor răcit și poate fi pudrat cu zahăr pentru un aspect apetisant. Dacă vrei un desert și mai savuros, îl poți servi alături de înghețată de vanilie.

Ștrudel cu piersici și nuci pecan - Ingrediente

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Pentru umplutură:

600 g piersici curățate și feliate subțire

150 g zahăr brun

55 g nuci pecan tocate și prăjite

16 g amidon de porumb

15 ml suc proaspăt de lămâie

5 ml extract de vanilie

3 g scorțișoară măcinată

0,5 g nucșoară măcinată

1,5 g sare de mare.

Pentru bază:

2 foi de aluat foietaj congelat, decongelate (aproximativ 500 g în total)

60 g pesmet Panko

1 ou pentru uns

28 g unt nesărat, topit

zahăr pudră, după gust, pentru decor.

Ștrudel cu piersici și nuci pecan - Mod de preparare

Pune piersicile feliate într-un bol încăpător. Adaugă zahărul brun, nucile pecan, amidonul de porumb, sucul de lămâie, extractul de vanilie, scorțișoara, nucșoara și sarea. Amestecă bine toate ingredientele și lasă compoziția să stea aproximativ 15 minute.

Dacă piersicile lasă mult suc, scurge excesul de lichid înainte de a le folosi. Acest pas este important pentru ca aluatul să rămână crocant după coacere.

Preîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius și tapetează o tavă cu hârtie de copt.

Presară puțină făină pe suprafața de lucru și întinde fiecare foaie de aluat până când ajunge la aproximativ 25 x 30 cm.

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Pe fiecare foaie, taie fâșii oblice, late de aproximativ 1,5-2 cm, pe ambele margini, lăsând partea centrală întreagă. Fâșiile trebuie să pătrundă aproximativ o treime din lățimea foii, astfel încât să poată fi împletite peste umplutură.

Presară câte ¼ de cană de pesmet panko în centrul fiecărei foi. Împarte apoi uniform compoziția de piersici între cele două foi și așaz-o peste pesmet.

Începe să aduci fâșiile de aluat peste umplutură, alternând stânga cu dreapta, pentru a obține aspectul împletit specific ștrudelului. Umezește ușor marginile fâșiilor cu puțină apă și presează-le pentru a se lipi bine.

Dacă observi suc în exces în jurul umpluturii, îndepărtează-l cu ajutorul unor prosoape de hârtie înainte de coacere.

Bate oul și unge bine suprafața celor două ștrudele. Fă câteva crestături mici în partea de sus pentru a permite aburului să iasă în timpul coacerii.

Introdu tava în cuptor și coace ștrudelele timp de 30-35 de minute, până când aluatul devine auriu și crocant, iar umplutura începe să fiarbă ușor.

Scoate ștrudelele din cuptor și lasă-le să se răcorească puțin. Unge-le, dacă dorești, cu untul topit și pudrează-le cu zahăr.

Servește ștrudelul cu piersici călduț sau la temperatura camerei. Pentru un desert deosebit, adaugă lângă fiecare felie o cupă de înghețată de vanilie.

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Sfaturi pentru un ștrudel cu piersici și nuci pecan reușit

Alege piersici coapte, dar nu foarte moi, pentru ca umplutura să își păstreze textura. Dacă fructele sunt foarte zemoase, scurge bine lichidul înainte de a le pune pe aluat.

Nu sări peste stratul de pesmet panko. Acesta absoarbe o parte din sucul fructelor și contribuie la păstrarea texturii crocante a foietajului.

Ai grijă să sigilezi bine fâșiile de aluat. Dacă ștrudelul este greu de manevrat după asamblare, pune-l în frigider pentru 15-20 de minute înainte de coacere.

Pentru un rezultat cât mai bun, servește ștrudelul cald. Dacă îl pregătești în avans, îl poți reîncălzi în cuptor, astfel încât foietajul să își recapete textura crocantă.