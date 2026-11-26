Doamna Crina i-a transmis un mesaj ferm fiului său, Claudio, în legătură cu Anne Mary. Ce i-a cerut concurentului și ce replică i-a dat acesta la Mireasa?

Doamna Crina de la Mireasa i-a impus fiului ei, Claudio, să nu mai vorbească deloc cu Anne Mary | Antena 1

Tensiuni în casa Mireasa! Doamna Crina a luat atitudine după discuțiile despre apropierea dintre Claudio și Anne Mary. Mama concurentului i-a cerut fiului său să nu mai vorbească deloc cu tânăra și l-a sfătuit să stea departe de orice altă fată.

Doamna Crina nu mai vrea ca fiul ei să vorbească cu Anne Mary

Doamna Crina a fost categorică atunci când a venit vorba despre Anne Mary. Femeia consideră că apropierea dintre cei doi nu îl va duce pe fiul său nicăieri și i-a cerut să nu mai caute compania tinerei.

De această dată, mama concurentului a spus că își susține decizia și că nu mai vrea ca fiul ei să poarte discuții cu Anne Mary. Declarația sa a fost una tranșantă, mai ales că a ținut să îi transmită că ar fi mai bine să își vadă de treburile lui.

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„Chiar i-aș sugera să stea liniștit în banca lui, să nu se mai bage chiar cu nicio fată și să își vadă de treaba lui pentru că nici cu Anne nu are să ajungă la niciun rezultat, și acum chiar mă impun, și chiar îi impun să nu mai stea nici de vorbă. Nu e nici pe departe cum am spus. Nu, chiar susțin acum. Să fie liniștită și sănătoasă”, a spus doamna Crina.

Claudio vrea să petreacă timpul alături de Anne Mary până la finala Mireasa

După ce a ascultat ce i-a transmis mama sa, Claudio a punctat

„Parcursul până la final o să îl facem împreună și toate activitățile”, a spus Claudio, făcând refereire la Anne Mary.

Răspunsul mamei sale nu a fost însă cel la care se aștepta. Doamna Crina i-a explicat că nu trebuie să depindă de prezența ei și că poate participa singur la activitățile din emisiune.

Femeia a glumit pe seama situației și i-a spus că va petrece ea timpul cu el, dacă tot își dorește companie.

„Poți să faci și singur, că nu ești legat de nimeni. Nu poți să stai singur? Care e problema? Lasă că faci activități cu mine. O să încerc să rămân până la finală, să scap de pericol personajele. Atâta agitație și atât de importanți suntem, dar de fapt nu prea avem valori ca să dăm dovadă de nicio valoare”, a mai spus doamna Crina.

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