Adevărul despre contraceptivele orale și riscul de infertilitate

Pilulele contraceptive sunt o soluție eficientă de protecție împotriva unei sarcini nedorite, dar și o metodă de tratament recomandată frecvent pentru reglarea ciclului menstrual ori pentru ameliorarea durerilor menstruale severe. Cu toate acestea, în ultimii ani circulă des mitul conform căruia utilizarea pe termen lung a contraceptivelor orale ar afecta fertilitatea.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, ne dezvăluie adevărul din spatele acestor îngrijorări.

De ce nu poți rămâne însărcinată când iei anticoncepționale

Pilula contraceptivă are rolul de a opri ovulația temporar, cât timp este administrată. După întrerupere, corpul își reia funcțiile hormonale naturale.

„În majoritatea cazurilor, ovulația revine în câteva săptămâni sau luni, iar femeia poate rămâne însărcinată la fel ca înainte de a lua contraceptive. Așadar, contraceptivele orale nu afectează fertilitatea pe termen lung, acesta fiind doar un mit”, spune dr. Vythoulkas.

Și totuși, multe femei cred contrariul, iar asta se întâmplă deoarece în multe situații se descoperă o problemă de fertilitate abia după ce renunță la contraceptive, creându-se astfel impresia, greșită de altfel, că pilula a provocat infertilitatea. În realitate, acea problemă exista deja, dar fusese „mascată” de anticoncepționale.

„Un exemplu în acest sens este endometrioza, al cărei simptom principal, durerea la menstruație, este ameliorat de contraceptive. Un alt exemplu este sindromul ovarelor polichistice – în acest caz, femeia care ia anticoncepționale are un ciclu regulat, ovulează, dar după ce renunță la pilulă, menstruația devine din nou neregulată sau apare doar de 2-3 ori pe an, astfel fiind categoric reduse șansele de sarcină. Vârsta, stresul, stilul de viață pot fi, de asemenea, factori care influențează fertilitatea femeii”, detaliază medicul.

La cât timp după întreruperea anticoncepționalelor se reglează ovulația

Unele femei pot rămâne însărcinate chiar din prima lună după renunțarea la contraceptive, însă în cazul altora ovulația își reia ritmul normal în 2-3 luni. Foarte rar, ciclurile pot rămâne neregulate mai mult de 6 luni, caz în care vorbim despre o posibilă problemă medicală preexistentă, nu despre efectul pilulei.

„Dacă sarcina nu apare după un an de încercări sau după 6 luni, dacă femeia are peste 35 de ani, este momentul să se adreseze unui specialist în infertilitate. Cauza poate fi o problemă ovariană, tubară sau masculină – iar acestea nu au legătură cu folosirea contraceptivelor, nu înseamnă că pastilele «au stricat» ceva”, atrage atenția dr. Andreas Vythoulkas.

Totuși, înainte de administrarea anticoncepționalelor, este necesară o evaluare medicală. Chiar dacă există beneficii clare ale acestora – precum ameliorarea durerilor menstruale, a acneei, reglarea fluxului menstrual, scăderea riscului de anemie sau chisturi ovariene –, trebuie prescrise doar în urma unei consultații la medicul ginecolog, deoarece prezintă și contraindicații.

De exemplu, anticoncepționalele nu sunt indicate femeilor cu risc crescut de tromboză, hipertensiune arterială necontrolată sau anumite afecțiuni hepatice.

Contraceptivele orale nu sunt „dușmanul” fertilității, ci un instrument medical valoros care, folosit responsabil și sub supraveghere de specialitate, aduce mai multe beneficii decât riscuri.

