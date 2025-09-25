Antena Căutare
Home Lifestyle Health Adevărul despre contraceptivele orale și riscul de infertilitate

Adevărul despre contraceptivele orale și riscul de infertilitate

Pilulele contraceptive sunt o soluție eficientă de protecție împotriva unei sarcini nedorite, dar și o metodă de tratament recomandată frecvent pentru reglarea ciclului menstrual ori pentru ameliorarea durerilor menstruale severe. Cu toate acestea, în ultimii ani circulă des mitul conform căruia utilizarea pe termen lung a contraceptivelor orale ar afecta fertilitatea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 09:01 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 10:45
Adevărul despre contraceptivele orale și riscul de infertilitate | Shutterstock

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, ne dezvăluie adevărul din spatele acestor îngrijorări.

De ce nu poți rămâne însărcinată când iei anticoncepționale

Pilula contraceptivă are rolul de a opri ovulația temporar, cât timp este administrată. După întrerupere, corpul își reia funcțiile hormonale naturale.

„În majoritatea cazurilor, ovulația revine în câteva săptămâni sau luni, iar femeia poate rămâne însărcinată la fel ca înainte de a lua contraceptive. Așadar, contraceptivele orale nu afectează fertilitatea pe termen lung, acesta fiind doar un mit”, spune dr. Vythoulkas.

Articolul continuă după reclamă

Și totuși, multe femei cred contrariul, iar asta se întâmplă deoarece în multe situații se descoperă o problemă de fertilitate abia după ce renunță la contraceptive, creându-se astfel impresia, greșită de altfel, că pilula a provocat infertilitatea. În realitate, acea problemă exista deja, dar fusese „mascată” de anticoncepționale.

„Un exemplu în acest sens este endometrioza, al cărei simptom principal, durerea la menstruație, este ameliorat de contraceptive. Un alt exemplu este sindromul ovarelor polichistice – în acest caz, femeia care ia anticoncepționale are un ciclu regulat, ovulează, dar după ce renunță la pilulă, menstruația devine din nou neregulată sau apare doar de 2-3 ori pe an, astfel fiind categoric reduse șansele de sarcină. Vârsta, stresul, stilul de viață pot fi, de asemenea, factori care influențează fertilitatea femeii”, detaliază medicul.

CITEȘTE ȘI: Ce metode contraceptive există, cât sunt de eficiente și diferențele dintre ele

La cât timp după întreruperea anticoncepționalelor se reglează ovulația

Unele femei pot rămâne însărcinate chiar din prima lună după renunțarea la contraceptive, însă în cazul altora ovulația își reia ritmul normal în 2-3 luni. Foarte rar, ciclurile pot rămâne neregulate mai mult de 6 luni, caz în care vorbim despre o posibilă problemă medicală preexistentă, nu despre efectul pilulei.

„Dacă sarcina nu apare după un an de încercări sau după 6 luni, dacă femeia are peste 35 de ani, este momentul să se adreseze unui specialist în infertilitate. Cauza poate fi o problemă ovariană, tubară sau masculină – iar acestea nu au legătură cu folosirea contraceptivelor, nu înseamnă că pastilele «au stricat» ceva”, atrage atenția dr. Andreas Vythoulkas.

Totuși, înainte de administrarea anticoncepționalelor, este necesară o evaluare medicală. Chiar dacă există beneficii clare ale acestora – precum ameliorarea durerilor menstruale, a acneei, reglarea fluxului menstrual, scăderea riscului de anemie sau chisturi ovariene –, trebuie prescrise doar în urma unei consultații la medicul ginecolog, deoarece prezintă și contraindicații.

De exemplu, anticoncepționalele nu sunt indicate femeilor cu risc crescut de tromboză, hipertensiune arterială necontrolată sau anumite afecțiuni hepatice.

Contraceptivele orale nu sunt „dușmanul” fertilității, ci un instrument medical valoros care, folosit responsabil și sub supraveghere de specialitate, aduce mai multe beneficii decât riscuri.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri despre anticoncepționale. Ce ar trebui să știi despre pilulele contraceptive

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Există alimente care scad tensiunea? Dieta corectă a persoanelor hipertensive... Tipuri de carne care cresc riscul de cancer la colon...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tipuri de carne care cresc riscul de cancer la colon
Tipuri de carne care cresc riscul de cancer la colon
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Există alimente care scad tensiunea? Dieta corectă a persoanelor hipertensive
Există alimente care scad tensiunea? Dieta corectă a persoanelor hipertensive
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am terminat liceul cu 873 de absențe”
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x