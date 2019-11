Alimente pe care trebuie să le consumi în timpul iernii

Fructe

Fructele bogate în vitamina C sunt cele mai importante pentru întărirea sistemului imunitar. Portocalele, grapefruitul, bananele, ananasul și lămâia sunt perfecte pentru prepararea unui smoothie în zilele de iarnă în care vrei să-ți pregătești o gustare rapidă și sănătoasă pentru muncă. Fructele care conțin și surse importante de fibre sunt potrivite pentru astfel de sucuri care îți oferă un boost de energie și au gust savuros. Rodiile sunt și ele pe lista fructelor bogate în vitamine și nu ar trebui să lipsească din dieta ta de iarnă. O rodie conține o treime din doza zilnică recomandată de vitamina C, iar dacă faci suc din aceste fructe vei putea profita mai mult de efectul antioxidant.

Legume

Legumele de sezon sunt indicate pentru o alimentație echilibrată și bogată. Avantajul este, totuși, că există legume pe care le găsești în supermarket în orice moment al anului și nu mai ai scuze pentru excluderea lor din dietă. Cele precum varza de Bruxelles, păstârnacul sau varza roșie conțin cantități însemnate de vitamina C, fibre, vitamina A, vitamina B, dar și potasiu sau magneziu. Între legumele vedetă se află și varza kale, care conține o multitudine de vitamine care contribuie la menținerea unui organism sănătos. O cană de frunze de kale conține doza zilnică recomandată de vitaminele A, C și K, dar nu îi lipsesc nici cantități mari de vitamina B, calciu, magneziu și fier. Dacă nu ai acces la astfel de legume, poți conta oricând pe cele clasice. De exemplu, morcovul este o sursă extrem de nutritivă. Un morcov mare conține 240% din doza zilnică de vitamina A, care joacă un rol esențial în întărirea și susținerea sistemului imunitar.