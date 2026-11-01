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Băutura caldă care poate combate constipația și ajuta digestia. Ce recomandă specialiștii să bei dimineața

Descoperă care este cea mai bună băutură caldă pentru a combate constipația și pentru a ajuta digestia. Medicii specialiști recomandă să o bei mai ales dimineața.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 06:15 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 15:38
Descoperă care este băutura care combate constipația și ajuta digestia | Profimedia
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Când vine vorba despre o digestie sănătoasă, nu doar cantitatea de fibre contază, ci și băuturile consumate. Băuturile calde ajută, în general, la contracția mușchilor din tubul digestiv. Totuși, există una care combate constipația, ajută digestia și are și numeroase alte beneficii pentru organism.

Descoperă în rândurile de mai jos care este băutura care combate constipația și ajută digestia, dar și ce recomandă specialiștii.

Băutura caldă care poate combate constipația și ajuta digestia. Ce recomandă specialiștii să bei dimineața

Milioane de oameni din întreaga lume consumă cafea dimineața, însă nu conștientizează importanța deosebită a acestei băuturi calde. Potrivit specialiștilor, aceasta nu doar că previne constipația, dar ajută la digestie și oferă numeroase alte beneficii.

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„Mulți oameni o tolerează bine și poate pune colonul în mișcare, pentru că stimulează contracțiile musculare ce împing scaunul mai departe“, explică Supriya Rao, medic gastroenterolog.

Iată mai jos principalele avantaje și efecte de care beneficiezi, după ce bei o cană de cafea caldă.

1. Băutura caldă dă un impuls reflexului gastrocolic

Reflexul gastrocolic este cel care îți dă senzația că trebuie să mergi la toaletă, de obicei după masă sau dimineața, imediat după trezire. Cafeaua poate ajuta la declanșarea lui. Cum reflexul e cel mai activ dimineața, atunci e momentul ideal pentru o cană de cafea caldă. Dacă o bei împreună cu o masă, efectul poate fi și mai bun, pentru că mâncarea întinde stomacul și ajută resturile să înainteze.

2. Colonul își sporește activitatea

Scaunul înaintează prin colon printr-o serie de contracții. Când acestea sunt neregulate, pot apărea constipația sau crampele.

„Studiile arată că, în câteva minute, cafeaua poate crește contracțiile din colon“, spune Edmundo Rodriguez-Frias, medic gastroenterolog.

Efectul ei este cu 60% mai puternic decât al apei. La cafeaua decafeinizată, rezultatele sunt, însă, mai puțin puternice.

3. Cafeaua caldă este băutura care ajută la producția de hormoni digestivi

Cafeaua crește nivelul de gastrină și de colecistokinină, doi hormoni implicați în digestie. Gastrina sprijină mișcările stomacului și semnalează producerea de acid clorhidric, ce ajută la digerarea proteinelor. Colecistokinina transmite pancreasului să elibereze enzime pentru digerarea carbohidraților, a grăsimilor și a proteinelor, au informat cei de la eatingwell.com.

4. Ajută și hrănește flora intestinală

O analiză din 2024 arată că o cafea băută cu măsură, adică sub 4 căni pe zi, se asociază cu mai multe microorganisme folositoare în intestin și cu mai puține dăunătoare. Cafeaua are și rol prebiotic. Ea hrănește bacteriile din microbiom și conține o cantitate maare de fibre solubile.

Alte sfaturi pe care le poți urma ca să previi constipația și să ai o digestie sănătoasă

Adaugă în alimentația ta cât mai multe cereale și fibre, căci ele îmnbunătățesc considerabil constipația și digestia. Le poți consuma cu lapte sau în iaurturi, dar crește doza treptat, ca să previi balonarea. Nu uita să te hidratezi corespunzător, căci și deshidratarea influențează digestia. Fă mișcare regulat, ca să previi constipația și să îți îmbunătățești digestia.

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