Oana Ioniță a rememorat, într-o notă amuzantă, un episod neașteptat prin care a trecut în urmă cu aproximativ un an. Un brad de dimensiuni impresionante, aflat în curtea locuinței sale, a căzut peste casă, iar tentativa vedetei de a-l pune la loc pe cont propriu nu a avut succes. Coregrafa a vorbit despre situația copacului în prezent și a explicat de ce acesta nu a fost încă îndepărtat.

Pe lângă cariera sa, Oana Ioniță se dedică și rolului de mamă pentru cei doi copii ai săi, Isabel și Maxim, familia fiind o prioritate în viața sa. De-a lungul timpului, coregrafa s-a confruntat cu diverse încercări pe plan personal, despre care a ales să vorbească în mod deschis, reușind să păstreze chiar și în momentele dificile o doză de umor.



Ce s-a întâmplat cu bradul căzut în urmă cu un an pe casa Oanei Ioniță

Oana Ioniță a mărturisit că bradul prăbușit peste locuința sa nu a fost îndepărtat nici până acum, iar problema continuă să îi creeze dificultăți. Vedeta a povestit că a încercat să ridice singură copacul, însă acesta a căzut din nou din cauza vântului și a ploilor. Până când va găsi o rezolvare definitivă, coregrafa a apelat la o variantă temporară, folosind un panou de baschet pentru a susține bradul de dimensiuni impresionante.



Oana Ioniță a relatat, într-o notă amuzantă, cum a încercat să pună pe picioare bradul uriaș care s-a prăbușit peste locuința sa, transformând întreaga întâmplare într-un motiv de glumă. Coregrafa a dezvăluit că a găsit o soluție ingenioasă prin care încearcă să readucă arborele în poziția inițială și a mărturisit, în spirit de glumă, că s-ar putea chiar să își deschidă o afacere în acest domeniu, venind în ajutorul altor persoane care trec prin situații asemănătoare.

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Oana Ioniță a vorbit și despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a ridica singură bradul, mai ales că a trebuit să gestioneze mai multe lucruri simultan, în timp ce și câinele îi îngreuna și mai mult situația. Coregrafa a precizat că arborele este încă verde și se menține sprijinit printr-o soluție provizorie, însă, cel mai probabil, va trebui să apeleze la o echipă de specialiști pentru a remedia definitiv problema.

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