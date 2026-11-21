Un studiu recent realizat de cercetători a scos la iveală o situație care ar putea ridica semne de întrebare în rândul persoanelor care consumă frecvent produse vegane și vegetariene. Oamenii de știință au analizat 212 alimente și băuturi pe bază de plante comercializate în Marea Britanie, iar rezultatele au arătat că toate conțineau cel puțin o substanță toxică produsă de anumite ciuperci. Printre produsele verificate se numără alternativele vegetale la carne, laptele de ovăz, cel de soia și laptele de migdale.

Cercetarea, realizată de specialiști de la Universitatea din Parma, în colaborare cu Universitatea Cranfield, a urmărit identificarea micotoxinelor, substanțe care pot apărea în mod natural în anumite culturi agricole. Acestea pot contamina cerealele, leguminoasele și semințele în timpul cultivării, recoltării sau depozitării.

Rezultatele au atras atenția cercetătorilor, mai ales pentru că au fost identificate astfel de substanțe în fiecare dintre cele 212 produse analizate. Totuși, există și un aspect important: concentrațiile descoperite s-au situat sub nivelurile orientative recomandate de Uniunea Europeană.

Ce substanțe au descoperit cercetătorii în produsele vegane și vegetariene

În cadrul investigației, specialiștii au analizat o gamă variată de produse disponibile în supermarketurile din Marea Britanie. Printre acestea s-au numărat burgeri vegani, cârnați fără ingrediente de origine animală, alternative vegetale la carnea de pui, dar și băuturi obținute din ovăz, migdale și soia.

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În urma testelor, oamenii de știință au identificat cel puțin una dintre cele 19 micotoxine urmărite în fiecare produs. Mai mult decât atât, o parte dintre alimente conțineau mai multe tipuri de astfel de substanțe.

Micotoxinele sunt compuși toxici produși de anumite specii de ciuperci și mucegaiuri. Acestea pot ajunge în alimente încă din fazele de producție agricolă, atunci când plantele sunt expuse contaminării, dar și ulterior, dacă materiile prime nu sunt depozitate în condiții corespunzătoare.

Specialiștii atrag atenția că prezența micotoxinelor nu înseamnă neapărat că produsul conține mucegai viu. De asemenea, identificarea acestor substanțe nu indică automat că alimentul respectiv este periculos pentru consum. Riscurile depind de tipul toxinei, concentrația acesteia și cantitatea ingerată în mod repetat.

Un aspect important evidențiat de cercetare este faptul că toate concentrațiile măsurate în produsele analizate au fost sub nivelurile orientative recomandate la nivel european.

De ce poate deveni expunerea repetată o problemă pentru organism

Deși valorile identificate nu au depășit nivelurile orientative europene, cercetătorii consideră că este necesară o analiză mai atentă a efectelor expunerii îndelungate la aceste substanțe.

Persoanele care consumă frecvent produse vegetale ar putea intra în contact cu micotoxine provenite din mai multe surse alimentare. De exemplu, cineva care include zilnic în meniu alternative la carne, băuturi vegetale, cereale și leguminoase poate avea o expunere cumulată, chiar dacă fiecare produs consumat în parte conține concentrații reduse.

Studiile anterioare au sugerat că ingerarea repetată a unor cantități mici de micotoxine ar putea contribui la creșterea expunerii totale și, implicit, la apariția unor riscuri pentru sănătate.

În cazul unor expuneri suficient de mari, anumite micotoxine pot afecta ficatul și rinichii, pot influența funcționarea sistemului imunitar și pot crește riscul de cancer.

Cu toate acestea, cercetarea actuală nu demonstrează că alimentele testate provoacă astfel de afecțiuni. Scopul studiului este de a oferi informații suplimentare despre nivelul de expunere al consumatorilor și despre modul în care acesta ar trebui evaluat pe termen lung.

Ce spun specialiștii despre riscurile consumului de produse pe bază de plante

Andrea Patriarca, lector universitar în micologie la Universitatea Cranfield, explică faptul că micotoxinele sunt prezente în mod natural în mediul alimentar și nu pot fi eliminate complet.

Potrivit specialistului, descoperirea acestor substanțe nu ar trebui să îi determine pe consumatori să renunțe la o alimentație variată. Totuși, monitorizarea lor devine importantă pe măsură ce pe piață apar tot mai multe produse alimentare noi, cu formule complexe și numeroase ingrediente.

Cercetătorul a atras atenția și asupra faptului că nu există în prezent reglementări specifice pentru monitorizarea micotoxinelor în toate aceste categorii noi de produse.

Echipa de cercetare colaborează cu reprezentanți ai industriei alimentare, de la fermieri până la producători, pentru a găsi metode eficiente de prevenire și control al contaminării.

De asemenea, specialiștii de la Universitatea Cranfield și Universitatea din Parma continuă investigațiile pentru a înțelege mai bine cum diferitele obiceiuri alimentare influențează expunerea populației la aceste substanțe.

Cercetătorii urmăresc inclusiv identificarea categoriilor de consumatori care ar putea fi mai vulnerabile și furnizarea unor date care să ajute la îmbunătățirea politicilor privind siguranța alimentară.

Studiul, intitulat „Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market”, a fost publicat în revista științifică Food Control și a fost realizat în cadrul proiectului european FunShield4Med, finanțat prin programul Horizon Europe, conform sciencedaily.com.

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