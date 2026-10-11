Boala din epoca victoriană care îi îngrijorează din nou pe medici. Simptomele pe care părinții nu trebuie să le ignore

O afecțiune despre care mulți ar putea crede că a rămas doar în cărțile de istorie continuă să fie prezentă și în zilele noastre. Iată care este boala din epoca victoriană ce a revenit, din nou, în atenția medicilor!

Boala din epoca victoriană care îi îngrijorează din nou pe medici | arhivă

Scarlatina, o afecțiune provocată de bacteria streptococ de grup A, rămâne o problemă de sănătate în Marea Britanie, unde cazurile au crescut în ultimii ani.

Farmaciștii îi sfătuiesc pe părinți să fie atenți la primele semne, deoarece boala poate fi ușor confundată cu o răceală obișnuită.

Scarlatina provoacă din nou panică printre părinți!

I se mai spune și boala „victoriană”, o denumire rămasă din secolul al XIX-lea, când scarlatina provoca foarte multe decese.

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Astăzi, deși avem tratamente mai bune și metode moderne de diagnostic, boala continuă să se răspândească.

Din cauza numărului mare de îmbolnăviri, autoritățile britanice au schimbat recomandările referitoare la aceste infecții.

Experții de la Chemist4U avertizează că această infecție nu a dispărut. Toamna și iarna, copiii petrec mult timp împreună la școală sau la grădiniță, iar bacteria se transmite mai ușor. În plus, creșterea cazurilor din Statele Unite a atras atenția și asupra situației din Marea Britanie.

Cum se manifestă infecția și prin ce metode se poate transmite

Ayesha Bashir, farmacist la Chemist4U, a explicat ce este această infecție și de ce este important să recunoaștem simptomele din timp.

Conform acesteia, bacteria se transmite prin aer, când o persoană bolnavă tușește sau strănută, dar și prin atingerea obiectelor murdare, cum ar fi jucăriile sau clanțele ușilor. Boala se poate lua ușor și dacă se folosesc la comun paharele sau tacâmurile.

Primele semne apar în cel mult cinci zile de la contactul cu bacteria. Durerea de gât este cel mai des întâlnit simptom; ea apare dintr-o dată și devine mai puternică la înghițire.

Pe lângă durerea de gât, pot apărea febră mare, amigdale umflate cu puncte albe și ganglioni măriți la gât. Copiii pot avea și stări de greață, vărsături, dureri de mușchi sau pot deveni mai iritabili.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) arată că scarlatina poate începe la fel ca o gripă, cu febră, dureri în gât și ganglioni umflați.

Un semn clar al bolii este erupția pe piele, care apare de obicei după 12-48 de ore. Erupția începe pe piept și burtă, apoi se întinde pe tot corpul. Este formată din bube mici, iar pielea devine aspră la atingere, ca un șmirghel.

Pe pielea deschisă la culoare, petele sunt roz sau roșiatice. La persoanele cu pielea mai închisă, culoarea se observă mai greu, dar pielea rămâne la fel de aspră la atingere.

Un alt simptom specific este „limba zmeurie”. La început, limba are un strat albicios, care apoi dispare și lasă limba roșie, umflată și cu mici umflături. Obrajii pot deveni roșii, însă erupția nu apare, de obicei, pe față.

Când boala începe să treacă, pielea poate începe să se cojească, la fel ca după o arsură de soare. NHS menționează că simptomele sunt similare și la adulți, dar aceștia fac boala mult mai rar.

Când este nevoie de ajutor medical și ce riscuri implică boala

Părinții care observă aceste simptome sunt sfătuiți să meargă cu copilul la medic. Ayesha Bashir explică de ce este important să știm dacă este vorba despre o bacterie sau despre un virus.

Dacă nu este tratată corect, infecția poate duce la complicații grave, cum ar fi febra reumatică, probleme la rinichi sau alte infecții mai severe.

Pentru orice nelămurire legate de simptome, cel mai bine este să contactați medicul de familie. În cazul unei simple răceli, farmaciștii vă pot recomanda medicamente fără rețetă care să ajute la calmarea disconfortului.

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