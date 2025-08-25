Antena Căutare
(P) Când recomandă medicii perfuzii cu glutation

Glutationul este considerat unul dintre cei mai importanți antioxidanți produși de organism, cu rol în apărarea celulelor și în reglarea proceselor metabolice.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 14:04
Descoperă totul despre perfuzia cu glutatioon | freepik.com

În anumite situații scade nivelul său, iar organismul are nevoie de sprijin extern.

Perfuziile cu glutation reprezintă o metodă prin care substanța este administrată direct în fluxul sanguin pentru absorbție completă și rapidă. Vezi mai departe în ce situații sunt recomandate perfuziile cu glutation.

Rolul glutationului în organism

Glutationul participă la neutralizarea radicalilor liberi, la detoxifierea ficatului și la reglarea răspunsului imun. De asemenea, este implicat în sinteza și repararea proteinelor și în transportul aminoacizilor, iar nivelul său influențează modul în care corpul răspunde la stres oxidativ, inflamație și procese de îmbătrânire celulară.

Situații în care scade nivelul de glutation

Există factori care determină scăderea rezervelor de glutation, printre care expunerea prelungită la poluanți, consumul de alcool, tratamente medicamentoase, boli cronice sau infecții repetate. De asemenea, stresul prelungit și dieta dezechilibrată pot reduce capacitatea organismului de a produce glutation în cantități suficiente. Afla mai multe despre perfuzii!

Când recomandă medicii perfuzii cu glutation

Medicii iau în considerare perfuziile cu glutation atunci când organismul are nevoie de un sprijin. Printre situațiile în care această terapie este prescrisă se numără:

  • Afecțiuni hepatice – glutationul susține detoxifierea ficatului și favorizează eliminarea compușilor toxici. Este utilizat în hepatite cronice, steatoză hepatică sau în cazul persoanelor expuse constant la substanțe chimice;
  • Terapie oncologică – pentru pacienții care urmează tratamente intensive, glutationul poate reduce impactul stresului oxidativ asupra celulelor sănătoase. Se integrează în planuri complexe, stabilite de medicul curant;
  • Afecțiuni neurologice – în tulburări precum boala Parkinson sau scleroza multiplă, glutationul favorizează protejarea neuronilor și menținerea echilibrului metabolic;
  • Sistem imunitar slăbit – persoanele cu infecții frecvente sau cu imunitate scăzută pot beneficia de această terapie pentru a susține mecanismele de apărare;

Recuperare după efort intens – sportivii de performanță sau persoanele cu activități solicitante pot utiliza perfuziile pentru a accelera refacerea și a reduce efectele stresului oxidativ acumulat.

Cum se desfășoară procedura

Procedura are loc într-un cabinet medical, sub supravegherea unui specialist. Glutationul este administrat intravenos, iar durata perfuziei variază în funcție de concentrație și de protocolul stabilit. În general, o ședință durează între 20 și 40 de minute, timp în care pacientul stă într-o poziție relaxată, iar personalul medical monitorizează parametrii.

Frecvența ședințelor și stabilirea dozei

Frecvența perfuziilor se stabilește după o evaluare medicală completă. În unele cazuri, este recomandată administrarea săptămânală pe o perioadă de câteva 2, 3 luni, iar în altele se preferă ședințele cu rol de întreținere. Doza este calculată în funcție de greutatea corporală, de starea generală și de obiectivele terapeutice.

Beneficiile observate după administrare

Pacienții raportează frecvent o senzație de vitalitate sporită, o toleranță mai bună la stres și recuperare mai rapidă după perioade solicitante. În afecțiunile hepatice pot scădea inflamațiile, iar în terapiile oncologice pacienții se simt mai bine susținuți. În tulburările neurologice, obiectivul este protejarea țesutului nervos și susținerea funcționării cerebrale. Administrarea glutationului prin perfuzie necesită supraveghere medicală. Medicul evaluează istoricul pacientului, stabilește doza și monitorizează evoluția.

Concluzii

Perfuziile cu glutation reprezintă o opțiune pe care medicii o recomandă în diferite contexte, printre care afecțiuni hepatice, susținerea organismului în oncologie, tulburări neurologice, scăderea imunității sau recuperarea după efort. Prin administrarea intravenoasă, organismul primește direct o substanță esențială pentru echilibru și protecție celulară.

Dacă vrei să afli în ce măsură această terapie poate răspunde nevoilor tale, programează o discuție cu specialiștii de la Quantica720° unde ai certitudinea că ești pe mâini bune. Poți face programarea chiar acum!

Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice... (P) Dependența nu definește cine ești cu adevărat. Începe un tratament contra adicției la Social ME...
