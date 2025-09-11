Antena Căutare
Cât de sănătoasă este taurina, ingredientul din băuturile energizante?

Taurina este adesea lăudată pentru efectele sale benefice asupra sănătății, dar cercetările recente ridică semne de întrebare cu privire la adevăratul său impact. Află de ce este atât de controversat acest aminoacid folosit ca ingredient în multe băuturi energizante.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 16:55 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 19:15
Taurina amplifică efectul stimulant al cofeinei din compoziția băuturilor energizante | Shutterstock

Tineri, studenți, sportivi și toți cei care caută un boost rapid de energie găsesc adesea o soluție rapidă în băuturile energizante. În ultimele decenii, au devenit extrem de populare datorită efectului lor imediat în combaterea oboselii, îmbunătățirea concentrării și creșterea performanței fizice sau mentale.

Pe măsură ce interesul pentru băuturile energizante a crescut, apar tot mai multe întrebări legate de ingredientele pe care le conțin și de modul în care ne afectează organismul.

Majoritatea băuturilor energizante conțin o combinație de trei substanțe stimulante:

  • cofeină, prezentă în mod natural în cafea, ceai și cacao
  • guarana, o plantă tropicală cu semințe bogate în cofeină și alți compuși stimulanți
  • taurină, un aminoacid natural
Articolul continuă după reclamă

Celei din urmă i s-au atribuit efecte benefice, dar cercetările recente sugerează că aceasta nu este lipsită de riscuri pntru sănătate.

Ce este taurina și ce beneficii are?

Taurina este un aminoacid, adică un compus organic folosit de organism la producerea proteinelor. În corpul uman, se găsește în concentrații mari în inimă, mușchi, creier și ochi. Este un aminoacid neesențial, adică organismul nostru îl poate produce singur, din alți aminoacizi.

Chiar dacă taurina nu este esențială, nu înseamnă că are o importantă mai mică, potrivit nutriționistei Julia Zumpano, de la centrul medical Cleveland Clinic, din SUA. Ea îndeplinește roluri importante în organism:

  • susține creșterea nervilor
  • menține echilibrul hidric și electrolitic la nivel celular
  • contribuie la producerea sărurilor biliare care sprijină digestia
  • reglează mineralele, în special calciul
  • susține dezvoltarea sistemului nervos și îi menține buna funcționare
  • protejează retina și sprijină vederea
  • acționează ca antioxidant și susține sistemul imunitar

Beneficiile potențiale atribuite acestui aminoacid includ:

  • îmbunătățirea tensiunii arteriale și funcției cardiace
  • prevenirea bolilor cardiovasculare
  • menținerea sensibilității la insulină și controlul diabetului de tip 2
  • creșterea performanței sportive și stimularea recuperării musculare

Un studiu din 2023 publicat în revista Science numește taurina un veritabil „elixir al vieții”. În urma unor experimente pe viermi, șoareci și maimuțe, cercetătorii au observat că acest aminoacid le-a prelungit viața și le-a îmbunătățit sănătatea. Femelele șoareci au trăit cu 12% mai mult, iar masculii, cu 10%. Deși taurina are efecte promițătoare la animale, știința nu a demonstrat încă aceleași beneficii la oameni.

Multe substanțe care păreau promițătoare pentru sănătate s-au dovedit ulterior ineficiente sau chiar dăunătoare. „Luați exemplul vitaminei E: după decenii de consum, s-a demonstrat că nu ajută și chiar poate fi nocivă”, a spus pentru CNN Health Gordon Lithgow, profesor la Buck Institute, un centru de cercetare din Statele Unite dedicat îmbătrânirii.

Ce cantitate de taurină este sigură pentru consum?

Taurina este prezentă în mod natural în carne, pește și produse lactate. Persoanele fără probleme de sănătate își pot asigura necesarul de taurină doar din alimentație, fără a fi necesară suplimentarea ei.

Alimentația occidentală tipică furnizează între 40 mg și 400 mg de taurină zilnic, cantitate la care se adaugă și cea pe care o produce corpul nostru (variabilă în funcție de vârstă, alimentație și starea de sănătate).

Consumul a până la șase grame pe zi este considerat sigur de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Prin comparație, o doză de energizant conține aproximativ un gram de taurină.

De ce se adaugă în băuturile energizante?

Taurina este folosită în industria băuturilor energizante datorită capacității sale de a potența efectele cofeinei. Combinația dintre cele două substanțe amplifică starea de alertă, crește nivelul de energie, îmbunătățește concentrarea și susține performanțele fizice și mentale pe termen scurt. Consumatorii simt rapid efectul stimulant, motiv pentru care această combinație este foarte apreciată în perioadele de efort intens.

Taurina folosită în băuturi energizante și suplimente este sintetică, obținută din alți aminoacizi - cisteină și metionină -, de origine vegetală. Prin urmare, poate fi consumată de vegetarieni și vegani.

Un studiu care a stârnit îngrijorare

Deși taurina are efecte potențial benefice, cercetătorii pun sub semnul întrebării consumul ei din băuturi energizante, scrie publicația britanică The Independent. În mai 2025, un studiu publicat în revista Nature a scos la iveală posibile riscuri. Cercetătorii au descoperit că taurina ar putea alimenta progresia leucemiei, un grup de cancere de sânge care încep în măduva osoasă.

Studiul a arătat că, deși celulele sănătoase din măduvă produc taurină, cele canceroase nu o pot sintetiza, dar o pot absorbi din mediul înconjurător și o folosesc pentru a se multiplica. Experimentele pe șoareci și pe mostre de celule de leucemie umană au arătat că taurina prezentă în zona din jurul unei tumori accelerează progresia leucemiei.

Atunci când cercetătorii au blocat absorbția ei de către celulele canceroase (prin tehnici genetice), progresia bolii a încetinit semnificativ. Autorii propun dezvoltarea unor metode țintite de a bloca absorbția de taurină ca posibilă strategie de tratament.

Cât de sigure sunt suplimentele cu taurină?

În ciuda îngrijorărilor privind posibila legătură cu progresia cancerului de sânge, taurina nu este, în sine, dăunătoare. Dimpotrivă, suplimentarea poate fi benefică în contexte clinice specifice. Taurina sub formă de capsule, tablete sau pudră este recomandată uneori persoanelor care primesc nutriție parenterală pe termen lung, precum și bolnavilor cu insuficiență hepatică, renală sau cardiacă.

Paradoxal, unele studii sugerează că taurina poate atenua efectele secundare ale chimioterapiei la pacienții cu leucemie, în timp ce studiul publicat recent arată că ar putea agrava boala. Această contradicție evidențiază importanța contextului: efectele taurinei depind nu doar de doză și modul de administrare, ci și de starea de sănătate a pacientului. Ceea ce este benefic într-un caz poate fi dăunător în altul.

Cât de sigure sunt băuturile energizante cu taurină?

Este important de înțeles că administrarea taurinei ca supliment, din motive medicale, este complet diferită de consumul acesteia prin cantități mari de băuturi energizante.

Combinația de taurină cu o cantitate mare de cofeină și zahăr poate solicita inima, afecta somnul și crește riscul de efecte secundare, în special la persoanele cu probleme de sănătate și la cele care consumă și alți stimulanți.

Dacă ești un adult sănătos și bei ocazional o băutură energizantă, nu ai motive de panică. Totuși, moderația rămâne esențială. Consumul zilnic a mai multor băuturi bogate în taurină sau suplimentarea fără recomandare medicală, peste o alimentație deja bogată în taurină, poate fi riscant – mai ales dacă studiile viitoare confirmă legătura cu progresia cancerului.

Până când efectele taurinei vor fi cunoscute mai bine, cea mai sigură soluție de a-ți crește nivelul de energie rămâne o alimentație echilibrată și hrănitoare, nu băuturile energizante. Dacă ai probleme de sănătate sau antecedente familiale de cancer, consultă un medic înainte de a lua suplimente cu taurină sau de a consuma frecvent băuturi energizante.

Citește și: Băuturi energizante în timpul sarcinii: ce riscuri implică

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Obiceiuri aparent sănătoase care pot fi dăunătoare. Ce modificări pot determina în organism... Ovăzul coloidal: ce este, ce beneficii are și cum se folosește...
