Ce este tapioca. Beneficiile și utilizările acestui fascinant ingredient

Tapioca este un tip de amidon extras din rădăcina plantei de manioc, denumită științific Manihot esculenta, cunoscută ca și manioc. De obicei, se adaugă la prepararea mai multor produse culinare și se folosește inclusiv pentru a înlocui alte ingrediente. Află ce este tapioca, la ce se folosește și ce beneficii aduce consumul ei.

Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:13
Ce este tapioca. Beneficiile pentru sănătate si utilizările acestui ingredient | Shutterstock

Tapioca se prepară prin gătirea, uscarea și zdrobirea rădăcinilor de manioc, care după aceea se strecoară și se gătesc încă o dată. Se poate administra sub formă de pulbere, granule sau fulgi. De cele mai multe ori, se folosește pentru a pregăti: budinci, tăiței și produse de patiserie fără gluten.

Ce este tapioca

Tapioca este formată în totalitate din carbohidrați, inclusiv fibre, și nu conține grăsimi sau proteine. Totodată, poate oferi concentrații reduse de minerale, cum ar fi: calciu, potasiu și fier.

Consumul de amidon de tapioca se poate asocia cu câteva efecte benefice asupra sănătății. În același timp, multe dintre aceste potențiale beneficii se pot lega de consumul de suplimente cu amidon rezistent pe bază de tapioca și mai puțin de alimentele cu tapioca.

Poate echilibra nivelurile de zahăr din sânge

Consumul de tapioca poate echilibra nivelurile de zahăr din sânge pe termen lung. Consumul suplimentelor care includ maltodextrină rezistentă de tapioca poate reduce în mod semnificativ nivelul hemoglobinei A1c (HbA1C). Rezultatele se pot observa atât la pre-diabetici, cât și la persoanele cu niveluri normale de zahăr din sânge, conform Health.

Hemoglobina este o proteină din celulele roșii din sânge de care se lipește glucoza (zahărul). Testul HbA1C măsoară cantitatea de hemoglobină cu glucoză pentru a determina nivelul mediu de zahăr din sânge în ultimele două până la trei luni. Niveluri mai reduse de HbA1C înseamnă scăderea nivelurilor de zahăr din sânge.

Poate ajuta la reducerea nivelurilor de colesterol

Dacă te întrebi ce este tapioca, gâdește-te că un tip special de amidon de tapioca numit maltodextrină rezistentă de tapioca poate oferi beneficii persoanelor care suferă de niveluri ridicate de colesterol. Maltodextrina rezistentă de tapioca se produce prin desfacerea structurii amidonului de tapioca, pentru ca acesta să nu devină la fel de ușor de digerat în tractul digestiv.

Maltodextrina rezistentă de tapioca are o aromă neutră și o textură mai subțire. Din acest motiv, se adaugă deseori la produsele alimentare sănătoase și la suplimentele nutritive orale. Administrarea acesteia poate reduce nivelurile de colesterol LDL, denumit și colesterol rău, și colesterol total. În același timp, poate îmbunătăți colesterolul HDL, denumit și colesterol bun.

Se poate digera ușor

Tapioca se poate digera mai ușor decât făinurile care se obțin din cereale sau nuci. Aceasta poate fi consumată ca o sursă bună de calorii pentru persoanele cu afecțiuni precum sindromul colonului iritabil și diverticulita care poate cauza apariția simptomelor digestive, potrivit Medical News Today.

Poate fi consumată de persoanele cu boală celiacă și intoleranță la gluten

Dacă te întrebi ce este tapioca, poți reține că amidonul de tapioca nu conține gluten, de aceea se poate folosi în mod obișnuit ca ingredient la prepararea alimentelor fără gluten, cum ar fi: prăjiturile, biscuiții și pâinea fără gluten.

Amidonul este o alternativă sigură la făinurile pe bază de grâu pentru persoanele care nu pot mânca gluten. De exemplu, persoanele cu boala celiacă, o tulburare digestivă cronică declanșată de consumul de alimente cu gluten și care poate afecta intestinul subțire, li se recomandă să evite glutenul pentru a preveni simptomele.

Tapioca se folosește inclusiv la prepararea bubble tea. Această băutură populară poate provoca dependență, dacă este consumată pe termen lung.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

