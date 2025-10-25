Ce să mănânci la micul dejun pentru a crește nivelul de testosteron

Antena Căutare
După vârsta de 30 de ani, testosteronul începe să scadă, iar libidoul, masa musculară și energia bărbaților pot avea de suferit. Alimentația poate susține producția acestui hormon. Descoperă cele mai bune alimente pentru micul dejun care cresc testosteronul.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 09:35 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 12:36
Ouăle conțin grăsimi și Vitamina D, doi nutrienți care stimulează sinteza hormonului masculin testosteron | Shutterstock

Testosteronul ajută la creșterea masei musculare și la arderea grăsimilor, dar influențează și libidoul, energia și starea de spirit. Studiile arată că bărbații cu deficit de testosteron sunt mai irascibili, mai agresivi și mai puțin optimiști.

Nivelul de testosteron începe să scadă gradual după vârsta de 30 de ani. Când se întâmplă acest lucru, bărbații acumulează mai multe grăsimi sub formă de țesut adipos. Grăsimea corporală, la rândul său, reduce și mai mult hormonul masculin, ca într-un cerc vicios.

Cu cât corpul produce mai mult testosteron, cu atât cresc masa musculară și forța. În plus, nivelurile sănătoase de testosteron sunt asociate cu un risc mai scăzut de cancer și diabet de tip 2, scrie Men's Health.

Statisticile arată că 5% dintre bărbați au testosteron scăzut clinic, iar această problemă nu apare doar la vârste înaintate. Aproximativ 20% dintre bărbații sub 30 de ani cu probleme erectile au niveluri reduse de testosteron.

Citește și: Testosteron: Rolul și importanța acestuia pentru organism

Alimente care susțin producția de testosteron

O mare parte din testosteronul produs de organism depinde de alimentație. O dietă care sprijină producția acestui hormon trebuie să includă grăsimi sănătoase, legume cu frunze verzi și proteine de bună calitate.

Momentele din zi în care alimentația influențează cel mai mult secreția naturală de testosteron sunt dimineața, imediat după trezire și seara, înainte de culcare.

Începe-ți ziua cu aceste alimente și îți poți crește masa musculară, reduce grăsimea corporală și îmbunătăți energia și starea de spirit:

Fulgi de ovăz

Terciul de ovăz este unul dintre cele mai bune alimente pentru micul dejun care cresc testosteronul. Ovăzul este o sursă excelentă de vitamine din complexul B, care sunt esențiale pentru sinteza acestui hormon.

Vitamina B6 în special joacă un rol direct în producția de testosteron prin suprimarea producției de estrogen, conform Boxrox.com, revistă dedicată fitnessului competitiv și sporturilor funcționale. Nivelurile ridicate de estrogen sunt corelate cu niveluri scăzute de testosteron.

În plus, terciul de ovăz consumat dimineața oferă energie și sațietate pentru ore întregi.

Ouă

Organismul are nevoie de colesterol pentru a produce testosteron, iar gălbenușul de ou furnizează acest tip de grăsime. Totodată, ouăle conțin vitamina D, care stimulează sinteza hormonului masculin.

În cadrul unui studiu realizat la Universitatea de Medicină din Graz, Austria, 54 de bărbați sănătoși, cu vârste între 20 și 49 de ani, au primit fie 3.332 UI de vitamina D pe zi timp de un an, fie un placebo. Rezultatele au arătat creșteri semnificative ale nivelurilor de testosteron total, bioactiv și liber în grupul care a primit vitamina D, în timp ce în grupul placebo nu s-au observat modificări semnificative.

Avocado

Probabil nu întâmplător, aztecii numeau acest fruct „ahuacatl”, care se traduce prin „testicul”. Pe lângă forma care a inspirat denumirea, avocado este și unul dintre cele mai bune alimente pentru micul dejun care pot stimula sinteza testosteronului.

Avocado este bogat în grăsimi sănătoase și vitamine precum B6, A, C și K2, care ajută la reglarea producției de testosteron și la menținerea unui nivel optim de hormoni.

Carne slabă

Puține alimente au un impact atât de benefic asupra nivelului de testosteron precum carnea slabă. Ea furnizează mai mulți nutrienți esențiali pentru sinteza testosteronului: proteine, fier, magneziu, zinc și grăsimi saturate. Proteinele susțin atât nivelul optim de testosteron, cât și dezvoltarea masei musculare.

Prea multe grăsimi saturate nu sunt de dorit în alimentație, însă avem nevoie de o cantitate mică pentru a produce testosteron. Adaugă o porție de șuncă slabă sau de piept curcan la micul dejun pentru un start plin de energie.

Nuci braziliene

Acestea sunt cea mai bogată sursă alimentară de seleniu, un mineral despre care numeroase studii au arătat că poate crește sinteza de testosteron, precum și fertilitatea masculină. Doar 30 g de nuci braziliene furnizează de peste 10 ori doza zilnică recomandată de seleniu.

Totodată, nucile braziliene sunt o sursă de grăsimi sănătoase care susțin sinteza hormonului masculin, ceea ce le face perfecte pentru micul dejun.

Banane

Pentru că oferă energie rapidă, aceste fructe sunt o alegere excelentă înainte de antrenamentele de dimineață. Un motiv în plus pentru care nu ar trebui să lipsească de la micul dejun este că susțin producția de testosteron.

Bananele sunt bogate în vitaminele B și potasiu, nutrienți esențiali pentru menținerea unui nivel optim de testosteron. De asemenea, conțin bromelaină, o enzimă care stimulează libidoul masculin și crește energia.

Broccoli

Deși nu este prima opțiune pentru micul dejun, ai putea să-l consumi ocazional dimineața dacă vrei să-ți crești nivelul de testosteron. Broccoli este bogat în indol-3-carbinol, un compus alimentar care poate reduce la jumătate nivelul de estrogen la bărbați.

Conopida, varza și alte legume din familia cruciferelor ajută, de asemenea, la eliminarea excesului de estrogen.

Pește gras

Somonul, macroul, sardinele și alți pești bogați în grăsimi sănătoase sunt o alegere excelentă pentru micul dejun atunci când vrei să-ți crești nivelul de testosteron. Acizii grași Omega 3 pe care îi conțin joacă un rol esențial în menținerea echilibrului hormonal și în susținerea sănătății celulelor.

Consumul regulat de somon sau de ulei de pește a fost asociat cu creșterea nivelului de testosteron liber, forma activă a hormonului în organism. Mai mult decât atât, studiile arată că uleiul de pește stimulează producția hormonului luteinizant, cel care semnalează organismului să producă mai mult testosteron în mod natural.

Citește și: Cum creștem natural nivelul de testosteron

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

📰

