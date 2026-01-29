Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra medicamente pentru răceală

În timpul sezonului de răceală și gripă, poate fi o provocare să găsești medicamentul potrivit pentru a te pune din nou pe picioare. Raionul farmaciilor are multe opțiuni și poate fi dificil să știi de unde să începi. Dacă trebuie să cauți un medicament, iată câteva sfaturi care te vor ajuta să alegi medicamentele pentru tuse și răceală care ți se potrivesc mai bine în acest sezon.

Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 10:01 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 10:45

Ce trebuie să știi înainte de a lua medicamente fără prescripție medicală pentru răceală | Shutterstock

Simptomele răcelii și ale infecțiilor respiratorii superioare - inclusiv congestie nasală, tuse, dureri în gât, dureri musculare și febră - te pot face să te simți mizerabil. Deși nu există leac imediat pentru aceste infecții virale, remediile fără prescripție medicală pot ajuta la ameliorarea simptomelor în timp ce organismul combate virusul.

1. Uită-te dincolo de etichetele colorate sau strălucitoare

Concentrația maximă nu înseamnă întotdeauna că medicamentul este mai bun. Produsele pentru tuse și răceală cu concentrație maximă combină deseori mai multe medicamente într-unul singur. Este posibil să nu ai nevoie de unele dintre aceste medicamente pe baza simptomelor tale. Gândește-te la ce te deranjează cel mai mult. Este o durere de cap? Un nas înfundat? O tuse? Simptomele tale sunt primul indiciu pentru alegerea medicamentului potrivit. Caută produsul care se aplică exact simptomelor care te deranjează.

2. Medicamentele nu se amestecă oricum

Brown Health University avertizează că multe medicamente pentru tuse și răceală interacționează cu alte medicamente fără prescripție medicală, dar și cu unele pe bază de rețetă pe care poate le iei în acel moment.

Medicamentele utilizate pentru subțierea sângelui, hipertensiune arterială, depresie sau anxietate, durere, somn, glaucom și multe altele pot interacționa cu medicamentele pentru tuse și răceală. Anumite afecțiuni medicale pot fi, de asemenea, un motiv pentru a evita un medicament. Înainte de a cumpăra ceva, trebuie să citești întotdeauna secțiunile despre avertismente sau posibile interacțiuni cu alte medicamente din prospect, sau întreabă medicul ori farmacistul.

3. Urmează atent instrucțiunile

La fel ca sfatul numărul unu, mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. Administrarea unei cantități prea mari de medicamente fără prescripție medicală sau eliberate pe bază de rețetă poate fi periculoasă. Asigură-te că iei medicamentul exact așa cum este descris în secțiunea mod de administrare a medicamentului.

Vezi timpul de administrare a dozei și cât ai luat pentru a evita depășirea limitelor zilnice recomandate. De asemenea, verifică și momentul administrării, unele se iau după masă, sau seara dacă provoacă somnolență. Utilizează medicamentul numai pentru numărul de zile indicat pe etichetă sau conform instrucțiunilor date de medic ori farmacist. Utilizarea acestuia mai mult timp sau mai des poate crește riscul de a avea efecte secundare.

4. Copiii și adulții au opțiuni diferite

Vârsta este un factor important în alegerea unui medicament. Multe produse pentru tuse și răceală sunt aprobate doar pentru adulți. Produsele care sunt special destinate sugarilor sau copiilor conțin adesea medicamente diferite față de cele pentru adulți sau concentrații diferite ale unui medicament similar. Produsele pentru adulți nu trebuie administrate copiilor sub 12 ani fără a consulta mai întâi un medic.

Chiar și unii adulți pot necesita doze mai mici de medicamente, în funcție de vârsta, medicamentele sau alte afecțiuni medicale. Verifică prospectul pentru a te asigura că produsul pe care îl ai în vedere este adecvat vârstei.

5. Când trebuie să consulți un medic pentru simptomele de răceală sau gripă

Dacă simptomele tale durează mai mult de șapte zile și nu dau semn că cedează sau nu te simți mai bine, ar trebui să te adresezi medicului pentru sfaturi. Simptomele care par să se amelioreze și apoi revin ar trebui întotdeauna verificate.

Următoarele simptome justifică întotdeauna o vizită la medicul tău de familie:

Febră persistentă - O febră este un semn important că ești bolnav, dar una care nu dispare după câteva zile de remedii casnice este un avertisment că ai putea avea o infecție care necesită îngrijiri medicale.

Dificultăți de respirație - O răceală sau o gripă pot fi puternice pentru nas și gât, dar nu ar trebui să provoace dificultăți de respirație sau dureri în piept. Aceste simptome sugerează astm sau pneumonie și merită o evaluare de către un medic.

Tușești spută groasă galbenă, verde sau cafenie - Flegma este un tip de mucus produs în piept. De obicei, nu produci cantități vizibile de flegmă decât dacă ești răcit sau ai o altă problemă medicală. Când tușești flegmă, aceasta se numește spută. Flegma este în mod natural limpede. Așadar, dacă flegma are o culoare diferită, cum ar fi galben sau verde, este posibil să ai o infecție virală sau bacteriană. Flegma maro sau roșie poate fi un semnul unei afecțiuni mult mai grave.

Durere în piept - Unele simptome toracice pot face parte din evoluția normală a unei răceli, totuși, anumite simptome semnalează că a început o infecție toracică secundară. Fii atent la durerile în piept sau senzația semnificativă de apăsare, mucus colorat sau gros sau o tuse profundă și umedă care nu se ameliorează. Aceste semne ar putea indica faptul că răceala s-a transformat în bronșită sau pneumonie.

Când o infecție se deplasează în piept, se poate transforma în bronșită, pneumonie sau, în unele cazuri, în ambele afecțiuni. Deși aceste infecții au unele simptome comune, ele afectează diferite părți ale sistemului respirator și necesită tratamente diferite.

Dificultăți la înghițire - Răcelile vin adesea însoțite de dureri în gât, dar înghițirea dureroasă poate însemna că se întâmplă ceva mai grav, cum ar fi o amigdalită streptococică sau o altă infecție. Acestea trebuie diagnosticate și tratate de un medic.

Congestie și dureri de cap care nu dispar - Răceala, gripa și alergiile îți blochează nasul și pot duce la o infecție a sinusurilor. Dacă medicamentul tău fără prescripție medicală pentru răceală nu funcționează, consultă medicul.

Nu poți reține alimentele sau lichidele - Lichidele sunt esențiale pentru recuperarea după răceală și gripă. Dacă ai probleme cu mâncatul și băutul fără a vărsa, trebuie să consulți medicul. Este posibil să ai nevoie de o perfuzie intravenoasă pentru a oferi organismului fluidele de care are nevoie.

Pot exista o mulțime de opțiuni din care să alegi la farmacie când cumperi medicamente fără prescripție medicală, dar nu uita că nu ești singur. Farmacistul este o resursă excelentă care te poate ajuta să alegi un medicament sigur și care să răspundă nevoilor tale specifice.