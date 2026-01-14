Ce trebuie și ce NU trebuie să faci când iei medicamente pentru tuse și răceală

Sezonul gripei și răcelii este perioada anului când sforăitul, tusea, durerile și febra par să apară la fiecare pas. Oricine are o răceală sau gripă își dorește ameliorarea simptomelor. Dacă ești în căutarea unor astfel de medicamente, citește această listă despre ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut ca să te ajute să decizi care dintre medicamentele fără prescripție medicală (OTC) ți se potrivesc mai bine când ai răcit.

Sute de produse își promovează capacitatea de a ameliora rapid simptomele și vin în multe ambalaje și combinații diferite. Cu toate acestea, alegerea produsului potrivit fără prescripție medicală poate părea complicat uneori, având în vedere toate opțiunile disponibile de pe piață.

Care opțiune este cea mai bună pentru tine? Este important să ai o idee despre tipurile de medicamente care pot fi utilizate pentru a trata în siguranță simptomele răcelii sau gripei.

Tipuri de medicamente utilizate în tratarea simptomelor de răcelă sau gripă

Analgezicele sau calmantele pentru durere, sunt utilizate pentru a ajuta la ameliorarea febrei, a durerilor, cum ar fi durerile de cap sau durerile în gât. Acetaminofenul, ibuprofenul și naproxenul sunt substanțe active, analgezice comune fără prescripție medicală, comercializate atât singure, cât și în cadrul unor produse combinate pentru tuse și răceală.

Antihistaminicele pot usca secrețiile și pot ameliora mâncărimea. Acestea sunt utile pentru nasul care curge sau ochii lăcrămoși.

Există două tipuri de medicamente pentru tuse: expectorante și antitusive.

Un expectorant se ia pentru o tuse productivă. Expectorantele subțiază mucusul și te ajută să elimini mucusul din căile respiratorii. Acestea facilitează tusea mucusului atunci când ai o tuse productivă. Adică se folosește dacă ai o tuse care produce mucus gros și ai probleme cu eliminarea lui.

Totuși, nu utiliza doar un expectorant pentru a subția mucusul. Se recomandă să bei și multă apă, lichide, să te hidratezi.

Un antitusiv se ia pentru o tuse seacă, persistentă, care te ține treaz. Antitusivele pot ajuta la prevenirea tusei. Acestea sunt cel mai bine de utilizat atunci când ai o tuse seacă pe care nu o poți stăpâni, conform SafeMedication.com.

Nu este bine să suprimi prea mult o tuse productivă, decât dacă te împiedică să dormi suficient. Tusea este utilă. Aceasta scoate mucusul din căile respiratorii și ajută la prevenirea infecțiilor bacteriene. Persoanele cu astm și alte boli pulmonare trebuie să tușească.

Decongestionantele nazale sunt utile în desfundarea nasului. Pseudoefedrina este cel mai eficient decongestionant. Toate produsele cu pseudoefedrină sunt reglementate pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare și, prin urmare, sunt accesate direct de farmacist. Fenilefrina este un alt decongestionant nazal fără prescripție medicală. Spray-urile decongestionante nazale, cum ar fi populara oximetazolină și fenilefrina, pot fi, de asemenea, utile.

De reținut când cumperi sau folosești medicamente de răceală și gripă

Alege un medicament care tratează doar simptomele pe care le ai. Multe produse conțin mai multe ingrediente pentru a trata o varietate de simptome.

Reține că anumite afecțiuni te pot împiedica să utilizezi în siguranță un medicament. De aceea este important să menționezi întotdeauna medicului sau farmacistului orice afecțiuni cronice pe care le ai, cum ar fi hipertensiunea arterială sau diabetul.

Rămâi hidratat consumând multe lichide de fiecare dată când suferi de o răceală sau gripă. Apa acționează, de asemenea, ca un expectorant excelent!

Nu împărți medicamentele fără prescripție medicală pentru adulți cu copilul tău. Medicamentele fără prescripție medicală, fabricate special pentru adulți, pot fi dăunătoare pentru copii. Odată ce copilul devine adolescent, este posibil să fie suficient de mare și de matur pentru a lua medicamente fără prescripție medicală pentru adulți, dar verifică mai întâi cu medicul sau farmacistul.

Nu combina medicamente eliberate pe bază de rețetă cu medicamente eliberate fără prescripție medicală, cu excepția cazului în care medicul sau farmacistul și-a dat acordul.

Nu depozita aceste produse într-un loc cald sau umed. Acest lucru poate face ca medicamentele fără prescripție medicală pentru tuse și răceală să fie mai puțin eficiente înainte de data de expirare.

Precauțiile legate de medicamentele pentru tuse

Citește cu atenție prospectul sau cere farmacistului sau medicului să te ajute să alegi un medicament pentru tuse. Unele din aceste medicamente pot cauza probleme persoanelor cu alte probleme de sănătate, cum ar fi astmul, insuficiența cardiacă, hipertensiunea arterială, glaucomul sau prostata mărită. De asemenea, pot interacționa cu alte medicamente, cum ar fi sedativele și anumite antidepresive.

Nu lua mai mult de un medicament fără prescripție medicală pentru tuse și răceală în același timp, cu excepția cazului în care medicul tău este de acord. Este posibil ca ingredientele active similare să provoace o supradoză accidentală. De exemplu, multe medicamente fără prescripție medicală conțin acetaminofen și antihistaminice.

Verifică fiecare prospect a produselor cu acetaminofen pentru doza adecvată și nu depăși limita maximă zilnică. Aceasta înseamnă, de asemenea, că ar trebui să eviți să iei două sau mai multe produse care conțin acetaminofen în același timp, cu excepția cazului în care ați consultat mai întâi medicul. Acest lucru se datorează faptului că există un potențial de afectare hepatică atunci când se iau doze excesive de acetaminofen.

Nu uitați de farmacist! El sau ea este întotdeauna în farmacie ca să te ajute să găsești un medicament care îți tratează cel mai bine simptomele.