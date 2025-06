Cele mai populare plante adaptogene. Ce sunt și cum funcționează aceste remedii naturiste

Adaptogenii sunt o categorie unică de plante, care include unele alimente și ierburi. Acestea pot fi administrate sub diferite forme pentru a trata mai multe probleme de sănătate, mai ales cele care se caracterizează prin stări frecvente de stres. Citește despre cele mai populare plante adaptogene.

Plantele adaptogene se consumă cel mai frecvent ca ingredient în diferite produse pe bază de plante sau ca suplimente sub formă de: tincturi, pudre și capsule. Scopul lor principal este de a echilibra funcțiile organismului și de a-l proteja împotriva mai multor simptome cauzate de diferite afecțiuni sau boli.

Cele mai populare plante adaptogene

Plantele adaptogene se folosesc ca parte a unei abordări asociate cu fitoterapia. Aceasta susține vindecarea care se bazează pe utilizarea remediilor naturale datorită proprietăților lor terapeutice. Cel mai frecvent se utilizează în homeopatie.

În general, un adaptogen nu are o acțiune specifică. Acesta te ajută să răspunzi la orice influență sau factor de stres deoarece îți poate normaliza funcțiile fiziologice. Adaptogenii pot sprijini un somn odihnitor, pot stimula energia în timpul zilei și pot susține performanța atletică, recuperarea și concentrarea în activitățile care implică efort mintal.

De regulă, adaptogenii te protejează împotriva efectelor dăunătoate cauzate de stres și te pot face să te simți mai rezistent și mai sănătos, potrivit Dr. Axe.

Ashwagandha

Ashwagandha poartă deseori denumirea de ginseng indian și se regăsește printre cele mai populare plante adaptogene. Efectele sale asupra cortizolului, toleranței la stres și răspunsurilor interne la stres pot fi foarte benefice. În plus, extractul de rădăcină de ashwagandha poate opri creșterea peroxidării lipidelor cauzată de stresul indus de bacterii. Peroxidarea lipidelor este procesul prin care stresul oxidativ poate determina leziuni celulare în celulele sanguine.

Rădăcină de lemn dulce

Rădăcina de lemn dulce poate mări energia și rezistența. Mai mult, poate contribui la întărirea sistemului imunitar și la susținerea sănătății intestinale. Suplimentele cu rădăcină de lemn dulce pot ajuta la echilibrarea nivelurilor hormonale asociate cu stresul, inclusiv cortizolul. De asemenea, consumul de lemn dulce poate contribui la tratarea afecțiunilor dermatologice, poate avea un rol în tratarea ulcerelor peptice și în prezent se studiază efectul pe care îl are legat de tratarea bolilor hepatice.

Ginseng

Ginseng-ul se regăsește printre cele mai populare plante adaptogene, iar soiul de ginseng Asiatic, denumit și Panax ginseng, se consideră a avea cele mai puternice efecte. Panax ginseng poate asigura stări de calm și unele aspecte ale performanței memoriei de lucru în cazul adulților tineri sănătoși.

Rodiola

Rodiola, denumită și Rhodiola Rosea, este o plantă medicinală prezentă în regiunile muntoase, care se folosește în mare parte ca adaptogen. Aceasta se utilizează pentru a trata mai multe forme de stres, poate preveni ridurile și are proprietăți antiinflamatoare. Totodată, ar putea fi anticancerigenă, conform Very Well Health.

Busuioc sfânt

Busuiocul sfânt, denumit și tulsi, prezintă efecte recunoscute împotriva îmbătrânirii și se numără printre cele mai populare plante adaptogene. Acesta se caracterizează prin efecte imunomodulatoare și activitate antistres. Totodată, poate lupta împotriva bacteriilor din organism, poate combate infecțiile virale și poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.