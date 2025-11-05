Antena Căutare
(P) Cum se lucrează cu rușinea în psihoterapie

Rușinea este o emoție care se așează tăcut în viața interioară, cu urme adânci în modul în care te percepi și te raportezi la ceilalți.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 10:26
Se poate forma încă din copilărie, din momentele în care ai fost criticat, comparat sau pus în situații care ți-au trezit sentimentul că ești „prea mult” sau „prea puțin”. De-a lungul timpului, această trăire capătă mai multe forme, așa că află mai multe din rândurile care urmează.

Rușinea ca amprentă interioară

De multe ori rușinea se formează în contact cu privirea celorlalți. Apare acolo unde a lipsit acceptarea, iar imaginea de sine s-a conturat în jurul ideii de „nepotrivire”. Poate fi rușinea emoțiilor, a corpului, a eșecurilor, a nevoilor sau chiar a dorințelor firești, iar în timp, această emoție se transformă într-un mecanism de protecție pentru că te retragi pentru a evita durerea, te cenzurezi pentru a nu fi respins sau te conformezi pentru a păstra siguranța. Programeaza-te la psihoterapie in Bucuresti pentru a-ți înțelege mai bine rușinea.

Cadru sigur pentru explorare

Lucrul cu rușinea are nevoie de un spațiu emoțional stabil, în care orice cuvânt să fie primit cu empatie. Într-o relație terapeutică sănătoasă, rușinea se întâlnește deseori cu acceptarea, iar privirea celuilalt devine oglinda care reflectă umanitatea ta, nu greșeala. În prezența unui terapeut care ascultă fără judecată se creează un teren interior nou în care tăcerea se transformă în curaj de exprimare.

Această experiență repetată de înțelegere schimbă felul în care te percepi. În locul vocii interioare critice apare o voce mai blândă, care te privește cu răbdare, iar rușinea începe să se desprindă de identitate și se așează în locul ei firesc.

Limbajul ascuns al rușinii

Rușinea se exprimă prin mici gesturi, printre care privire coborâtă, încordarea corpului sau zâmbet menit să ascundă disconfortul. În terapie aceste detalii arată locurile în care s-a instalat teama de a fi văzut și unde este nevoie de mască pentru a face față.

Prin dialog, exerciții de conștientizare și reflecție corporală poți învăța să observi reacțiile subtile care însoțesc rușinea. Respirația, postura, expresia feței, toate oferă informații despre felul în care corpul păstrează amintirea respingerii. Odată aduse în atenție, aceste reacții își pierd treptat puterea, încep să se transforme, iar energia care altădată mergea spre ascundere se redirecționează către exprimare. De asemenea, afla cum gestionezi tulburarile de personalitate!

Reconectarea cu sine

Terapia devine o formă de reîntâlnire cu părțile din tine care au fost ținute la distanță. Rușinea are adesea rădăcini în experiențele copilului interior, acel copil care a învățat să se protejeze prin tăcere, control sau retragere. Prin înțelegerea contextului în care aceste reacții s-au format se creează un nou spațiu interior, în care copilul de altădată este văzut și primit.

Procesul aduce cu sine o formă de iertare, iar în locul rușinii se instalează recunoașterea propriei umanități, a faptului că fiecare greșeală, fiecare ezitare sau imperfecțiune face parte din fiecare. Acceptarea acestei complexități eliberează energia blocată și deschide drumul spre autenticitate.

Transformarea prin prezență conștientă

Rușinea se estompează atunci când este privită cu atenție constantă, fără grabă și fără dorința de a o învinge, iar terapia oferă exact această continuitate. În prezența terapeutului, poți aduce în cuvinte emoțiile care păreau imposibil de spus, iar simplul act al exprimării le schimbă vibrația. Odată cu înțelegerea, apare curajul. Cuvintele se așează mai liber, respirația devine mai amplă, iar relațiile cu ceilalți capătă o sinceritate care aduce apropiere.

La Atelier PSY fiecare persoană este însoțită cu atenție, astfel încât părțile ascunse să poată fi privite cu blândețe și reintegrate în întreg. Poți programa chiar astăzi o ședință pentru a te descoperi mai bine.

