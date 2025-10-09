De ce nu e bine să faci baie cu apă fierbinte. Ce efecte poate avea asupra pielii

O baie fierbinte după o zi grea sau într-o seară friguroasă este cel mai plăcut răsfăț pentru trup și suflet, dar pielea poate plăti prețul acestei relaxări. Descoperă de ce nu recomandă specialiștii dușurile și băile fierbinți și cum îți poți hidrata pielea corect.

Apa fierbinte poate usca pielea și poate modifica echilibrul natural al microbiomului | Shutterstock

Nimic nu pare mai plăcut decât să te scufunzi într-o baie fierbinte atunci când e frig sau te simți epuizat. Apa fierbinte relaxează mușchii, liniștește mintea și creează senzația de confort imediat. Totuși, deși mintea o percepe ca pe o plăcere, efectele asupra organismului nu sunt la fel benefice.

Pielea este cel mai mare organ al corpului și „costumul” nostru de protecție împotriva factorilor externi. Rolurile sale sunt foarte importante:

ne protejează de radiațiile ultraviolete, bacterii, virusuri, ciuperci și paraziți

produce vitamina D3, necesară absorbției calciului

reglează temperatura corpului prin dilatarea vaselor de sânge și prin transpirație

ne permit să simțim atingerile, durerea, frigul și căldura

exprimă stările emoționale prin roșeață sau așa-numita „piele de găină”

Pielea este, așadar, esențială pentru sănătatea generală și merită să fie protejată și îngrijită corespunzător.

Cum îți afectează băile fierbinți pielea

Apa fierbinte perturbă echilibrul natural al pielii și predispune la iritații sau chiar infecții. Ea accelerează procesul de evaporare a apei de pe suprafața pielii prin transpirație. Rezultatul: pielea devine mai uscată, aspră și predispusă la iritații.

În plus, dușurile sau băile fierbinți modifică pH-ul natural și microbiomul țesutului cutanat, scrie The Conversation. În mod normal, pe suprafața pielii trăiesc microorganisme benefice, printre care și Staphylococcus epidermidis, care contribuie la rezistența barierei cutanate și stimulează producerea de proteine antimicrobiene.

Această bacterie „prietenoasă” preferă un mediu ușor acid, corespunzător pH-ului normal al pielii (între 4 și 6). Problema apare atunci când apa fierbinte ridică acest pH spre valori neutre (în jur de 7). În acest mediu, există riscul ca „verișoara” sa mai agresivă, Staphylococcus aureus sau stafilococul auriu, să prolifereze pe piele și să provoace infecții.

Căldura stimulează și eliberarea unor molecule care favorizează inflamația (citokine) și substanțe implicate în apariția reacțiilor alergice (histamine). În același timp, temperatura ridicată a apei crește sensibilitatea fibrelor nervoase din piele. Toate aceste mecanisme, combinate, fac ca pielea să reacționeze prin mâncărimi și senzații neplăcute după un duș sau o baie fierbinte.

La unele persoane, apa fierbinte poate declanșa urticarie cronică indusă. Această afecțiune provoacă erupții roșii, maronii sau violacee, însoțite de mâncărimi și înțepături.

Persoanele cu piele sensibilă ar trebui să evite băile și dușurile foarte fierbinți. Ele pot agrava afecțiuni cutanate cronice precum:

urticarie

dermatită

eczemă

rozacee

psoriazis

acnee

Cum poți hidrata pielea după o baie fierbinte

Aplicarea unei creme sau loțiuni hidratante poate ajuta pielea să se refacă după expunerea la apa fierbinte, dar condiția este să alegi produsul potrivit.

O cremă cu adevărat eficientă ar trebui să combine trei tipuri de ingrediente:

emolienți precum ceramidele, squalane și dimeticona. Emolienții se integrează în bariera lipidică a epidermei și reduc pierderea de apă

umectanți precum glicerina și acidul hialuronic. Umectanții atrag apa din dermă către epidermă și mențin pielea hidratată

ocluzivi precum vaselina cosmetică, uleiurile minerale și untul de cacao. Ocluzivii creează o barieră protectoare pe piele și împiedică evaporarea apei

Nu toate cremele hidratante sunt la fel de eficiente în prevenirea pierderii de apă. Dacă obișnuiești să faci des dușuri sau băi foarte fierbinți, pielea poate rămâne uscată și iritată chiar și după aplicarea cremei.

Ce poți face dacă te mănâncă pielea după duș

Dacă simți mâncărimi sau senzație de disconfort pe piele după un duș sau o baie fierbinte, încearcă să iei aceste măsuri pentru a calma pielea și a preveni iritațiile:

fă dușuri mai scurte și mai călduțe

evită refolosirea bureților, lufelor sau cârpelor, care pot acumula bacterii

după duș, tamponează pielea cu prosopul, în loc să o ștergi energic

aplică o cremă hidratantă pe pielea încă ușor umedă; un produs hipoalergenic poate fi mai eficient

Dacă senzația de mâncărime persistă și după ce ai urmat sfaturile de hidratare și de protejare a pielii, consultă un medic dermatolog pentru a evalua cauza exactă și a primi un tratament specific.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.