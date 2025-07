(P) Inner Retreats – Călătoria Vindecării Interioare: De la Supraviețuire la A Fi Prezent cu Tine Însuți

Într-o lume în care ritmul este dictat de termene-limită, telefoane care sună constant și nevoia de a fi performant cu orice preț, a devenit tot mai ușor să ne pierdem.

Ne risipim printre roluri, sarcini și așteptări. Și poate că într-un moment de liniște rară ai simțit și tu la fel și ti-ai spus: „Nu vreau doar să funcționez. Vreau să trăiesc.”

Din această nevoie profundă s-a născut Inner Retreats – un spațiu viu, cald și autentic creat pentru cei care simt că este timpul să se întoarcă în interior. Pentru cei care au obosit să fie totul pentru toți, dar nimic pentru sine. Pentru cei care, ca și noi, au ajuns la capătul unui drum în care „a face” a devenit mai important decât „a fi”.

Când simți că nu mai ești tu și știi că e timpul să te regăsești

Povestea Inner Retreats este și povestea noastră. Am fost și noi acolo, în agitație, în confuzie. În golul acela profund pe care niciun succes profesional și nicio validare exterioară nu-l pot umple. Am alergat, am acumulat, am bifat. Și într-o zi, în tăcerea oboselii, am înțeles că a trăi înseamnă altceva.

Atunci a început călătoria noastră. Am explorat tehnici de lucru cu corpul, cu mintea și cu sufletul. Am participat la retreat-uri în țară și în afară. Am trecut prin terapii profunde și tăceri vindecătoare. Am învățat să ne ascultăm, să ne reîmbrățișăm, să ne onorăm rănile și am înțeles cât este de valoros pentru noi, ca oameni, să ne privim imperfecțiunile cu blândețe.

Astăzi, Inner Retreats este darul pe care îl oferim mai departe celor care sunt pregătiți să înceapă propria lor călătorie.

Ce înseamnă, concret, un retreat cu Inner Retreats?

Participarea la Inner Retreats nu este o escapadă clasică. Nu e despre lux, nici despre a fugi

de ceva. Este despre a te întoarce la tine. Într-un spațiu natural, sacru, în care respirația devine din nou conștientă, corpul e onorat, iar sufletul ascultat.

Timp de câteva zile participanții sunt ghidați prin:

Sesiuni de Terapie Somatică de grup și individuală, în care descoperi cum un sistem nervos eliberat de tensiuni te ajută să te conectezi în sfârșit la corpul tău;

în care descoperi cum un sistem nervos eliberat de tensiuni te ajută să te conectezi în sfârșit la corpul tău; Sesiuni de Mindfulness , care te ajută să îți observi gândurile fără judecată și care te sprijină în a-ți crește capacitatea de a răspunde adaptat la situațiile cu care te confrunți;

, care te ajută să îți observi gândurile fără judecată și care te sprijină în a-ți crește capacitatea de a răspunde adaptat la situațiile cu care te confrunți; Meditații profunde și tehnici de respirație ghidate profesional , pentru reconectare și centrare

, pentru reconectare și centrare Tehnici de reglare emoțională pe care le înveți și ulterior le poți aplica și acasă

pe care le înveți și ulterior le poți aplica și acasă Exerciții de lucru cu corpul pentru a integra emoțiile și revelațiile;

pentru a integra emoțiile și revelațiile; Ateliere de terapie prin arta și prin mișcare

Și asta pentru că ne adresăm celor trei dimensiuni minte corp suflet- care sunt interconectate și interdependente.

Este o experiență sigură, susținută științific și ghidată cu blândețe de Mariana Demeter și Liliana Ștefan - fondatoarele Inner Retreats - formatoare și psihoterapeute cu experiență.

Pentru cine este acest retreat?

Pentru oricine simte că nu mai poate merge pe pilot automat. Pentru cei care știu că au nevoie de mai mult decât un weekend de relaxare. Pentru cei care au curajul să se întrebe:

„Cum ar arăta viața mea dacă aș trăi-o cu adevărat?”

Cu ce trebuie să vii tu? Doar cu deschidere, curiozitate și sinceritate față de tine.

Beneficiile pe care le poți simți după retreat

Fiecare retreat este diferit pentru că fiecare participant este unic. Dar, de-a lungul timpului, cei care au venit alături de noi au plecat cu:

Mai multă claritate în luarea deciziilor;

în luarea deciziilor; O stare de pace interioară pe care nu o mai simțiseră de ani de zile;

pe care nu o mai simțiseră de ani de zile; Reîntoarcerea la corp – prin respirație, mișcare, ascultare;

– prin respirație, mișcare, ascultare; Vindecarea relației cu sine și cu cei dragi;

Redescoperirea valorii personale, dincolo de ceea ce faci, ci prin cine ești.

Mai mult de atât, odată ce revii acasă îți oferim posibilitatea de a continua experiența de transformare și descoperire în cadrul unui program de terapie de grup sau individuală - susținut de aceleași formatoare, într-un spațiu elegant, modern, profesional.

Un spațiu viu, cald, sacru. Un nou început.

Inner Retreats nu este doar un loc. Este o stare. O invitație. Un pas conștient spre acasă – spre acel acasă din tine, de care ți-a fost dor.

Dacă simți că e timpul să te oprești din goană, să respiri adânc și să te regăsești, te așteptăm cu blândețe. Pentru că știm ce înseamnă să te pierzi. Și știm că accesarea stării de echilibru este posibilă. Nu brusc. Nu forțat. Ci în ritmul tău, cu inima deschisă.