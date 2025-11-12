Antena Căutare
Home Lifestyle Health Luiza Spiru, președintele fundației Ana Aslan: Gestionarea stresului, una dintre armele împotriva îmbătrânirii premature

Luiza Spiru, președintele fundației Ana Aslan: Gestionarea stresului, una dintre armele împotriva îmbătrânirii premature

România ar putea redeveni un reper european în domeniul longevității, dacă va ști să valorifice moștenirea academicianului Ana Aslan, pionier mondial al medicinei anti-îmbătrânire.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:36 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 12:39
Descoperă cum poți lupta împotriva îmbătrânirii premature | Luiza Spiru

Deși are o tradiție solidă și expertiză recunoscută, țara noastră se află încă într-o etapă de tranziție față de alte state europene, unde politicile dedicate îmbătrânirii active sunt deja bine conturate.

Potrivit Prof. Dr. Luiza Spiru, Președinte al Fundației Ana Aslan Internațional și Profesor Universitar la UMF „Carol Davila” București, România are nevoie de politici publice coerente, care să unească sănătatea, educația și cercetarea într-un sistem real de prevenție și sprijin activ pentru generațiile viitoare. „Avem potențialul și resursele umane pentru a deveni un centru regional de excelență în domeniul longevității. Totul depinde de capacitatea noastră de a construi politici bazate pe știință, colaborare interdisciplinară și inovație”, a declarat Prof. Dr. Luiza Spiru, care va fi prezentă la a treia ediție a Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă, ce are loc la București, în perioada 17-18 noiembrie.

Specialiștii în Sănătate susțin că viitorul aparține Medicinei Preventive Inteligente, un concept modern care combină educația, cercetarea, tehnologia și inteligența artificială pentru a preveni bolile înainte ca acestea să apară. Prof. Dr. Spiru consideră că următorii zece ani ar trebui dedicați consolidării unui nou model medical, centrat pe educație și prevenție. Ea subliniază importanța formării profesioniștilor din domeniul sănătății și a educării populației, astfel încât prevenția să devină o reflexie naturală, nu doar o recomandare medicală.

Un rol esențial îl are și cercetarea translațională, care transformă rezultatele din laboratoare în soluții aplicabile în viața de zi cu zi. În paralel, digitalizarea și inteligența artificială oferă instrumente moderne pentru monitorizarea procesului de îmbătrânire și pentru personalizarea intervențiilor medicale. Un concept nou, tot mai des discutat, este cel al expertului integrator – medicul care analizează împreună datele clinice, emoționale și sociale ale pacientului, construind un plan personalizat de prevenție. În acest tablou, gestionarea stresului devine un element central, fiind considerată una dintre principalele arme împotriva îmbătrânirii premature. „Medicina Longevității nu este doar despre tratarea bolilor, ci despre construirea echilibrului și responsabilității comune între medic și pacient. Este medicina viitorului, bazată pe predicție, educație și conștiință”, afirmă Prof. Dr. Spiru.

Articolul continuă după reclamă

Îmbătrânirea, dincolo de prejudecăți

Pentru Prof. Dr. Luiza Spiru, longevitatea nu înseamnă doar o viață lungă, ci mai ales una trăită cu sens, independență și implicare socială. Ea vorbește despre necesitatea unei schimbări de mentalitate, prin care îmbătrânirea să fie privită ca o etapă firească și valoroasă a vieții, nu ca o amenințare. „Îmbătrânirea nu trebuie privită cu teamă, ci cu înțelepciune. Longevitatea nu înseamnă doar a trăi mult, ci a trăi activ, echilibrat și cu bucurie de viață”, spune profesorul.

Într-o lume dominată de viteză și stres, Prof. Dr. Spiru transmite un mesaj simplu, dar esențial. „Îmbătrânirea de mâine depinde de alegerile de azi. Aveți grijă de creierul vostru, de echilibrul emoțional și de energia vitală în fiecare zi.” Ea amintește că adevărata „știință a longevității” începe cu educația, prevenția și iubirea de viață, acolo unde medicina, tehnologia și umanitatea se întâlnesc.

Înapoi la Homepage
AS.ro A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata A murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata
Observatornews.ro Momentul când bărbatul din Teleorman o urmăreşte şi o ucide pe Mihaela în faţa copilului lor Momentul când bărbatul din Teleorman o urmăreşte şi o ucide pe Mihaela în faţa copilului lor
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Parizerul și alte mezeluri preferate de români, la analize. Ce rezultate alarmante au ieșit
Parizerul și alte mezeluri preferate de români, la analize. Ce rezultate alarmante au ieșit
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
(P) Cum se lucrează cu rușinea în psihoterapie
(P) Cum se lucrează cu rușinea în psihoterapie
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
15 obiceiuri care atrag iubirea adevărată în 2026
15 obiceiuri care atrag iubirea adevărată în 2026 Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x