Luiza Spiru, președintele fundației Ana Aslan: Gestionarea stresului, una dintre armele împotriva îmbătrânirii premature

România ar putea redeveni un reper european în domeniul longevității, dacă va ști să valorifice moștenirea academicianului Ana Aslan, pionier mondial al medicinei anti-îmbătrânire.

Deși are o tradiție solidă și expertiză recunoscută, țara noastră se află încă într-o etapă de tranziție față de alte state europene, unde politicile dedicate îmbătrânirii active sunt deja bine conturate.

Potrivit Prof. Dr. Luiza Spiru, Președinte al Fundației Ana Aslan Internațional și Profesor Universitar la UMF „Carol Davila” București, România are nevoie de politici publice coerente, care să unească sănătatea, educația și cercetarea într-un sistem real de prevenție și sprijin activ pentru generațiile viitoare. „Avem potențialul și resursele umane pentru a deveni un centru regional de excelență în domeniul longevității. Totul depinde de capacitatea noastră de a construi politici bazate pe știință, colaborare interdisciplinară și inovație”, a declarat Prof. Dr. Luiza Spiru, care va fi prezentă la a treia ediție a Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă, ce are loc la București, în perioada 17-18 noiembrie.

Specialiștii în Sănătate susțin că viitorul aparține Medicinei Preventive Inteligente, un concept modern care combină educația, cercetarea, tehnologia și inteligența artificială pentru a preveni bolile înainte ca acestea să apară. Prof. Dr. Spiru consideră că următorii zece ani ar trebui dedicați consolidării unui nou model medical, centrat pe educație și prevenție. Ea subliniază importanța formării profesioniștilor din domeniul sănătății și a educării populației, astfel încât prevenția să devină o reflexie naturală, nu doar o recomandare medicală.

Un rol esențial îl are și cercetarea translațională, care transformă rezultatele din laboratoare în soluții aplicabile în viața de zi cu zi. În paralel, digitalizarea și inteligența artificială oferă instrumente moderne pentru monitorizarea procesului de îmbătrânire și pentru personalizarea intervențiilor medicale. Un concept nou, tot mai des discutat, este cel al expertului integrator – medicul care analizează împreună datele clinice, emoționale și sociale ale pacientului, construind un plan personalizat de prevenție. În acest tablou, gestionarea stresului devine un element central, fiind considerată una dintre principalele arme împotriva îmbătrânirii premature. „Medicina Longevității nu este doar despre tratarea bolilor, ci despre construirea echilibrului și responsabilității comune între medic și pacient. Este medicina viitorului, bazată pe predicție, educație și conștiință”, afirmă Prof. Dr. Spiru.

Îmbătrânirea, dincolo de prejudecăți

Pentru Prof. Dr. Luiza Spiru, longevitatea nu înseamnă doar o viață lungă, ci mai ales una trăită cu sens, independență și implicare socială. Ea vorbește despre necesitatea unei schimbări de mentalitate, prin care îmbătrânirea să fie privită ca o etapă firească și valoroasă a vieții, nu ca o amenințare. „Îmbătrânirea nu trebuie privită cu teamă, ci cu înțelepciune. Longevitatea nu înseamnă doar a trăi mult, ci a trăi activ, echilibrat și cu bucurie de viață”, spune profesorul.

Într-o lume dominată de viteză și stres, Prof. Dr. Spiru transmite un mesaj simplu, dar esențial. „Îmbătrânirea de mâine depinde de alegerile de azi. Aveți grijă de creierul vostru, de echilibrul emoțional și de energia vitală în fiecare zi.” Ea amintește că adevărata „știință a longevității” începe cu educația, prevenția și iubirea de viață, acolo unde medicina, tehnologia și umanitatea se întâlnesc.