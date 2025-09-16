Antena Căutare
Home Lifestyle Health Mesele târzii, un risc pentru sănătate. Ce boală gravă s-ar putea dezvolta în timp

Mesele târzii, un risc pentru sănătate. Ce boală gravă s-ar putea dezvolta în timp

Stilul de viață influențează major sănătatea. Iată ce consecințe poate avea o dietă necorespunzătoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 16:09 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 16:09
Galerie
Mesele târzii, un adevărat risc pentru sănătate | Shutterstock

Specialiștii au realizat un studiu în urma căruia s-a demonstrat că mesele târzii sunt un adevărat risc pentru sănătate.

Citește și: Evenimentul culinar al anului: Chef Richard aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său, Retroscena. Biletele, în vânzare de azi

Ce boală gravă ar putea dezvolta persoanele care mănâncă târziu în noapte

Specialiștii de la Universitatea Oberta de Catalunya (UOC) și cei de la Universitatea Columbia au realizat un studiu, demonstrând cât de nociv ste obiceiul de a mânca seara.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mamă a trei copii, de nerecunoscut după ce a slăbit aproape 30 de kilograme în patru luni. Cum a reușit: „M-a motivat”

Nutriționiștii deja îi sfătuiau pe oamenii care încercau să scape de kilogramele în plus să nu consume alimente seara. Era o metodă eficientă de a slăbi. Ei susțineau că cea mai consistentă masă zile ar trebui să fie prânzul. Un studiu recent le dă dreptate. Conform unei surse, după ora 17:00 nu ar mai trebui să consumi alimente.

Citește și: Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă

Specialiștii au demonstrat că persoanele care mănâncă după ora 17:00 se pot confrunta cu probleme de sănătate, nemaireușind să-și stabilizeze nivelul de zahăr din sânge. De regulă, cei care cosumă aproximativ 45% din aportul total zilnic de calorii după ora 17:00 nu-și mai reglează nivelul de zahăr din sânge.

Citește și: O nouă Zonă Albastră a fost identificată. Unde se află regiunea în care oamenii trăiesc neașteptat de mult

Astfel, cei care tind să mănânce târziu se pot confrunta cu probleme de diabet. La studiul respectiv au participat 26 de persoane cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani, care aveau probleme cu greutatea sau de diabet.

Citește și: O femeie a dezvăluit cum a reușit să inverseze diabetul, fără medicamente sau operație, în doar 3 luni. Cum a fost posibil

O parte dintre ei au mâncat cât mai devreme pentru acest studiu, în timp ce alții au luat masa la ore târzii. Astfel că, la final s-a dovedit că persoanele care luau masa tâziu aveau glicemia mai mare și nu ardeau caloriile eficient.

Citește și: Alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi. Cum pot sprijini funcția cognitivă și memoria

bărbat care stă în fața unui frigider cu ușa deschisă și mănâncă dintr-un recipient
+20
Mai multe fotografii

Specialiștii susțin că recomandarea nutriționiștilor pentru postul intermitent, în care este interzis consumul de alimente după ora 17:00, este unul eficient atât din punct de vedere estetic, cât și pentru sănătatea organismului.

(P) Ții o dietă, dar te simți balonat? Alimente sănătoase care pot provoca disconfort abdominal...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Sfaturi pentru a-ți dezvolta masa musculară după 40 de ani. Ce poți face pentru a te menține în formă în această etapă a vieții
Sfaturi pentru a-ți dezvolta masa musculară după 40 de ani. Ce poți face pentru a te menține în formă în...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic care s-a încălzit în mașină
Ce se întâmplă dacă bei apă dintr-o sticlă de plastic care s-a încălzit în mașină
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x