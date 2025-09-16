Mesele târzii, un risc pentru sănătate. Ce boală gravă s-ar putea dezvolta în timp

Stilul de viață influențează major sănătatea. Iată ce consecințe poate avea o dietă necorespunzătoare.

Specialiștii au realizat un studiu în urma căruia s-a demonstrat că mesele târzii sunt un adevărat risc pentru sănătate.

Ce boală gravă ar putea dezvolta persoanele care mănâncă târziu în noapte

Specialiștii de la Universitatea Oberta de Catalunya (UOC) și cei de la Universitatea Columbia au realizat un studiu, demonstrând cât de nociv ste obiceiul de a mânca seara.

Nutriționiștii deja îi sfătuiau pe oamenii care încercau să scape de kilogramele în plus să nu consume alimente seara. Era o metodă eficientă de a slăbi. Ei susțineau că cea mai consistentă masă zile ar trebui să fie prânzul. Un studiu recent le dă dreptate. Conform unei surse, după ora 17:00 nu ar mai trebui să consumi alimente.

Specialiștii au demonstrat că persoanele care mănâncă după ora 17:00 se pot confrunta cu probleme de sănătate, nemaireușind să-și stabilizeze nivelul de zahăr din sânge. De regulă, cei care cosumă aproximativ 45% din aportul total zilnic de calorii după ora 17:00 nu-și mai reglează nivelul de zahăr din sânge.

Astfel, cei care tind să mănânce târziu se pot confrunta cu probleme de diabet. La studiul respectiv au participat 26 de persoane cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani, care aveau probleme cu greutatea sau de diabet.

O parte dintre ei au mâncat cât mai devreme pentru acest studiu, în timp ce alții au luat masa la ore târzii. Astfel că, la final s-a dovedit că persoanele care luau masa tâziu aveau glicemia mai mare și nu ardeau caloriile eficient.

Specialiștii susțin că recomandarea nutriționiștilor pentru postul intermitent, în care este interzis consumul de alimente după ora 17:00, este unul eficient atât din punct de vedere estetic, cât și pentru sănătatea organismului.