Antena Căutare
Home News Inedit O nouă Zonă Albastră a fost identificată. Unde se află regiunea în care oamenii trăiesc neașteptat de mult

O nouă Zonă Albastră a fost identificată. Unde se află regiunea în care oamenii trăiesc neașteptat de mult

O nouă Zonă Albastră a fost identificată în Europa, într-o regiune în care oamenii trăiesc vieți neașteptat de lungi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 17:25 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 17:28
În unele zone de pe planetă, oamenii au o longevitate mai mare | Shutterstock

O nouă Zonă Albastră a fost identificată de experți, de această dată în Europa, unde s-a găsit o regiune similară în Grecia.

În unele zone de pe Pământ, oamenii au o longevitate mai mare decât media mondială, scrie Daily Mail.

Aceste regiuni au denumirea de Zone Albastre și mulți localnici trec de vârsta de 100 de ani.

Ca urmare, au atras atenția experților, care vor să analizeze acest stil de viață.

Articolul continuă după reclamă

O nouă Zonă Albastră a fost identificată

În prezent, există doar 5 Zone Albastre identificate oficial, inclusiv Ikaria în Grecia și Okinawa în Japonia. Acum o nouă Zonă Albastră a fost identificată în Europa.

Aceste zone sunt asociate cu factori precum o dietă sănătoasă, un stil de viață activ și stres redus.

Dar cercetătorii propun adăugarea unei noi Zone Albastre pe listă. Aceasta e Ostrobothnia, în vestul Finlandei.

Regiunea se remarcă drept o potențială Zonă Albastră datorită unei speranțe de viață „extraordinare”, spun oamenii de știință.

„Ostrobothnia ar putea fi considerată o potențială Zonă Albastră longevivă,” afirmă echipa de cercetători condusă de Sarah Åkerman, cercetătoare de la Universitatea Åbo Akademi din Finlanda.

„Totuși, este nevoie de cercetări demografice riguroase pentru a valida longevitatea excepțională din această regiune,” a continuat experta.

O Zonă Albastră este definită ca o zonă geografică unde o proporție neobișnuit de mare de oameni trăiesc semnificativ mai mult decât în alte părți ale lumii.

Citește și: Dieta pentru longevitate susținută de Harvard. Ce să mănânci ca să rămâi sănătos și activ chiar și la 75 de ani

Zonele Albastre deja recunoscute sunt: Ogliastra în Sardinia (Italia), Ikaria în Grecia, Okinawa în Japonia, Nicoya în Costa Rica și Loma Linda în California.

„Trăsăturile comune de stil de viață în Zonele Albastre includ, printre altele, mișcarea naturală în viața de zi cu zi, existența unui scop în viață, o alimentație echilibrată și evitarea stresului,” spun autorii studiului în care o nouă Zonă Albastră a fost identificată.

„În plus, Zonele Albastre se caracterizează printr-o atitudine pozitivă față de vârstnici, cu interacțiuni frecvente între aceștia și restul comunității,” au continuat autorii.

Ostrobothnia, din Finlanda, ar putea fi o Zonă Albastră

Cercetătorii au decis să investigheze conceptul de Zonă Albastră într-un context nordic, cunoscut pentru stiluri de viață active și diete sănătoase.

Folosind date din sondaje locale, au evaluat trei regiuni finlandeze. Acestea erau Ostrobothnia bilingvă, Ostrobothnia de Sud (vorbitoare de finlandeză) și Åland (vorbitoare de suedeză).

Împreună, aceste regiuni reprezintă o mică parte din țară. Dar apropierea de coastă ar putea contribui la o dietă bogată în pește.

Citește și: Alimente care încetinesc procesul de îmbătrânire. De ce îți mențin organismul mai tânăr

Rezultatele arată că partea suedeză a Ostrobothniei, mai aproape de coastă, se evidențiază ca o potențială Zonă Albastră datorită unor factori precum speranța mare de viață și sănătatea bună.

Ostrobothnia vorbitoare de suedeză și Ostrobothnia de Sud (mai spre interior) au prezentat cele mai ridicate niveluri de stiluri de viață care promovează sănătatea. Dar Ostrobothnia de Sud a avut o speranță de viață mai scăzută decât celelalte regiuni studiate.

Ostrobothnia vorbitoare de suedeză are o speranță de viață la naștere de 83.1 ani. E mai mare decât media națională de 81.6 ani și media globală de 73.1 ani.

Adulții mai în vârstă din Ostrobothnia vorbitoare de suedeză erau mai predispuși să facă voluntariat și să fie activi social. Și mai puțin predispuși să raporteze depresie și singurătate decât semenii lor vorbitori de finlandeză, adaugă cercetătorii.

Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru recuperarea garanției pentru ambalajele... Experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește. Care sunt primele semne...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Observatornews.ro Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat Joi, 04.09.2025, 20:09
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Miercuri, 03.09.2025, 23:40 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 23:35 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale. Ce au descoperit în creier
Experții au dezvăluit prima hartă completă a activității cerebrale. Ce au descoperit în creier
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Imagini cu iPhone 17 au fost scurse pe Internet cu o săptămână înainte de lansare. Cum arată următorul dispozitiv Apple
Imagini cu iPhone 17 au fost scurse pe Internet cu o săptămână înainte de lansare. Cum arată următorul...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x