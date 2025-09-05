O nouă Zonă Albastră a fost identificată. Unde se află regiunea în care oamenii trăiesc neașteptat de mult

O nouă Zonă Albastră a fost identificată în Europa, într-o regiune în care oamenii trăiesc vieți neașteptat de lungi.

În unele zone de pe planetă, oamenii au o longevitate mai mare | Shutterstock

O nouă Zonă Albastră a fost identificată de experți, de această dată în Europa, unde s-a găsit o regiune similară în Grecia.

În unele zone de pe Pământ, oamenii au o longevitate mai mare decât media mondială, scrie Daily Mail.

Aceste regiuni au denumirea de Zone Albastre și mulți localnici trec de vârsta de 100 de ani.

Ca urmare, au atras atenția experților, care vor să analizeze acest stil de viață.

O nouă Zonă Albastră a fost identificată

În prezent, există doar 5 Zone Albastre identificate oficial, inclusiv Ikaria în Grecia și Okinawa în Japonia. Acum o nouă Zonă Albastră a fost identificată în Europa.

Aceste zone sunt asociate cu factori precum o dietă sănătoasă, un stil de viață activ și stres redus.

Dar cercetătorii propun adăugarea unei noi Zone Albastre pe listă. Aceasta e Ostrobothnia, în vestul Finlandei.

Regiunea se remarcă drept o potențială Zonă Albastră datorită unei speranțe de viață „extraordinare”, spun oamenii de știință.

„Ostrobothnia ar putea fi considerată o potențială Zonă Albastră longevivă,” afirmă echipa de cercetători condusă de Sarah Åkerman, cercetătoare de la Universitatea Åbo Akademi din Finlanda.

„Totuși, este nevoie de cercetări demografice riguroase pentru a valida longevitatea excepțională din această regiune,” a continuat experta.

O Zonă Albastră este definită ca o zonă geografică unde o proporție neobișnuit de mare de oameni trăiesc semnificativ mai mult decât în alte părți ale lumii.

Zonele Albastre deja recunoscute sunt: Ogliastra în Sardinia (Italia), Ikaria în Grecia, Okinawa în Japonia, Nicoya în Costa Rica și Loma Linda în California.

„Trăsăturile comune de stil de viață în Zonele Albastre includ, printre altele, mișcarea naturală în viața de zi cu zi, existența unui scop în viață, o alimentație echilibrată și evitarea stresului,” spun autorii studiului în care o nouă Zonă Albastră a fost identificată.

„În plus, Zonele Albastre se caracterizează printr-o atitudine pozitivă față de vârstnici, cu interacțiuni frecvente între aceștia și restul comunității,” au continuat autorii.

Ostrobothnia, din Finlanda, ar putea fi o Zonă Albastră

Cercetătorii au decis să investigheze conceptul de Zonă Albastră într-un context nordic, cunoscut pentru stiluri de viață active și diete sănătoase.

Folosind date din sondaje locale, au evaluat trei regiuni finlandeze. Acestea erau Ostrobothnia bilingvă, Ostrobothnia de Sud (vorbitoare de finlandeză) și Åland (vorbitoare de suedeză).

Împreună, aceste regiuni reprezintă o mică parte din țară. Dar apropierea de coastă ar putea contribui la o dietă bogată în pește.

Rezultatele arată că partea suedeză a Ostrobothniei, mai aproape de coastă, se evidențiază ca o potențială Zonă Albastră datorită unor factori precum speranța mare de viață și sănătatea bună.

Ostrobothnia vorbitoare de suedeză și Ostrobothnia de Sud (mai spre interior) au prezentat cele mai ridicate niveluri de stiluri de viață care promovează sănătatea. Dar Ostrobothnia de Sud a avut o speranță de viață mai scăzută decât celelalte regiuni studiate.

Ostrobothnia vorbitoare de suedeză are o speranță de viață la naștere de 83.1 ani. E mai mare decât media națională de 81.6 ani și media globală de 73.1 ani.

Adulții mai în vârstă din Ostrobothnia vorbitoare de suedeză erau mai predispuși să facă voluntariat și să fie activi social. Și mai puțin predispuși să raporteze depresie și singurătate decât semenii lor vorbitori de finlandeză, adaugă cercetătorii.