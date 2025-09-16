Evenimentul culinar al anului: Chef Richard aduce la Domeniul Știrbey restaurantul său, Retroscena. Biletele, în vânzare de azi

Antena Căutare
Chef Richard Abou Zaki aduce în premieră în România primul pop-up cu stea Michelin: juratul Chefi la cuțite va recrea, între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbey magia restaurantului său cu stea Michelin, Retroscena.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 12:33
Biletele pentru cel mai important eveniment culinar al anului în România sunt puse în vânzare de azi pe retroscena.domeniul-stirbey.ro.

Astfel, între 5 și 16 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki va oferi un spectacol gastronomic de excepție și o experiență unică în peisajul de poveste al Domeniului Știrbey, cu preparatele faimoase create de el la restaurantul cu care a devenit singurul român cu stea Michelin, Retroscena. 10 seri memorabile, cu locuri limitate și emoții nelimitate, pentru care rezervările au început de azi pe domeniul-stirbey.ro.

Fine dining cu poveste, atmosferă și atenție pentru detaliu – primul pop-up cu stea Michelin din România va dezvălui viziunea culinară cu care Chef Richard a scris istorie, din meniul fiecărei seri nelipsind faimoasele sale signature dish-uri, precum Coccobello al mare.

”Sunt extrem de emoționat și mândru să aduc în țara mea natală proiectul care îmi definește cariera, restaurantul Retroscena. Nu-mi doream nicio altă locație: Domeniul Știrbey este perfect pentru primul pop-up din România, locul în care arta gastronomică va putea fi experimentată la cel mai înalt nivel. Cu multă emoție și nerăbdare pot să spun că, după 24 de ani, mă întorc acasă cu farfuriile care au conturat povestea mea, o poveste construită cu sacrificiu și mulți ani de muncă”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

