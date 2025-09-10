Antena Căutare
Mituri despre hipertensiunea arterială. Cât de adevărate sunt aceste informații

Tensiunea arterială este un indicator important al sănătății și bunăstării generale. Tensiunea arterială ridicată prelungită sau hipertensiunea arterială poate determina complicații severe, cum ar fi boli de inimă, accident vascular cerebral, insuficiență renală și pierderea vederii. Pentru a o putea gestiona corect, ai nevoie de identifici corect informațiile. Descoperă mituri despre hipertensiunea arterială.

Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 10:05
Mituri despre hipertensiunea arterială. Cât de adevărate sunt aceste informații | Shutterstock

Chiar dacă menținerea unei tensiunii arteriale echilibrate ocupă un rol major, există multe mituri în jurul valorilor sale crescute. Aceste concepții greșite pot fi periculoase, deoarece poate diminua importanță necesității de a o monitoriza regulat și te pot face să adopți obiceiuri dăunătoare.

Mituri despre hipertensiunea arterială

Tensiunea arterială înseamnă forța cu care inima pompează sângele în pereții vaselor de sânge din organism. Când valorile sale în repaus trec de 139 mm col Hg în tensiunea mare sau 89 mm col Hg în tensiunea mică, se îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru hipertensiune arterială.

Unele mituri despre tensiunea arterială pot crea temeri inutile sau te pot împinge să iei măsuri greșite de gestionare a simptomelor. Pentru a evita informațiile greșite, este important ca întotdeauna să iei informații din surse sigure.

Dacă vrei să afli mai multe despre hipertensiunea arterială, se recomandă să verifici informațiile obținute din diferite medii cu ajutorul unui medic.

Mitul nr. 1: Hipertensiunea arterială nu este o afecțiune importantă.

Hipertensiunea arterială poartă deseori denumirea de „ucigașul tăcut”. În general, nu prezintă niciun simptom până când nu se manifestă prin efecte dăunătoare grave. Aceasta poate avea un impact negative în organism, chiar dacă persoana afectată se simte bine. Studiile au demonstrat că hipertensiunea arterială pe termen lung poate dăuna organelor interne, mai ales celor sensibile la tensiunea arterială, cum ar fi creierul, ochii, inima și rinichii.

Alimentele procesate precum conservele de fasole, tofu și ovăz se pot dovedi eficiente în menținerea sănătății inimii. Acestea se pot caracteriza printr-un conținut ridicat în fibre și proteine ​​​​de origine vegetală, conform Eating Well.

Mitul nr. 2: Reducerea consumului de sodiu este suficientă pentru a gestiona tensiunea arterială.

Un aport ridicat de sodiu se poate asocia cu o creștere a tensiunii arteriale. Însă, acesta nu este singurul mineral, care poate influența simptomele acestei afecțiuni. Dacă incluzi în dietă o cantitate prea mare de potasiu în dietă, această decizie poate fi mai dăunătoare decât consumul unei cantități reduse de sodiu în ce privește controlul tensiunii arteriale.

Mitul nr. 3: Doar persoanele cu un istoric familial pot suferi de hipertensiune arterială.

Printre cele mai frecvent întâlnite mituri despre hipertensiunea arterială este că nu o poți dezvolta dacă nu suferi de antecedente familiale de hipertensiune arterială sau boli de inimă. Însă, stilul de viață ocupă un loc la fel de important. De exemplu, fumatul și obiceiurile alimentare pot avea un impact semnificativ.

Mitul nr. 4: Administrarea medicamentelor este suficientă pentru a gestiona hipertensiunea arterială.

Multe persoane consideră că simplă administrare a medicamentelor este suficientă pentru a gestiona hipertensiunea arterială, potrivit AARP. Chiar dacă urmezi un tratament, practicarea constantă a exercițiilor fizice, urmarea unui program bine stabilit de somn și adoptarea unei diete sănătoase sunt încă importante în menținerea unor niveluri echilibrate.

Mitul nr. 5: Alimentele procesate cresc tensiunea arterială.

O bună parte dintre alimentele ultra-procesate pot avea numeroase efecte dăunătoare asupra sănătății. În același timp, există mai multe alimente procesate, care pot aduce beneficii sănătății inimii, inclusiv tensiunii arteriale.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

