Un medic estetician și-a injectat doar jumătate de față cu botox, iar rezultatele au fost clar vizibile. Diferența a fost uriașă

Botoxul câștigă din ce în ce mai multă popularitate de la an la an, inclusiv în România. Descoperă în rândurile de mai jos ce diferență poate face atunci când este folosit în scopuri estetice!

Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 16:49 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 12:31
Un medic estetician și-a injectat doar jumătate de față cu botox, iar rezultatele au fost clar vizibile | Instagram

Un medic specializat în estetică medicală și medicină regenerativă a făcut un experiment important pentru generația actuală, în care majoritatea tinerelor și doamnelor își doresc să apeleze la proceduri de înfrumusețare cu orice preț.

Dr. Bita Farrell s-a filmat la scurt timp după ce și-a injectat doar jumătate de față cu botox și a postat totul pe internet, atrăgând atenția a mii de internauți care au fost curioși să afle care sunt primele rezultate vizibile și ce diferență face această substanță activă atunci când este utilizată în domeniul frumuseții.

Descoperă în rândurile de mai jos explicația doctorei și cum arăta aceasta după ce și-a injectat doar jumătate de față cu toxină botulinică!

Un medic estetician și-a injectat doar jumătate de față cu botox, iar rezultatele obținute după doar 2 săptămâni au fost clar vizibile. Ce diferență uriașă s-a creat

De dragul științei și al educației, medicul estetician a decis să facă un experiment, injectându-și doar o parte a feței cu botox, având drept scop principal informarea celor care nu sunt încă siguri dacă își doresc să apeleze la o astfel de procedură.

Având peste 20 de ani de experiență în injectare și deținând o certificare oficială în acest sens, Dr. Bita Farell a hotărât să își facă singură procedura de injectare, ale cărei rezultate și-a dorit să le împărtășească cu internauții care prezintă interes pentru un astfel de subiect.

Ea a menționat că injectarea a avut loc cu două săptămâni înainte de a filma rezultatele, iar diferențele au fost destul de vizibile, luându-i prin surprindere pe internauți.

„Acum, două săptămâni mai târziu, îmi prezint rezultatele în timp ce încerc să-mi contractez mușchii inferiori ai feței” spunea aceasta în timp ce își arăta ridurile care au rămas pe cealaltă parte a feței unde nu a fost aplicată toxina botulinică.

Ea a încercat să facă o mulțime de expresii pentru a demonstra cât de puternică este această substanță activă, explicând pas cu pas ce se întâmplă: „Puteți vedea că mușchiul platismului de pe această parte (n.r.: stânga) se contractă cu adevărat și îmi trage linia maxilarului în jos, la fel și DAO-ul meu, trăgându-mi colțul gurii în jos”.

Cât despre partea dreaptă, unde a injectat botox, ea a menționat că încerca cu toate puterile să tragă de această parte, însă fără a obține un rezultat: „Vedeți că acest obraz se ridică puțin mai sus, acest pliu labial nazal pare mai moale și la fel și umbra mea de la marionetă de pe această parte”.

„Mușchii feței fie ridică, fie coboară. Când mușchii care coboară partea inferioară a feței (platysma și DAO) sunt injectați și relaxați cu un neuromodulator precum Botox, mușchiul care ridică partea mediană a feței (zigomatic sau mușchiul obrajilor) domină și ridică fața! Acest lucru poate ajuta la reducerea apariției liniilor marionetă, faldurilor mandibulare, expresiei încruntate (RBF sau expresia feței triste) și pliurilor nazolabiale. De asemenea, ridică gâtul și poate defini linia maxilarului și poate face obrajii să pară puțin mai plini și mai ridicați.

Rezultatele durează în medie 3-4 luni, iar oricare dintre neuromodulatoarele aprobate de FDA pot fi folosite” a explicat aceasta pentru a-i lămuri pe internauți.

„Acum ar fi mai bine să injectez și cealaltă parte pentru a echilibra totul” a mai adăugat ea la final, stârnind amuzament, dar și apreciere.

Iată și videoclipul!

Un medic estetician care și-a injectat doar jumătate de față cu botox
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

