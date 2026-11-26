Tatăl lui Valentin a intervenit telefonic în direct la Mireasa – Capriciile Iubirii și a vorbit despre Claudia, viitoarea noră. Ce mesaj emoționant i-a transmis fiului său și ce planuri are pentru marea finală?

Moment emoționant la Mireasa – Capriciile Iubirii! Valentin a avut parte de o surpriză neașteptată, după ce tatăl său a intervenit telefonic în direct. Bărbatul i-a mărturisit că este mândru de el și a dezvăluit ce părere are despre Claudia. Mai mult, tatăl concurentului și-a anunțat dorința de a-i fi alături în marea finală a emisiunii, programată pe 18 decembrie.

Tatăl lui Valentin a intervenit în direct la Mireasa – Capriciile Iubirii. Ce părere are despre Claudia

Valentin a avut parte de o surpriză emoționantă în emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”. Concurentul a auzit vocea tatălui său în timpul unei intervenții telefonice și nu și-a putut ascunde bucuria. Bărbatul a vorbit despre relația fiului său cu Claudia și a dezvăluit ce părere are despre tânăra care ar urma să devină nora lui.

„Sunt mândru de el. Dacă îi place lui, e binevenită oricând în casa mea. Ce își dorește copilul meu, ce iubește e binevenit oricând în familie și în casa mea. El dacă și-a dorit și a iubit ceva, asta nu înseamnă că mă opun. Eu le ofer absolut tot ce își doresc”, a declarat tatăl lui Valentin.

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De altfel, înainte de intervenția telefonică, mama lui Valentin spusese că și-ar fi dorit ca tatăl acestuia să îl sune. Femeia era convinsă că o astfel de discuție l-ar ajuta să treacă mai ușor peste emoțiile pe care le trăiește în competiție.

Tatăl lui Valentin vrea să fie alături de fiul său în marea finală Mireasa

Pe lângă mesajul transmis despre Claudia, tatăl lui Valentin a vorbit și despre planurile pentru marea finală a emisiunii. Bărbatul și-a exprimat dorința de a fi prezent pe 18 decembrie, pentru a-și susține fiul într-unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale.

Domnul Teofil a spus că întreaga familie este alături de Valentin și că toți își doresc să îi fie aproape în ziua în care acesta ar putea să își unească destinul cu Claudia.

Bărbatul a precizat că familia este numeroasă și că prezența lor depinde și de dorințele concurentului. Cu toate acestea, tatăl său a dat asigurări că îl va susține indiferent de situație.

„Oricând sunt lângă el. Suntem acolo! Familia este foarte mare, totul depinde de el, ce își dorește el. Cu toții suntem lângă el și cu drag oricând”, a declarat tatăl lui Valentin.

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