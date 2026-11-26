Anne Mary a anunțat că urmează 22 de zile tensionate în casa Mireasa. Concurenta a răbufnit la adresa doamnei Flori și a dezvăluit ce decizie a luat în privința lui Claudio.

Anne Mary a făcut declarații neașteptate. Concurenta a mărturisit că s-a săturat de lucrurile care se întâmplă în casă și a anunțat că este pregătită să spună tot ce a deranjat-o. Mai mult, aceasta a vorbit despre conflictul cu doamna Flori și a explicat de ce nu își mai dorește o împăcare cu Claudio.

Anne Mary, nemulțumită de situațiile din casa Mireasa: „Le voi arăta eu”

Andreea Frățilă a vorbit despre declarațiile făcute de Anne Mary în emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”, când a promis că urmează o perioadă agitată în casă.

Anne Mary a confirmat că este nemulțumită de mai multe lucruri care se întâmplă în competiție. Tânăra a spus că mai sunt 22 de zile până la final și că nu mai vrea să treacă peste situațiile care o deranjează.

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„Ieri ne-a promis... câte zile de scandal?”, a întrebat Andreea Frățilă.

„Încă 22 de zile mai avem. Am început de ieri. M-am săturat de toate lucrurile care se întâmplă și oamenii nu le văd, și dacă ei nu le văd, le voi arăta eu”, a spus Anne Mary la „Mireasa – Direct din culise”.

Concurenta a explicat și de unde a pornit supărarea ei față de doamna Flori. Anne Mary susține că i-a cerut de mai multe ori să nu mai aducă în discuție apropierea dintre ea și Claudio. Cei doi au oferit deja explicații despre situația lor, însă subiectul a continuat să fie discutat.

„M-am supărat cu doamna Flori pentru că am spus în nenumărate rânduri să se termine cu subiectul Claudio - Anne Mary, având în vedere că noi am dat explicațiile de care era nevoie, și cred că și publicul a înțeles, și toată lumea a înțeles ce era între noi, dar dânsa a continuat acest subiect chiar dacă a văzut că mă deranjează”, a mai spus concurenta.

Anne Mary a avut și un reproș direct la adresa mamei doamnei Flori.

„Pur și simplu îi place bârfa și să creeze conflicte care nu există și tot timpul când s-a băgat undeva nu a ajutat cu absolut nimic, s-a ales praful de tot”, a mai declarat Anne Mary.

Anne Mary nu mai vrea să se împace cu Claudio: „Am nevoie de un bărbat sigur pe el”

Pe lângă conflictul cu doamna Flori, Anne Mary a vorbit și despre viitorul relației sale cu Claudio. Concurenta a spus că nu își mai dorește să aibă o apropiere de acesta și că nu ar accepta o împăcare, indiferent de ce s-ar întâmpla.

Chiar dacă recunoaște că fostul partener îi este drag, Anne Mary consideră că are nevoie de un bărbat care știe ce își dorește și care poate lua decizii fără să fie influențat de cei din jur.

„Îmi este un om foarte drag, dar nu m-aș mai împăca, pentru că am nevoie lângă mine de un bărbat sigur pe el, care poate lua decizii singur și care să fie sigur pe mine, să fie sigur că își dorește să mă aibă în viața lui. Nu mi-au picat bine anumite lucruri care s-au întâmplat între noi, dar nu-i port pică nici măcar puțin. Suntem oameni și el a avut curajul să vină să îmi spună în față că nu simte nimic”, a spus Anne Mary.

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