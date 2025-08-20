(P) Circulația deficitară: Cum o depistezi cu ajutorul ecografiei Doppler

Senzația de picioare grele și obosite, gleznele umflate la sfârșitul zilei, crampele musculare dureroase care apar în timpul mersului sau, pur și simplu, mâinile și picioarele constant reci sunt simptome extrem de frecvente.

Mulți dintre noi le punem adesea pe seama oboselii, a statului prelungit în picioare sau a procesului natural de îmbătrânire. Deși uneori pot fi manifestări trecătoare, atunci când devin persistente, ele pot semnala o problemă mai serioasă: circulația deficitară. Aceasta nu este o boală în sine, ci un termen general care descrie un flux sanguin inadecvat la nivelul membrelor, putând ascunde afecțiuni vasculare care, netratate, se pot agrava și pot duce la complicații severe.

Circulația deficitară - O problemă cu două fețe

Circulația la nivelul membrelor implică două sisteme principale, fiecare putând fi afectat în mod distinct: sistemul venos, care returnează sângele la inimă, și sistemul arterial, care aduce sângele oxigenat de la inimă.

Insuficiența venoasă: Când sângele stagnează. Aceasta este cea mai frecventă cauză a simptomelor de „picioare grele”. Apare atunci când valvele din interiorul venelor, care în mod normal funcționează ca niște supape unidirecționale, slăbesc și nu se mai închid corect. Astfel, sângele, în loc să fie pompat eficient înapoi spre inimă, stagnează la nivelul picioarelor. Această stază duce la creșterea presiunii în vene, provocând umflare (edem), senzație de greutate și, în timp, la dilatarea venelor superficiale și apariția varicelor inestetice și dureroase.

Boala arterială periferică: Când sângele nu ajunge la țesuturi. Această afecțiune apare atunci când arterele care irigă membrele se îngustează din cauza depunerilor de colesterol (ateroscleroză), același proces care afectează și inima sau creierul. Când arterele sunt îngustate, țesuturile nu mai primesc suficient sânge bogat în oxigen. Cel mai clasic simptom este durerea la mers (claudicația intermitentă), o crampă musculară care apare la nivelul gambelor după o anumită distanță parcursă și care dispare la repaus. Alte semne pot include picioare reci și palide sau răni care se vindecă foarte greu.

Rolul central al ecografiei Doppler în diagnostic

Pentru a diferenția între aceste cauze și pentru a stabili un diagnostic corect, cea mai eficientă, rapidă și sigură metodă de investigație este ecografia Doppler. Această tehnică non-invazivă folosește ultrasunete pentru a vizualiza în timp real atât structura vaselor de sânge, cât și, mai important, modul în care circulă sângele prin ele. Medicul poate observa dacă venele sunt comprimate corect sau dacă prezintă reflux (sânge care curge înapoi), un semn clar de insuficiență venoasă. De asemenea, poate identifica prezența unor cheaguri de sânge (tromboză). La nivel arterial, ecografia Doppler poate vizualiza plăcile de aterom și poate măsura cu exactitate viteza sângelui, determinând gradul de îngustare a vasului. Prin această metodă, se poate stabili cu exactitate cauza simptomelor și se poate recomanda tratamentul corect.

Când este necesară evaluarea?

Este recomandat să consulți un specialist dacă te confrunți în mod constant cu picioare umflate, durere sau crampe la nivelul gambelor în timpul mersului, varice vizibile și dureroase, sau modificări de culoare sau temperatură la nivelul pielii picioarelor. De asemenea, persoanele cu factori de risc cardiovascular (fumat, diabet, hipertensiune, colesterol crescut) ar trebui să ia în considerare o evaluare preventivă.

Concluzie

Circulația deficitară nu este o problemă care trebuie ignorată. Simptomele pot semnala afecțiuni vasculare care, netratate, se pot agrava și pot duce la complicații serioase, afectând mobilitatea și calitatea vieții. Ecografia Doppler este o metodă simplă, rapidă și nedureroasă care oferă un diagnostic precis, permițând inițierea unui tratament adecvat. La Dorna Medical, medicii noștri specialiști vă stau la dispoziție pentru o evaluare completă a sănătății vasculare.