Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Circulația deficitară: Cum o depistezi cu ajutorul ecografiei Doppler

(P) Circulația deficitară: Cum o depistezi cu ajutorul ecografiei Doppler

Senzația de picioare grele și obosite, gleznele umflate la sfârșitul zilei, crampele musculare dureroase care apar în timpul mersului sau, pur și simplu, mâinile și picioarele constant reci sunt simptome extrem de frecvente.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 12:06 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 12:07
(P) Circulația deficitară: Cum o depistezi cu ajutorul ecografiei Doppler | Shutterstock

Mulți dintre noi le punem adesea pe seama oboselii, a statului prelungit în picioare sau a procesului natural de îmbătrânire. Deși uneori pot fi manifestări trecătoare, atunci când devin persistente, ele pot semnala o problemă mai serioasă: circulația deficitară. Aceasta nu este o boală în sine, ci un termen general care descrie un flux sanguin inadecvat la nivelul membrelor, putând ascunde afecțiuni vasculare care, netratate, se pot agrava și pot duce la complicații severe.

Circulația deficitară - O problemă cu două fețe

Circulația la nivelul membrelor implică două sisteme principale, fiecare putând fi afectat în mod distinct: sistemul venos, care returnează sângele la inimă, și sistemul arterial, care aduce sângele oxigenat de la inimă.

  • Insuficiența venoasă: Când sângele stagnează. Aceasta este cea mai frecventă cauză a simptomelor de „picioare grele”. Apare atunci când valvele din interiorul venelor, care în mod normal funcționează ca niște supape unidirecționale, slăbesc și nu se mai închid corect. Astfel, sângele, în loc să fie pompat eficient înapoi spre inimă, stagnează la nivelul picioarelor. Această stază duce la creșterea presiunii în vene, provocând umflare (edem), senzație de greutate și, în timp, la dilatarea venelor superficiale și apariția varicelor inestetice și dureroase.
  • Boala arterială periferică: Când sângele nu ajunge la țesuturi. Această afecțiune apare atunci când arterele care irigă membrele se îngustează din cauza depunerilor de colesterol (ateroscleroză), același proces care afectează și inima sau creierul. Când arterele sunt îngustate, țesuturile nu mai primesc suficient sânge bogat în oxigen. Cel mai clasic simptom este durerea la mers (claudicația intermitentă), o crampă musculară care apare la nivelul gambelor după o anumită distanță parcursă și care dispare la repaus. Alte semne pot include picioare reci și palide sau răni care se vindecă foarte greu.
Articolul continuă după reclamă

Rolul central al ecografiei Doppler în diagnostic

Pentru a diferenția între aceste cauze și pentru a stabili un diagnostic corect, cea mai eficientă, rapidă și sigură metodă de investigație este ecografia Doppler. Această tehnică non-invazivă folosește ultrasunete pentru a vizualiza în timp real atât structura vaselor de sânge, cât și, mai important, modul în care circulă sângele prin ele. Medicul poate observa dacă venele sunt comprimate corect sau dacă prezintă reflux (sânge care curge înapoi), un semn clar de insuficiență venoasă. De asemenea, poate identifica prezența unor cheaguri de sânge (tromboză). La nivel arterial, ecografia Doppler poate vizualiza plăcile de aterom și poate măsura cu exactitate viteza sângelui, determinând gradul de îngustare a vasului. Prin această metodă, se poate stabili cu exactitate cauza simptomelor și se poate recomanda tratamentul corect. Pentru o evaluare completă a circulației periferice, o ecografie Doppler în Suceava este esențială. De asemenea, în rețeaua de clinici Dorna Medical, se poate efectua consult de chirurgie vasculară și în Vatra Dornei și Iași.

Când este necesară evaluarea?

Este recomandat să consulți un specialist dacă te confrunți în mod constant cu picioare umflate, durere sau crampe la nivelul gambelor în timpul mersului, varice vizibile și dureroase, sau modificări de culoare sau temperatură la nivelul pielii picioarelor. De asemenea, persoanele cu factori de risc cardiovascular (fumat, diabet, hipertensiune, colesterol crescut) ar trebui să ia în considerare o evaluare preventivă.

Concluzie

Circulația deficitară nu este o problemă care trebuie ignorată. Simptomele pot semnala afecțiuni vasculare care, netratate, se pot agrava și pot duce la complicații serioase, afectând mobilitatea și calitatea vieții. Ecografia Doppler este o metodă simplă, rapidă și nedureroasă care oferă un diagnostic precis, permițând inițierea unui tratament adecvat. La Dorna Medical, medicii noștri specialiști vă stau la dispoziție pentru o evaluare completă a sănătății vasculare.

Boala Lyme – boala mușcăturii de căpușă sau boala cu 1000 de fețe. Ce trebuie să știi despre ea...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său! Cum a putut fi numit de presă milionarul celebru care a avut o aventură timp de 8 ani cu soţia fratelui său!
Observatornews.ro A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
O bacterie periculoasă a contaminat Marea Neagră. Ce este și cum să te ferești de ea
O bacterie periculoasă a contaminat Marea Neagră. Ce este și cum să te ferești de ea
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Produse de protecție solară – câte tipuri există și cum îl alegem pe cel potrivit
Produse de protecție solară – câte tipuri există și cum îl alegem pe cel potrivit
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x