Pentru cei intrați în bucla dependenței, drumul de întoarcere pare șters cu buretele.

(P) Dependența nu definește cine ești cu adevărat. Începe un tratament contra adicției la Social ME | freepik.com

Nimic nu mai promite șansa unei întoarceri la calea cea bună. Mai simplu e afundarea tot mai adânc pe calea bătătorită, cunoscută deja. Cu toate acestea, cu pași mici, dar fermi, recuperarea este posibilă. Șansele de reabilitare sunt reale pentru cei care se luptă cu viciul, în special când ajutorul este specializat și vine pe calea unui centru de tratament împotriva adicției.

Dependența - știi cât de mult rău îți face, dar nu o poți opri prea ușor. Cum poți acționa, în schimb?

Fiecare dependență în parte, fie că e vorba de droguri, de etnobotanice sau de alcool, ori chiar și formele așa numite mai ușoare: shopping, mâncare etc., este o boală progresivă, care macină pe cel afectat.

Totuși, vestea bună e că aceste vicii dăunătoare și, uneori, chiar mortale, pot fi tratate cu succes într-un centru tratament dependenta droguri. Pentru persoanele care doresc să iasă din bucla negativă a consumului, un centru de tratament și reabilitare precum Social MED din Târgu Mureș, este umărul de sprijin ideal.

Aici, cei cu probleme pot primi:

- îngrijire;

- sprijin specializat;

- empatie;

- un tratament structurat.

Toate aceste criterii pot schimba direcția de la recădere la recuperare.

Nu crezi cu putință așa ceva? Vezi doar mărturiile tulburătoare ale celor ce s-au internat acolo și revenirea lor spectaculoasă la viață, pe site-ul socialmed.ro.

Este important să te îndrepți pentru internare către un centru specializat de tratament al adicțiilor?

- Primul pas, internarea într-un centru de tratament adictii, este și cel esențial pentru vindecare.

- Voința de la bază și conștientizarea faptului că răul e prea mare și prea apăsător pentru a-l mai putea duce singur, sunt elemente care cântăresc greu în cazul celor dependenți.

- Aceste rele transformă căutarea unui loc de sprijin într-o adevărată epopee. Când acesta, însă, se materializează sub forma centrului de recuperare, tratament și dezintoxicare Social MED din Târgu Mureș, speranța renaște.

- În acest loc specializat, cei ce suferă de vicii serioase, care pot face diferența între viață și moarte, vor avea parte de detoxifiere fizică, dar mai ales de o reconstrucție psihologică, emoțională și socială.

Social MED - centru de tratament pentru dependența de droguri și nu numai, oferă șanse veritabile pentru vindecare

- Protocol individualizat de tratament pentru fiecare caz în parte.

- Evaluare medicală completă în momentul internării și supraveghere atentă a stării generale de sănătate pe tot parcursul internării la centru.

- Asistență psihologică de mare ajutor și consiliere de grup și individuală.

- Sprijin pentru familie, pentru că recuperarea implică atât pe cel afectat, cât și familia și pe cei apropiați lui.

- Program de recuperare în mod structurat, cu terapie și activități pe zile.

- Monitorizare în permanență a pacientului, cu un personal medical specializat.

- Suport pentru reintegrare socială după momentul externării.

De ce să mergi la Social MED - centru de tratament al adicțiilor, din Târgu Mureș?

Social MED este un centru de recuperare privat, care adoptă o abordare multidisciplinară, dar mai ales umană a procesului de recuperare de pe urma dependențelor.

- O echipă completă de psihologi, medici, asistenți și terapeuți conlucrează pentru a da speranță și posibilitatea unei vieți noi pacienților internați acolo.

- Centrul este localizat în Târgu Mureș, într-un mediu natural securizat și extrem de liniștit, cu distanțare față de mediile toxice de care se rupe pacientul.

- Acesta este un beneficiu major pentru persoanele care au nevoie să se rupă total de contextul și anturajul din care provin.

Într-un loc specializat, tratamentul nu este doar cel medicamentos. Importante sunt și omenia, comunicarea, terapia de grup sau eliberarea de frică. Gândește așa - dependența ta nu te definește ca om, în schimb merită să lupți și să spui un Da răspicat unei noi șanse la viață și fericire!

Contact: 077.100-3000

Email: [email protected]