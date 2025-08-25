Antena Căutare
Home Lifestyle Health (P) Dependența nu definește cine ești cu adevărat. Începe un tratament contra adicției la Social ME

(P) Dependența nu definește cine ești cu adevărat. Începe un tratament contra adicției la Social ME

Pentru cei intrați în bucla dependenței, drumul de întoarcere pare șters cu buretele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 August 2025, 15:09 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 15:21
(P) Dependența nu definește cine ești cu adevărat. Începe un tratament contra adicției la Social ME | freepik.com

Nimic nu mai promite șansa unei întoarceri la calea cea bună. Mai simplu e afundarea tot mai adânc pe calea bătătorită, cunoscută deja. Cu toate acestea, cu pași mici, dar fermi, recuperarea este posibilă. Șansele de reabilitare sunt reale pentru cei care se luptă cu viciul, în special când ajutorul este specializat și vine pe calea unui centru de tratament împotriva adicției.

Dependența - știi cât de mult rău îți face, dar nu o poți opri prea ușor. Cum poți acționa, în schimb?

Fiecare dependență în parte, fie că e vorba de droguri, de etnobotanice sau de alcool, ori chiar și formele așa numite mai ușoare: shopping, mâncare etc., este o boală progresivă, care macină pe cel afectat.

Totuși, vestea bună e că aceste vicii dăunătoare și, uneori, chiar mortale, pot fi tratate cu succes într-un centru tratament dependenta droguri. Pentru persoanele care doresc să iasă din bucla negativă a consumului, un centru de tratament și reabilitare precum Social MED din Târgu Mureș, este umărul de sprijin ideal.

Articolul continuă după reclamă

Aici, cei cu probleme pot primi:

- îngrijire;

- sprijin specializat;

- empatie;

- un tratament structurat.

Toate aceste criterii pot schimba direcția de la recădere la recuperare.

Nu crezi cu putință așa ceva? Vezi doar mărturiile tulburătoare ale celor ce s-au internat acolo și revenirea lor spectaculoasă la viață, pe site-ul socialmed.ro.

Este important să te îndrepți pentru internare către un centru specializat de tratament al adicțiilor?

- Primul pas, internarea într-un centru de tratament adictii, este și cel esențial pentru vindecare.

- Voința de la bază și conștientizarea faptului că răul e prea mare și prea apăsător pentru a-l mai putea duce singur, sunt elemente care cântăresc greu în cazul celor dependenți.

- Aceste rele transformă căutarea unui loc de sprijin într-o adevărată epopee. Când acesta, însă, se materializează sub forma centrului de recuperare, tratament și dezintoxicare Social MED din Târgu Mureș, speranța renaște.

- În acest loc specializat, cei ce suferă de vicii serioase, care pot face diferența între viață și moarte, vor avea parte de detoxifiere fizică, dar mai ales de o reconstrucție psihologică, emoțională și socială.

Social MED - centru de tratament pentru dependența de droguri și nu numai, oferă șanse veritabile pentru vindecare

- Protocol individualizat de tratament pentru fiecare caz în parte.

- Evaluare medicală completă în momentul internării și supraveghere atentă a stării generale de sănătate pe tot parcursul internării la centru.

- Asistență psihologică de mare ajutor și consiliere de grup și individuală.

- Sprijin pentru familie, pentru că recuperarea implică atât pe cel afectat, cât și familia și pe cei apropiați lui.

- Program de recuperare în mod structurat, cu terapie și activități pe zile.

- Monitorizare în permanență a pacientului, cu un personal medical specializat.

- Suport pentru reintegrare socială după momentul externării.

De ce să mergi la Social MED - centru de tratament al adicțiilor, din Târgu Mureș?

Social MED este un centru de recuperare privat, care adoptă o abordare multidisciplinară, dar mai ales umană a procesului de recuperare de pe urma dependențelor.

- O echipă completă de psihologi, medici, asistenți și terapeuți conlucrează pentru a da speranță și posibilitatea unei vieți noi pacienților internați acolo.

- Centrul este localizat în Târgu Mureș, într-un mediu natural securizat și extrem de liniștit, cu distanțare față de mediile toxice de care se rupe pacientul.

- Acesta este un beneficiu major pentru persoanele care au nevoie să se rupă total de contextul și anturajul din care provin.

Într-un loc specializat, tratamentul nu este doar cel medicamentos. Importante sunt și omenia, comunicarea, terapia de grup sau eliberarea de frică. Gândește așa - dependența ta nu te definește ca om, în schimb merită să lupți și să spui un Da răspicat unei noi șanse la viață și fericire!

Contact: 077.100-3000

Email: [email protected]

(P) Când recomandă medicii perfuzii cu glutation...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice
Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Cu ce trece durerea de ureche. 5 remedii naturiste pe care le poți încerca acasă
Cu ce trece durerea de ureche. 5 remedii naturiste pe care le poți încerca acasă
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x