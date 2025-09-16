(P) Ghid pentru părinți: Ce vitamine și minerale sunt potrivite pentru copii în sezonul rece

Antena Căutare
Pe măsură ce aerul de toamnă devine mai răcoros și temperaturile încep să scadă, este important să protejăm sistemul imunitar al copiilor împotriva provocărilor sezoniere. Anumite vitamine și minerale sunt necesare în timpul toamnei pentru a sprijini creșterea organismului și imunitatea, mai ales că în această perioadă copiii revin la școală, acolo unde vor fi expuși la mai mulți factori ce pot le afecta sănătatea.

Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 11:52
Iată ce vitamine și minerale pentru copii să alegi, pentru a-i ajuta să facă față răcelilor și pentru a avea energie pentru toate activitățile școlare și extrașcolare.

1. Vitamina C

Vitamina C este un micronutrient important pentru copii, în special la început de toamnă. ⁠Ajută la susținerea sistemului lor imunitar, ceea ce îi poate împiedica să contracteze tot felul de viruși. De asemenea, poate ajuta la reducerea timpului de recuperare în cazul unei răceli sau gripe.⁠

Vitamina C se găsește în numeroase fructe și legume. Printre fructe se numără portocalele și mandarinele, lămâile și lime-ul, grapefruitul, kiwi, căpșunile, fructele de pădure precum afinele, zmeura și coacăzele. În legume, surse bogate de vitamina C sunt ardeii grași roșii, galbeni sau verzi, broccoli, varza de Bruxelles, spanacul, conopida și roșiile. Alte surse includ suplimentele cu vitamina C, care oferă o formă concentrată, deosebit de utilă atunci când aportul din alimentație nu este suficient.

2. Vitamina D

Pe măsură ce scad orele de lumină, scade și producția naturală de vitamina D a organismului, obținută prin expunerea la soare. Această vitamină este esențială pentru sănătatea oaselor, funcția imunitară și reglarea dispoziției. Suplimentarea cu vitamina D susțin sistemul imunitar al copiilor în timpul unui sezon în care răcelile și gripa sunt predominante. Menținerea nivelurilor optime de vitamina D contribuie, de asemenea, la absorbția calciului, care la rândul său ajută copiii să aibă oase puternice și sănătoase.

Vitamina D se regăsește în următoarele alimente: pește gras (somon, macrou, sardine, ton), ulei de ficat de cod, ouă (în special gălbenușul), lapte și produse lactate fortificate, brânzeturi.

3. Magneziu

Activitatea școlară intensă poate fi susținută datorită unui somn bun noaptea și a unui nivel ridicat de energie în timpul zilei.

Nivelurile suficiente de magneziu au fost asociate cu o capacitate de atenție sporită, o calitate îmbunătățită a somnului și o scădere a nivelului de stres și anxietate. În plus, magneziul este crucial în susținerea funcției musculare și menținerea sănătății oaselor, susținând creșterea și dezvoltarea fizică.

Principalele surse naturale de magneziu sunt legumele și verdețurile (spanac, broccoli, varză de Bruxelles), leguminoasele (fasole, linte, năut, mazăre), fructele și semințele (semințe de dovleac, semințe de floarea-soarelui, semințe de susan), nucile (migdale, caju, alune), avocado, bananele, cerealele integrale (ovăz, quinoa, orez brun, grâu integral), peștele și fructele de mare (somon, macrou, hering).

4. Calciu

Calciul este esențial pentru copii deoarece susține formarea oaselor și a dinților, contribuind la dezvoltarea lor puternică și sănătoasă. De asemenea, este important pentru creșterea armonioasă a scheletului în perioada copilăriei și adolescenței. Calciul ajută la funcționarea corectă a mușchilor și a nervilor, fiind implicat și în procesele de coagulare a sângelui. În plus, menține echilibrul mineral al organismului și sprijină diverse procese vitale. Lipsa unui aport suficient poate duce la oase fragile, probleme de creștere sau carii dentare.

Cele mai bogate surse de calciu sunt lactatele, precum laptele, iaurtul și brânza. Printre legume, spanacul, broccoli, varza kale și varza de Bruxelles conțin cantități semnificative de calciu.

Pe lângă aceste vitamine și minerale pentru copii, din alimentația copiilor nu trebuie să lipsească acizii grași Omega-3, proteinele de calitate și carbohidrații care furnizează energie necesară pentru activitățile zilnice și pentru creier. De asemenea, este important să asigurăm și aportul de apă pentru hidratare și buna funcționare a organismului, precum și grăsimile sănătoase care sprijină dezvoltarea creierului și a sistemului nervos.

Așadar, o alimentație echilibrată, variată și bogată în nutrienți esențiali contribuie la creșterea armonioasă, la întărirea imunității și la sănătatea generală a copiilor în anotimpul rece.

