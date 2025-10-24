(P) Intervențiile cardiovasculare complexe – atunci când precizia și experiența fac diferența

Prof. Dr. Mircea Pătruț și echipa Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, excelență în chirurgia inimii și a vaselor de sânge.

La Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica, fiecare intervenție chirurgicală este o cursă contracronometru pentru viață.

Sub coordonarea Prof. Dr. Mircea Pătruț, medic primar chirurgie cardiovasculară și vasculară, profesor universitar, cu peste patru decenii de experiență, echipa medicală realizează zilnic intervenții complexe pe cord și vase — proceduri care necesită o precizie milimetrică și o sincronizare perfectă între toți membrii echipei operatorii.

Intervențiile complexe – provocări care cer experiență și precizie

„În spitalul nostru se fac toate tipurile de intervenții chirurgicale pe vase și pe inimă. Avem pacienți cu boli care obstruează vasele de sânge, iar circulația nu mai ajunge la țesuturile care ar trebui hrănite, determinând așa-numita ischemie.

În aceste situații, intervenția chirurgicală are rolul de a restabili fluxul normal – fie prin revascularizare, fie prin realizarea de bypass-uri”, explică Prof. Dr. Mircea Pătruț, chirurg cardiovascular la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica.

„Corpul uman este construit astfel încât fiecare organ să fie hrănit de vase. Dacă acestea sunt lezate traumatic sau afectate de o boală, pot fi reconstruite.

Nu există organ care să nu poată fi bypassat sau reconstruit vascular, iar toate aceste intervenții se practică în spitalul nostru”, adaugă medicul.

Timpul – factorul care face diferența

„La noi, un lucru foarte important este timpul. Cât durează intervenția chirurgicală contează enorm, pentru că o perioadă prea lungă complică evoluția pacientului.

De aceea, echipele noastre chirurgicale sunt foarte bine pregătite, iar timpii operatori sunt întotdeauna reglați”, subliniază Prof. Dr. Pătruț.

Această eficiență operatorie este rezultatul unei cariere impresionante, desfășurate în centre medicale de top din România și din străinătate. Profesorul a participat la intervenții complexe în clinici din SUA și Europa, experiențe care i-au format viziunea și i-au perfecționat tehnica.

„Am avut ocazia să operez alături de echipe internaționale de elită. Această formare continuă m-a ajutat să aduc în România tehnici moderne și o abordare centrată pe siguranța pacientului.”

Recuperarea – parte din actul chirurgical

„O recuperare corectă este sub supraveghere medicală, într-o unitate spitalicească, astfel încât pacientul să reia efortul fizic progresiv, să fie monitorizat și să nu facă excese.

După o operație pe vase sau pe cord, a doua zi mobilizez pacientul și îl las să se plimbe prin salon.

Progresiv, îi cresc gradul de efort, iar când merge acasă, îi recomand o activitate cât mai apropiată de cea de dinaintea intervenției. Mișcarea îi dă o stare de bine, îl scoate din senzația de handicap și îl ajută să revină la normalitate”, explică profesorul.

Intervenții complexe, realizate cu succes la Angiomedica

Sub coordonarea Prof. Dr. Mircea Pătruț, echipa chirurgicală din cadrul Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica a realizat, în ultimii ani, numeroase intervenții de referință, unele în premieră medicală:

• Extirparea unei tumori gigantice pe inimă, o intervenție de excepție care a salvat viața unui pacient de 68 de ani;

• Extirparea totală a unei tumori rare, la un pacient de 71 de ani – o premieră medicală pentru Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica;

• Tiroidectomie totală pentru o formațiune tumorală extinsă de 10 cm, desprinsă cu succes de vasele care duc sângele către creier;

• Revascularizare a unui membru inferior la o pacientă de 98 de ani cu ischemie severă – o intervenție de finețe, care a permis salvarea membrului și recuperarea mobilității;

• Bypass aortobifemural, o operație complexă care a restabilit circulația și a eliminat durerea unui pacient cu ischemie critică;

• Reconstrucție abdominală cu plasă biologică, parte dintr-un protocol chirurgical complex, realizat cu succes pentru salvarea inimii pacientului;

• Trombendarterectomie carotidiană, efectuată la un pacient cu arteră carotidă înfundată și risc major de accident vascular cerebral (AVC).

„Fiecare caz este o provocare și o lecție de echilibru între precizie, răbdare și responsabilitate.

În chirurgia cardiovasculară, nu există loc pentru greșeală, iar succesul înseamnă o viață salvată și o echipă care funcționează perfect”, afirmă Prof. Dr. Pătruț.

Leadership și excelență la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica este astăzi unul dintre cele mai performante centre medicale private din România, specializat în diagnostic, tratament și chirurgie cardiovasculară.

Spitalul dispune de:

• laborator de angiografie de ultimă generație;

• unitate de terapie intensivă cardiovasculară;

• bloc operator modern, complet echipat pentru chirurgie cardiacă și vasculară;

• echipă medicală cu peste 25 de specialiști;

Colaborarea strânsă dintre chirurgi cardiovasculari, cardiologi intervenționiști și anesteziști permite o abordare integrată a fiecărui caz, de la diagnostic la recuperare.

Fiecare detaliu contează, iar rezultatele confirmă excelența medicală pe care Angiomedica o promovează constant.

O inimă salvată înseamnă o viață câștigată

Fiecare intervenție reușită la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica este dovada că medicina de performanță înseamnă, mai presus de toate, dedicare, precizie și echilibru uman.

Sub îndrumarea Prof. Dr. Mircea Pătruț, chirurgia cardiovasculară românească își reafirmă locul în elita medicinei moderne.