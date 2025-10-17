Pastila comună care poate reduce riscul de cancer. Ce au descoperit specialiștii

Unul dintre cele mai folosite medicamente din lume, pe care cei mai mulți dintre noi îl avem în casă, ar putea avea un rol important în prevenirea cancerului. Un studiu recent arată că administrarea zilnică a unei doze mici poate reduce riscul de a dezvolta boala.

O pastilă accesibilă, care costă doar câțiva bani, s-ar putea dovedi mai valoroasă decât se credea. Aspirina este utilizată de zeci de ani pentru dureri de cap, dureri musculare, febră sau inflamații. Însă, în ultimii ani, oamenii de știință au început să observe că acest analgezic comun are efecte surprinzătoare asupra sănătății.

Cercetări anterioare au arătat că aspirina ar putea reduce riscul de apariție a cancerului de colon. Un studiu amplu realizat recent în Australia vine cu dovezi suplimentare că acest medicament comun poate contribui la prevenirea mai multor tipuri de cancer, mai ales la persoanele în vârstă.

Ce doză de aspirină are efect protector

O echipă de cercetători australieni care a urmărit aproape 10.000 de adulți timp de cinci ani a descoperit că cei care luau o doză mică de aspirină aveau un risc cu 15% mai scăzut de a dezvolta cancer. Participanții aveau între 71 și 77 de ani la începutul studiului, iar 53,7% erau femei. Aceștia au fost împărțiți în două grupuri: unii au luat zilnic o doză de 100 mg de aspirină, iar ceilalți au primit o pastilă placebo.

Efectele benefice au fost observate mai ales la participanții aflați la capătul superior al intervalului de vârstă, care nu fumau, aveau un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut și un istoric familial de cancer. Așadar, combinația dintre o stare generală bună de sănătate, lipsa fumatului și utilizarea zilnică a aspirinei pare să ofere o protecție suplimentară împotriva acestei maladii.

Cum influențează aspirina riscul de cancer

Beneficiile aspirinei au fost mai mari la persoanele care aveau o afecțiune numită hematopoieză clonală cu potențial indeterminat (CHIP), au mai observat cercetătorii australieni. Aceasta apare odată cu înaintarea în vârstă, atunci când unele celule din sânge dezvoltă mutații genetice care cresc riscul de cancer.

Administrarea zilnică a unei doze mici de aspirină a redus semnificativ riscul de apariție a cancerului, în special atunci când CHIP era prezent în aproximativ 10% dintre celulele sanguine.

Cercetătorii cred că aspirina poate reduce inflamațiile cronice din organism care favorizează apariția mutațiilor și dezvoltarea tumorilor. Prezența CHIP ar putea „juca un rol vital” în influențarea eficacității aspirinei, posibil prin modul în care afectează „căile inflamatorii” ale organismului, au scris autorii studiului în revista JAMA Oncology.

Efecte pozitive, dar nu fără riscuri

Deși concluziile acestui nou studiu sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că administrarea unui tratament zilnic cu aspirină nu este recomandată fără a consulta un medic.

Studiul a inclus doar adulți în vârstă, albi și relativ sănătoși. Efectele acestui medicament comun pot fi diferite în rândul altor populații. Sunt necesare studii suplimentare, care să includă și persoane mai tinere, din alte regiuni ale lumii, pentru a confirma aceste efecte și a înțelege mecanismele exacte.

În plus, utilizarea aspirinei pe termen lung nu este lipsită de riscuri. Aceasta poate provoca iritații ale mucoasei stomacului și poate duce la ulcere gastrice sau sângerări digestive.

De aceea, specialiștii subliniază că decizia de a lua zilnic aspirină trebuie cântărită atent, ținând cont de raportul dintre beneficiile posibile (reducerea riscului de cancer sau de infarct) și riscurile legate de sângerări.

Rolul aspirinei în prevenția bolilor de inimă

Medicii prescriu de zeci de ani acest medicament pacienților cu boală coronariană (numită și cardiopatie ischemică) pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge care cresc riscul de infarct și accident vascular cerebral. Afecțiunea este provocată de îngustarea arterelor inimii din cauza depunerilor de grăsime (aterom). În aceste cazuri, aspirina ajută la subțierea sângelui și la prevenirea blocajelor arteriale.

Totuși, chiar și în acest context, dovezile privind eficacitatea și siguranța utilizării pe termen lung a aspirinei sunt încă limitate, iar medicii evaluează riscurile și beneficiile pentru fiecare caz.

Aspirina rămâne un medicament valoros, cu o istorie lungă și cu posibile noi roluri în prevenirea unor boli grave. Totuși, ca orice tratament, se administrează doar cu recomandarea unui medic.

