Antena Căutare
Home Lifestyle Health Pastila comună care poate reduce riscul de cancer. Ce au descoperit specialiștii

Pastila comună care poate reduce riscul de cancer. Ce au descoperit specialiștii

Unul dintre cele mai folosite medicamente din lume, pe care cei mai mulți dintre noi îl avem în casă, ar putea avea un rol important în prevenirea cancerului. Un studiu recent arată că administrarea zilnică a unei doze mici poate reduce riscul de a dezvolta boala.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 10:01 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 13:43
Aspirina administrată zilnic în doze mici previne formarea cheagurilor de sânge care pot duce la infarct miocardic sau accident vascular cerebral | Shutterstock

O pastilă accesibilă, care costă doar câțiva bani, s-ar putea dovedi mai valoroasă decât se credea. Aspirina este utilizată de zeci de ani pentru dureri de cap, dureri musculare, febră sau inflamații. Însă, în ultimii ani, oamenii de știință au început să observe că acest analgezic comun are efecte surprinzătoare asupra sănătății.

Cercetări anterioare au arătat că aspirina ar putea reduce riscul de apariție a cancerului de colon. Un studiu amplu realizat recent în Australia vine cu dovezi suplimentare că acest medicament comun poate contribui la prevenirea mai multor tipuri de cancer, mai ales la persoanele în vârstă.

Ce doză de aspirină are efect protector

O echipă de cercetători australieni care a urmărit aproape 10.000 de adulți timp de cinci ani a descoperit că cei care luau o doză mică de aspirină aveau un risc cu 15% mai scăzut de a dezvolta cancer. Participanții aveau între 71 și 77 de ani la începutul studiului, iar 53,7% erau femei. Aceștia au fost împărțiți în două grupuri: unii au luat zilnic o doză de 100 mg de aspirină, iar ceilalți au primit o pastilă placebo.

Articolul continuă după reclamă

Efectele benefice au fost observate mai ales la participanții aflați la capătul superior al intervalului de vârstă, care nu fumau, aveau un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut și un istoric familial de cancer. Așadar, combinația dintre o stare generală bună de sănătate, lipsa fumatului și utilizarea zilnică a aspirinei pare să ofere o protecție suplimentară împotriva acestei maladii.

Cum influențează aspirina riscul de cancer

Beneficiile aspirinei au fost mai mari la persoanele care aveau o afecțiune numită hematopoieză clonală cu potențial indeterminat (CHIP), au mai observat cercetătorii australieni. Aceasta apare odată cu înaintarea în vârstă, atunci când unele celule din sânge dezvoltă mutații genetice care cresc riscul de cancer.

Administrarea zilnică a unei doze mici de aspirină a redus semnificativ riscul de apariție a cancerului, în special atunci când CHIP era prezent în aproximativ 10% dintre celulele sanguine.

Cercetătorii cred că aspirina poate reduce inflamațiile cronice din organism care favorizează apariția mutațiilor și dezvoltarea tumorilor. Prezența CHIP ar putea „juca un rol vital” în influențarea eficacității aspirinei, posibil prin modul în care afectează „căile inflamatorii” ale organismului, au scris autorii studiului în revista JAMA Oncology.

Efecte pozitive, dar nu fără riscuri

Deși concluziile acestui nou studiu sunt promițătoare, cercetătorii avertizează că administrarea unui tratament zilnic cu aspirină nu este recomandată fără a consulta un medic.

Studiul a inclus doar adulți în vârstă, albi și relativ sănătoși. Efectele acestui medicament comun pot fi diferite în rândul altor populații. Sunt necesare studii suplimentare, care să includă și persoane mai tinere, din alte regiuni ale lumii, pentru a confirma aceste efecte și a înțelege mecanismele exacte.

În plus, utilizarea aspirinei pe termen lung nu este lipsită de riscuri. Aceasta poate provoca iritații ale mucoasei stomacului și poate duce la ulcere gastrice sau sângerări digestive.

De aceea, specialiștii subliniază că decizia de a lua zilnic aspirină trebuie cântărită atent, ținând cont de raportul dintre beneficiile posibile (reducerea riscului de cancer sau de infarct) și riscurile legate de sângerări.

Citește și: Top 5 cele mai frecvente tipuri de cancer din România și simptomele lor

Rolul aspirinei în prevenția bolilor de inimă

Medicii prescriu de zeci de ani acest medicament pacienților cu boală coronariană (numită și cardiopatie ischemică) pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge care cresc riscul de infarct și accident vascular cerebral. Afecțiunea este provocată de îngustarea arterelor inimii din cauza depunerilor de grăsime (aterom). În aceste cazuri, aspirina ajută la subțierea sângelui și la prevenirea blocajelor arteriale.

Totuși, chiar și în acest context, dovezile privind eficacitatea și siguranța utilizării pe termen lung a aspirinei sunt încă limitate, iar medicii evaluează riscurile și beneficiile pentru fiecare caz.

Aspirina rămâne un medicament valoros, cu o istorie lungă și cu posibile noi roluri în prevenirea unor boli grave. Totuși, ca orice tratament, se administrează doar cu recomandarea unui medic.

Citește și: Un cancer rar apare din ce în ce mai des la mileniali și generația X. Doctorii nu știu cauza exactă

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce este vaccinul antigripal. Ce conține și cât e de sigur, potrivit medicilor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz” Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce este vaccinul antigripal. Ce conține și cât e de sigur, potrivit medicilor
Ce este vaccinul antigripal. Ce conține și cât e de sigur, potrivit medicilor
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
7 alimente care atenuează refluxul gastric. Ce să mănânci ca să calmezi arsurile la stomac
7 alimente care atenuează refluxul gastric. Ce să mănânci ca să calmezi arsurile la stomac
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Rețete de toamnă cu gălbiori: Delicioase, pline de savoare și un adevărat izvor de sănătate
Rețete de toamnă cu gălbiori: Delicioase, pline de savoare și un adevărat izvor de sănătate Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute
Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x