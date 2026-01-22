Premiera care poate rescrie viitorul fertilității: ovocitele umane, întinerite în laborator

Pentru milioane de cupluri care se confruntă cu infertilitatea, drumul spre a deveni părinți este o călătorie emoțională plină de suișuri și coborâșuri. Astăzi, știința ne oferă ceva ce până recent părea imposibil: posibilitatea de a „întineri” ovocitele umane și de a transforma speranța în realitate.

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 10:01 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 15:29

Până de curând, îmbătrânirea ovariană era considerată un proces ireversibil și imposibil de influențat. Multe cupluri diagnosticate cu infertilitate și care încearcă să conceapă trec prin multiple cicluri de fertilizare in vitro, adesea fără succes, mai ales pe măsură ce vârsta maternă crește. Motivul? Calitatea ovocitelor scade odată cu timpul și afectează șansele de succes ale oricărui tratament de reproducere asistată.

În prezent însă, o descoperire prezentată în presa internațională a stârnit un val de emoție în rândul medicilor și al cuplurilor care se luptă cu infertilitatea: pentru prima dată, cercetătorii au reușit să „întinerească” ovocite umane în laborator, reducând semnificativ defectele genetice asociate vârstei materne avansate și crescând astfel rata de succes a procedurii FIV în rândul femeilor de peste 35 de ani.

Ce înseamnă această premieră pentru femeile care își doresc un copil și cât de aproape suntem de o schimbare reală? Oferă mai multe detalii dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

O premieră promițătoare pentru viitorul fertilității

Articolul continuă după reclamă

În medicină, rareori apare o descoperire care chiar să schimbe paradigma. De cele mai multe ori, progresul este lent și gradual.

„De data aceasta, vorbim despre o idee complet nouă, despre ceva ce până acum era considerat imposibil: posibilitatea de a interveni direct asupra procesului de îmbătrânire a ovocitelor. Dacă aceste rezultate se vor confirma clinic, impactul va fi uriaș”, spune dr. Andreas Vythoulkas.

Concret, oamenii de știință au reușit să reducă aproape la jumătate rata erorilor cromozomiale din ovocitele femeilor mai în vârstă, erori care reprezintă principala cauză a eșecurilor fertilizării in vitro și a pierderilor de sarcină, prin suplimentarea cu o proteină esențială pentru diviziunea celulară.

CITEȘTE ȘI: Cum să rămâi însărcinată dacă ești foarte aproape de menopauză

Îmbătrânirea ovocitelor, cauza principală a eșecului FIV

Spre deosebire de alte celule ale corpului, ovocitele sunt unice. Femeia se naște cu întreaga rezervă de ovocite pe care o va avea vreodată, iar acestea nu se regenerează.

„Ovocitele unei femei de 40 de ani nu se compară cu ale unei femei de 20 de ani. Timpul își pune amprenta asupra ovocitelor. Odată cu înaintarea în vârstă, structurile interne ale ovocitului se deteriorează, iar mecanismele care asigură împărțirea corectă a cromozomilor devin instabile”, explică medicul.

Această degradare este motivul pentru care, odată cu înaintarea în vârstă, cresc riscurile de a obține embrioni cu număr incorect de cromozomi, scad șansele de implantare și apar mai frecvent avorturile spontane.

„Până acum, acest proces era considerat complet ireversibil. Puteam selecta ovocite, puteam să optimizăm tratamentele FIV, dar nu puteam întineri ovocitul în sine”, adaugă dr. Vythoulkas.

Ce au reușit cercetătorii și de ce este o premieră mondială

Noutatea studiului, ale cărui rezultate au fost prezentate de curând în cadrul British Fertility Conference din Edinburgh, constă în identificarea unei proteine esențiale pentru diviziunea celulară, al cărei nivel scade odată cu vârsta. Lipsa acesteia duce la erori cromozomiale grave.

Prin suplimentarea ovocitelor cu această proteină, cercetătorii au observat că ele se comportă mult mai apropiat de ovocitele tinere, cu un număr mult mai mic de defecte genetice.

„Este pentru prima dată când nu mai vorbim despre a ocoli efectele vârstei, ci despre a interveni direct asupra mecanismului care le produce”, subliniază dr. Vythoulkas.

Ce ar putea însemna această descoperire pentru femeile care se confruntă cu infertilitatea

În ultimii ani, tot mai multe femei ajung la medicul specialist în infertilitate după vârsta de 35-40 de ani, când calitatea ovocitelor este, de cele mai multe ori, principalul obstacol în obținerea și ducerea la termen a sarcinii.

Dacă această tehnologie va fi validată clinic, ar putea însemna rate mai mari de succes ale fertilizării in vitro, mai puține cicluri FIV necesare și șanse crescute de a obține o sarcină cu ovocite proprii, acolo unde până acum singura opțiune era ovodonația, adică sarcina obținută cu ovocite de la donatoare.

„Pentru multe paciente, nu este doar o procedură medicală. Este șansa de a deveni mame folosindu-și propriul material genetic”, spune medicul.

Dr. Andreas Vythoulkas atrage atenția că descoperirea se află încă în fază de laborator și că vor fi necesari ani de studii pentru a putea fi utilizată în practică.

Totuși, mesajul rămâne unul extrem de puternic: „Până de curând spuneam că îmbătrânirea ovocitelor este o limită pe care nu o putem influența. Astăzi descoperim că, biologic, această limită poate fi depășită. Iar asta schimbă complet modul în care privim viitorul fertilității.”

CITEȘTE ȘI: Care sunt șansele să rămâi însărcinată în funcție de vârstă​