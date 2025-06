Remedii naturale pentru laringită. Cum pot acționa asupra corzilor vocale

Laringita este o inflamație a corzilor vocale. Aceasta poate produce disconfort, iar deseori este considerată de public ca fiind un simptom pentru răceală sau gripă. Pentru a o vindeca, se poate opta pentru tratamente naturiste. Citește despre remedii naturale pentru laringită.

Laringita cauzează o iritație la nivelul corzilor vocale, care poate provoca răgușeală și, în cazurile mai severe, pierderea completă a vocii. Boala poate deveni foarte supărătoare, mai ales dacă persoana afectată are nevoie să vorbească constant.

Remedii naturale pentru laringită

Corzile vocale se situează în interiorul laringelui. Acestea funcționează ca un fel de benzi elastice care vibrează pentru a produce vocea. Când corzile vocale funcționează normal, se deschid și se închid fără probleme. Sunetele se emit prin mișcarea și vibrația lor. Laringita determină inflamarea și umflarea corzilor vocale din cauza suprasolicitării.

De asemenea, laringita se mai manifestă prin simptome, precum: dificultăți la înghițire, uscăciune, durere în gât, senzație de mâncărime, usturime, nevoia constantă de a curăța gâtul, scurgeri postnazale sau febră. Laringita poate fi tratată cu ajutorul unor remedii naturiste, pe care le poți administra și pregăti singur acasă.

Odihnește-ți corzile vocale și hidratează-te

Când ai laringită, corzile vocale sunt umflate și iritate. Ele au nevoie de timp pentru a se vindeca. Încearcă să eviți situațiile care necesită să vorbești pentru a-ți putea odihni corzile vocale. Dacă trebuie totuși să vorbești, evită tentația naturală de a-ți forța vocea pentru a fi auzit.

De asemenea, când ai iritații în gât este bine să bei multe lichide. Apa, supa limpede și ceaiul te vor ajuta să te menții hidratat, să fluidifici flegma.

Lichidele calde, cum ar fi ceaiul și supa, pot ajuta la ameliorarea congestiei prin creșterea fluxului de mucus. Dar ar trebui să eviți orice lichide care conțin cofeină, care poate provoca deshidratare.

Respiră aer umed

Respirarea aerului uscat poate irita gâtul și poate contribui la inflamarea corzilor vocale. Acest lucru este deosebit de frecvent iarna, când unitățile de încălzire pompează aer uscat în casă și birou, sau în zilele toride de vară, în zonele cu climă uscată. Un umidificator sau un vaporizator va adăuga umiditate aerului, iar dacă nu ai un umidificator, inhalează aburii dintr-un bol cu ​​apă fierbinte.

Ulei esențial de eucalipt

Uleiul esențial de eucalipt are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatorii, de aceea poate avea un rol în ameliorarea simptomelor laringitei. Eucaliptul poate stimula imunitatea, poate combate infecțiile și poate atenua durerea. Mai mult, poate combate bolile respiratorii deoarece, sub formă de ulei, poate acționa ca un decongestionant. În același timp, poate calma: sinuzita, durerile în gât și bronșita. Uleiul esențial de eucalipt se găsește in compoziția multor produse cu efect calmant asupra gâtului, faringelui și corzilor vocale existente în farmacii.

Usturoi

Usturoiul poate ajuta la tratarea răcelei obișnuite, una dintre principalele cauze ale laringitei. Are proprietăți antibacteriene și antivirale, ceea ce poate contribui la uciderea bacteriilor și virusurilor care determină inflamații și infecții. Usturoiul acționează ca un expectorant natural, ceea ce poate ajuta la slăbirea și eliminarea mucusului. De-a lungul istoriei, multe popoare au considerat că o alimentație bogată în usturoi ajută la tratarea și prevenirea bolilor, cu toate acestea mai multe cercetări sunt necesare pentru a stabili exact eficacitatea sa.

Ghimbir

Ghimbirul poate ajuta la calmarea membranelor mucoase inflamate ale laringelui, fiind printre aceste remedii naturale pentru laringită. Acesta se utilizează în medicina ayurvedică pentru a încălzi corpul și a descompune toxinele din organe.

Studiile sugerează că are proprietăți antimicrobiene, care pot fi benefice contra infecțiilor. Cu toate acestea, dacă este luat în cantități mari, ghimbirul poate provoca și efecte secundare nedorite, cum ar fi iritații ale gâtului și gurii.

Ceaiul cald de ghimbir este un remediu casnic popular și eficient pentru durerile în gât. Lichidul cald poate calma inflamația gâtului, iar ceaiul este o modalitate ușoară de a consuma ghimbir și de a-l lăsa să intre în contact cu gâtul.

Ceaiul de ghimbir este ușor de preparat acasă. Combină 2 lingurițe de ghimbir proaspăt, fin ras, sau uscat într-o cană de apă clocotită. Lăsați-l la infuzat timp de cinci minute, apoi strecoară lichidul pentru a îndepărta ghimbirul înainte de a-l bea. Lasă-l puțin să se răcească pentru a nu te frige când îl bei, apoi adaugă și una sau două lingurițe de miere.

Miere crudă

Mierea crudă poate trata mai multe probleme medicale, inclusiv afecțiuni respiratorii, potrivit Dr. Axe. Mierea crudă are proprietăți antibacteriene, antifungice și antioxidante. Totodată, se caracterizează printr-o valoare nutritivă ridicată. Aceasta poate menține un mediu umed, poate ajuta la calmarea iritației și poate ameliora simptomele de laringită, cum ar fi tuse și răgușeală.

Ceai cu miere

Nu există nimic mai calmant pentru un gât iritat decât o ceașcă caldă de ceai. În plus, ceaiul poate face mult mai mult decât să calmeze. Studiile sugerează că anumiți compușii găsiți în ceaiuri, cum ar fi ceaiul verde, au proprietăți antiinflamatorii, antibacteriene, antivirale și antifungice. Deci, de ce să nu-ți îmbunătățești ceaiul cu puterile vindecătoare ale mierii. Conform Healthline.com cercetările sugerează că mierea tratează tusea la fel de eficient ca unele medicamentele fără prescripție medicală.

Medicul ORL Lesley Childs, de la UT Southwestern Medical Center afirmă: "Este un mit că ceea ce mănânci sau bei intră în contact direct cu corzile vocale. Consumul de miere sau ceai, sau gargara cu apă caldă sărată pot fi cu siguranță calmante pentru gât, dar nu spală corzile vocale. Dacă folosești pastile de tuse, îți recomandăm să folosești produse pe bază de glicerină și să eviți mentolul. Utilizarea prelungită a mentolului poate irita și mai mult gâtul."

Sirop de ridiche neagră cu miere

Este recunoscut ca fiind un sirop eficient pentru tuse, dar poate fi folosit și pentru calmarea durerilor în gât.

Siropul de ridiche neagră este un remediu natural, utilizat de secole în medicina tradițională, fiind transmis din generație în generație. Este folosit pentru tratarea răcelilor, tusei și afecțiunilor respiratorii (bronșită, viroze, pneumonii), datorită efectelor sale expectorante, antitusive, antiinflamatorii, antibacteriene și imunostimulatoare.

Siropul de ridiche neagră se obține prin extragerea sucului din ridiche în combinație cu miere. Mierea, recunoscută și ea pentru proprietățile medicinale, potențează efectele terapeutice, dar ajută atât și la conservarea siropului.

Siropul de ridiche neagră este unul din puținele remedii naturale folositoare atât pentru tusea uscată cât și pentru tusea productivă.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.