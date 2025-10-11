Remedii pentru durerea de sciatică. Ce poți face pentru a te simți mai bine

Durerea de sciatică este mai mult decât o simplă durere de spate. Ea poate ajunge să-ți afecteze somnul, activitățile de zi cu zi și starea de bine. Există multe soluții simple și eficiente care te pot ajuta să te simți mai bine. Află care sunt cele mai bune remedii pentru durerea de sciatică.

Durerea de sciatică poate fi localizată în zona lombară și în fesă, dar se poate extinde și pe picior, până la degete | Shutterstock

Sciatica nu este o boală în sine, ci un simptom care indică o problemă la coloana vertebrală sau la nervul sciatic. De obicei, sciatica nu este gravă sau periculoasă, potrivit centrului medical Cleveland Clinic, din SUA.

Majoritatea persoanelor cu sciatică se recuperează de la sine, în timp, prin tratamente de autoîngrijire. Totuși, în unele cazuri, pot fi necesare intervenții chirurgicale, uneori chiar de urgență.

Ce este sciatica

Durerea de sciatică apare atunci când nervul sciatic este iritat sau comprimat. Acest nerv este cel mai lung și cel mai gros din corp, având până la 2 centimetri lățime. De fapt, este un pachet de nervi proveniți din cinci rădăcini nervoase care se ramifică din măduva spinării.

Articolul continuă după reclamă

Pe fiecare parte a corpului avem câte un nerv sciatic. Fiecare trece prin șold și fesă, apoi coboară pe partea din spate a coapsei, până sub genunchi. De acolo, se ramifică în nervi mai mici care se conectează la partea inferioară a piciorului, laba piciorului și degete.

Durerea poate fi resimțită oriunde pe traseul nervilor conectați la nervul sciatic: în partea inferioară a spatelui, șolduri, fese sau picioare. În funcție de nervul sau nervii afectați, ea se poate extinde până spre labele picioarelor și degete.

Afecțiunile cel mai frecvent implicate în apariția sciaticii includ:

hernia de disc

boala discală degenerativă

osteoartrita

stenoza spinală

leziunile

tumorile, chisturile sau alte formațiuni

sindromul cozii de cal

Ce simptome are sciatica

Durerea de sciatică poate varia de la o jenă ușoară până la o senzație ascuțită, puternică. Uneori, se simte ca un șoc sau un impuls electric, conform Mayo Clinic. Se poate agrava la tuse, strănut, aplecare sau după o perioadă lungă de stat pe scaun. De obicei, sciatica afectează doar o parte a corpului.

Pe lângă durere, pot apărea alte câteva simptome:

amorțeală în spate, fesă sau picior

furnicături ca atunci când ai stat picior peste picior

slăbiciune musculară care poate afecta mișcarea normală a piciorului

incontinență urinară sau fecală

Cele mai eficiente remedii pentru durerea de sciatică

În majoritatea cazurilor, sciatica poate fi gestionată acasă, fără intervenții invazive. Printr-o combinație de remedii naturale, tratamente medicale și modificări ale stilului de viață, durerea poate fi atenuată considerabil, iar mobilitatea poate fi recâștigată.

Iată câteva soluții practice pe care le poți încerca acasă:

Odihnă

Câteva minute sau până la câteva ore de odihnă pot reduce temporar durerea de sciatică, mai ales după perioade de mișcare intensă sau mers pe distanțe lungi.

Cu toate acestea, studiile arată că inactivitatea prelungită agravează simptomele. Repausul la pat poate slăbi mușchii spatelui și ai abdomenului. Aceștia sunt foarte importanți pentru susținerea coloanei și pentru menținerea poziției corecte a corpului. Când coloana vertebrală are mai puțină susținere, crește presiunea asupra nervului sciatic, iar durerea poate deveni mai intensă.

Comprese reci

În primele zile de la apariția durerii, compresele reci reduc durerea și inflamația. Înfășoară într-un prosop o pungă cu gheață sau cu legume congelate și aplică pe zona dureroasă timp de 15-20 de minute, de mai multe ori pe zi. Gheața nu trebuie aplicată direct pe piele, deoarece poate provoca degerături, iritații sau înroșire a pielii.

Comprese calde

La două-trei zile de la apariția durerii de sciatică, după ce inițial ai folosit comprese reci, se recomandă aplicarea de căldură pe zona dureroasă. Compresele calde relaxează mușchii tensionați și reduce durerea persistentă.

Folosește o compresă caldă, o centură cu încălzire sau o pernă electrică, la cea mai joasă setare. Aplică timp de 20 de minute, de mai multe ori pe zi. Dacă durerea continuă, alternează compresele calde cu cele reci.

Masaj

Masarea țesuturilor din zona lombară, a feselor, coapselor și gambelor poate oferi o ameliorare rapidă. Cel mai indicat este să apelezi la un terapeut profesionist, dar poți încerca și automasajul dacă nu ai această opțiune.

Poți folosi un pistol de masaj, astfel: mișcă ușor capul aparatului înainte și înapoi sau circular pe zona dureroasă, timp de câteva minute, fără să apeși prea tare. Dacă nu ai pistol de masaj, te poți ajuta de un instrument cu margini netede, cum ar fi o lingură de lemn sau o minge de tenis. Masează prin mișcări lente și circulare, aplicând presiune moderată.

Citește și: Ce este masajul trigger point și când este necesar?

Acupunctură

Unele studii au arătat că acupunctura poate ajuta la reducerea durerii de sciatică. Ea acționează prin stimularea fibrelor nervoase care blochează semnalele de durere și prin eliberarea de endorfine. Aceste substanțe sunt analgezicele naturale ale corpului și pot ajuta la atenuarea rapidă și eficientă a simptomelor sciaticii.

Pentru efecte pe termen lung, este posibil să ai nevoie de mai multe ședințe de acupunctură.

Înot

Băile sau exercițiile efectuate în apă reduc presiunea asupra nervului sciatic și pot atenua durerea. Studiile pe animale au arătat că înotul este o metodă eficientă de a stimula regenerarea nervilor și poate susține refacerea lor după leziuni.

Înotul crește fluxul sanguin, oxigenarea țesuturilor și eliberarea de substanțe nutritive și factori de creștere care ajută la recuperarea nervilor. Din acest motiv, este recomandat să incluzi înotul în programul tău de exerciții pentru recuperare.

Stretching și mișcare

Întinderile și exercițiile pentru abdomen și spate ajută la relaxarea, respectiv întărirea mușchilor care susțin coloana, reducând presiunea asupra nervului sciatic. Iată câteva exemple de exerciții care pot reduce durerea de sciatică:

Poziția „pisică”

Stai în patru labe, cu genunchii poziționați sub șolduri și palmele sub umeri. Apoi, arcuiește ușor spatele în sus și în jos. Menține fiecare poziție câteva secunde. Repetă exercițiul timp de opt minute sau până simți o senzație de ușurare în zona sciatică.

Podul

Stai întins pe spate, cu genunchii îndoiți și picioarele depărtate la nivelul șoldurilor. Ridică ușor pelvisul de pe podea până când corpul formează o linie diagonală de la cap la genunchi. Menține poziția câteva secunde, apoi coboară lent pelvisul. Acest exercițiu oferă o ameliorare rapidă.

Întinderi de braț și picior opus

Stai în patru labe, cu genunchii sub șolduri și palmele sub umeri. Întinde piciorul stâng în spate și brațul drept înainte, menținând coloana dreaptă. Menține poziția 6 secunde, apoi revino și odihnește-te 10 secunde. Repetă de mai multe ori pe fiecare parte.

Găsești aici mai multe exerciții pentru sciatică recomandate de NHS, serviciul național de sănătate din Marea Britanie, în funcție de cauza durerii.

Când trebuie să mergi la medic

Dacă durerile persistă mai mult de câteva săptămâni, este necesar consultul medical. Opțiunile de tratament medical pot include:

Medicamente antiinflamatoare, care scad inflamația și durerea

Relaxante musculare, utile atunci când există spasme

Infiltrații cu corticosteroizi, recomandate în cazurile severe

Fizioterapie, care ajută la întărirea musculaturii spatelui și la corectarea posturii

Câteva situații impun atenție medicală imediată:

Pierderea controlului vezicii urinare sau a intestinului

Slăbiciune severă a picioarelor

Durere intensă, care nu cedează la niciun remediu

Aceste simptome pot semnala complicații grave și necesită tratament medical de urgență. Netratată, sciatica poate provoca leziuni nervoase permanente, care pot duce la pierderea sensibilității în piciorul afectat.

Citește și: Sciatica în timpul sarcinii: 5 modalități pentru ameliorarea durerii fără medicamente

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.