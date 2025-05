Riscurile șocante ale manichiurii cu gel. La ce riscuri de sănătate se expun femeile care preferă manichiura cu gel

Manichiura cu gel arată impecabil și rezistă săptămâni întregi, dar aspectul perfect poate avea un preț mult prea mare. Atunci când devine o rutină constantă, ea poate afecta grav sănătatea unghiilor și a pielii. Iată care sunt riscurile șocante ale manichiurii cu gel.

Manichiura cu gel a devenit foarte populară de la începutul anilor 2000, iar acum este nelipsită din rutina de înfrumusețare a multor femei. Spre deosebire de lacul de unghii obișnuit, gelul rezistă până la trei săptămâni și ne scutește de grija ojei sărite. Dar, în spatele aspectului impecabil, această practică poate duce la probleme serioase de sănătate.

Deși pare inofensivă, manichiura cu gel îți poate distruge nu doar unghiile, ci și sănătatea generală a organismului. Din fericire, există metode prin care poți reduce riscurile.

Lămpile cu UV cresc riscul de cancer de piele

Gelul folosit la acest tip de manichiură se „fixează” pe unghii cu ajutorul unor lămpi care emit raze ultraviolete (UV). În timp și fără protecție, acestea pot crește riscul de îmbătrânire prematură a pielii mâinilor. Mai grav, cercetările semnalează că radiațiile provenite de la aceste lămpi cresc riscul de cancer de piele.

Un studiu alarmant, publicat în 2023 de cercetători de la Universitatea din California (UC) San Diego, a arătat că radiațiile UV folosite în procesul de uscare a unghiilor produc mutații celulare care pot cauza cancer. Utilizarea frecventă a acestor aparate de uscare poate fi extrem de dăunătoare, se arată în concluziile cercetării.

„Am observat că ADN-ul suferă deteriorări. De asemenea, am constatat că o parte dintre aceste leziuni nu se repară în timp și că fiecare expunere la lampa UV pentru ojă produce mutații. În final, am observat că expunerea poate duce la disfuncții mitocondriale, care, la rândul lor, pot genera mutații suplimentare. Am analizat pacienți cu cancer de piele și am găsit aceleași tipare de mutații ca în celulele expuse radiației UV”, a explicat profesorul de bioinginerie și medicină moleculară Ludmil Alexandrov, unul dintre autorii studiului.

Pentru a ne proteja pielea mâinilor de îmbătrânire și de efectele radiațiilor, medicii dermatologi recomandă aplicarea unei creme cu SPF pe mâini înainte de programare. O alternativă este purtarea unor mănuși speciale cu protecție UV, care lasă vârfurile degetelor descoperite. În magazinele online, prețul unei perechi pornește de la 15 lei.

Manichiura cu gel poate distruge unghiile

Pe lângă riscurile legate de radiații, manichiura cu gel este periculoasă și pentru sănătatea unghiilor naturale. Partea cea mai agresivă pentru unghii nu e gelul în sine, ci modul în care îl dăm jos.

Gelul aplicat pe unghii se îndepărtează cu ajutorul unei freze sau pile electrice. Odată cu gelul, ea „îndepărtează adesea și straturi din unghia naturală, ceea ce slăbește placa unghială” și „poate duce la unghii subțiri, cu suprafețe inegale”, explică dermatologul Alison Leer pentru publicația Daily Mail.

Pilirea excesivă poate lăsa unghiile foarte subțiri, aproape transparente, iar acest lucru poate duce la desprinderea lor și chiar la apariția unor infecții fungice.

Unghiile nu ar trebui să doară după îndepărtarea gelului. La fel, dacă simți căldură sau o senzație de arsură în timpul pilirii, e un semnal clar că unghiile tale sunt agresate. Dr. Leer recomandă să fii atentă dacă tehnicianul pilește sau lustruiește excesiv unghiile.

Pe de altă parte, nici desprinderea gelului cu mâna nu este o alternativă mai bună. Atunci când îl cojești sau îl smulgi cu mâna, riști să distrugi straturile superficiale ale unghiei.

Specialiștii recomandă să faci o pauză după două-trei manichiuri cu gel, pentru a oferi timp unghiilor să se refacă. În acest interval, aplică tratamente fortifiante pentru unghii și un ulei pentru cuticule.

Risc de infecții și alergii

Infecțiile fungice și bacteriene sunt un alt risc la care ne poate expune manichiura cu gel. Dacă gelul se desprinde și permite umezelii să pătrundă între unghie și stratul de gel, se creează un mediu umed ideal pentru dezvoltarea microorganismelor.

Infecțiile pot apărea și din cauza folosirii unor instrumente nesterilizate. Dacă sunt refolosite, „poți contracta o infecție fungică sau bacteriană, care afectează atât unghia, cât și pielea din jur”, avertizează dermatologul. Orice mică tăietură sau leziune apărută în timpul manichiurii poate deveni poartă de intrare pentru bacterii sau ciuperci.

Unele femei pot dezvolta alergii la componentele din gel, bază sau top coat. Simptomele pot include:

roșeață

mâncărime

umflături

senzație de arsură.

În unele cazuri, reacțiile alergice la substanțele chimice din gel pot fi atât de severe încât să provoace inclusiv dificultăți de respirație.

Pentru a preveni aceste probleme, alege saloane care folosesc produse non-toxice, adică lacuri și geluri fără substanțe precum formaldehida, toluenul sau ftalatul de dibutil. Aceste ingrediente sunt asociate cu iritații, reacții alergice și alte efecte nocive pe termen lung asupra sănătății.

