Tot ce trebuie să știi despre protecția solară. Ce este indicele UV și cum alegi crema cu SPF

Protecția solară ne ajută să prevenim arsurile, să evităm îmbătrânirea prematură a pielii și, cel mai important, reduce riscul de a dezvolta cancer de piele. Află cum să te bucuri de soare în siguranță în orice anotimp, fără să-ți pui pielea în pericol.

Soarele ne încarcă cu energie, bună dispoziție și vitamina D, însă, fără o protecție adecvată, ne poate face mai mult rău decât bine. Arsurile, deteriorarea pielii și cancerul sunt riscuri la care ne expunem când nu ne protejăm de radiațiile ultraviolete (UV) emise de soare, potrivit medicilor Academiei Americane de Dermatologie (AAD).

Cât de vulnerabilă este pielea ta la razele UV?

Toate tipurile de piele pot fi afectate de radiațiile ultraviolete, însă persoanele cu pielea deschisă la culoare sunt mai vulnerabile la efectele nocive ale razelor UV.

În funcție de cum reacționează la expunerea la soare, tipurile de piele se clasifică în fototipuri, astfel:

Fototip 1 : piele foarte deschisă, adesea cu pistrui, ochi deschiși la culoare și păr blond/roșcat – se arde întotdeauna la soare și nu se bronzează;

: piele foarte deschisă, adesea cu pistrui, ochi deschiși la culoare și păr blond/roșcat – se arde întotdeauna la soare și nu se bronzează; Fototip 2 : piele deschisă, ochi deschiși, păr blond sau șaten – se arde ușor și se bronzează puțin;

: piele deschisă, ochi deschiși, păr blond sau șaten – se arde ușor și se bronzează puțin; Fototip 3 : piele deschisă spre medie, ochi căprui sau verzi – se arde moderat și se bronzează treptat;

: piele deschisă spre medie, ochi căprui sau verzi – se arde moderat și se bronzează treptat; Fototip 4 : piele măslinie, păr și ochi închiși – se arde rar și se bronzează ușor și rapid;

: piele măslinie, păr și ochi închiși – se arde rar și se bronzează ușor și rapid; Fototip 5 : piele închisă (maronie), păr și ochi foarte închiși se arde foarte rar și se bronzează intens;

: piele închisă (maronie), păr și ochi foarte închiși se arde foarte rar și se bronzează intens; Fototip 6: piele foarte închisă la culoare – nu se arde aproape niciodată și se bronzează foarte ușor.

Daunele provocate de radiațiile UV se acumulează în timp. Arsurile repetate, mai ales în copilărie și adolescență, cresc riscul de cancer de piele mai târziu. Protecția solară în primii ani de viață este esențială pentru prevenție pe termen lung.

Care sunt metodele de protecție solară?

Cremele cu factor de protecție solară (SPF) sunt eficiente, însă poți lua și alte măsuri de protecție pentru piele, cum ar fi:

Evită expunerea directă la soare între orele 11.00 și 16.00. În acest interval orar, radiațiile UV ating intensitatea maximă și provoacă cele mai multe daune pielii;

Poartă îmbrăcăminte cu protecție UV. Hainele marcate pe etichetă prin acronimul UPF (Ultraviolet Protection Factor) protejează atât împotriva razelor UVA, cât și a celor UVB. Le găsești mai ales în magazinele pentru sporturi în aer liber;

Caută umbra atunci când razele sunt puternice;

Nu uita de protecția scalpului și a buzelor. Poartă pălării și folosește un balsam de buze cu SPF. Pălăriile cu boruri ample protejează și ochii, urechile, fața și gâtul.

Ce este indicele UV și de ce este important?

Măsurile de protecție de care ai nevoie depind de intensitatea radiațiilor solare, exprimată prin indicele UV. Cu cât acest indice este mai mare, cu atât trebuie să fii mai atent și să te protejezi mai riguros.

Indicele UV este menționat în prognozele meteo și este util să-l urmărești pentru a ne proteja corespunzător atunci când petrecem timp în aer liber. Valoarea sa indică riscul de afectare a pielii în urma expunerii la soare, astfel:

0-2: risc scăzut. Protecția solară necesară este minimă;

Protecția solară necesară este minimă; 3-5: risc moderat. Aplică o cremă cu SPF și evitarea soarelui puternic, mai ales în intervalul de intensitate maximă a radiațiilor UV;

Aplică o cremă cu SPF și evitarea soarelui puternic, mai ales în intervalul de intensitate maximă a radiațiilor UV; 6-7: risc crescut. Folosește protecție suplimentară, precum haine cu mâneci lungi și pălării cu boruri largi;

Folosește protecție suplimentară, precum haine cu mâneci lungi și pălării cu boruri largi; 8-10: risc foarte ridicat. Asigură-ți o protecție maximă și evită expunerea la soare între orele 11.00 și 16.00;

Asigură-ți o protecție maximă și evită expunerea la soare între orele 11.00 și 16.00; 11+: risc extrem. Limitează cât mai mult expunerea la soare și ia-ți toate măsurile de protecție posibile.

În zilele de vară, indicele UV poate atinge valori de 8 sau mai mult la orele prânzului. În acest interval, persoanele cu pielea foarte deschisă pot suferi arsuri solare după numai 10-15 minute de expunere fără protecție solară.

Ce cremă cu protecție solară să alegi?

Cea mai bună cremă este aceea pe care o vei folosi constant, spun medicii Academiei Americane de Dermatologie. Totuși, ea trebuie să îndeplinească mai multe criterii pentru a proteja eficient. Asigură-te că:

Are spectru larg

În funcție de lungimea de undă, razele UV care ajung pe suprafața Pământului sunt de două tipuri: UVA și UVB. Multă vreme, s-a crezut că doar radiațiile UVB cauzează arsuri solare și cancer de piele, dar studiile recente au arătat că și cele UVA sunt nocive pe termen lung din perspectiva riscului de cancer.

De aceea, folosește creme care protejează împotriva ambelor tipuri de raze UV, adică produse cu spectru larg. Această informație ar trebui să se regăsească pe etichetă.

Are SPF 30 sau mai mare

Cu cât factorul de protecție solară este mai ridicat, cu atât protecția împotriva razelor UV este mai eficientă, dar niciun produs nu blochează complet razele UV. De exemplu, SPF 30 blochează aproximativ 97% din razele UVB, în timp ce SPF 15 oprește doar în jur de 93%.

Medicii recomandă utilizarea cremelor cu SPF 30 pentru expunerea la soare ocazională, de scurtă durată și cu SPF 50 pentru activitățile îndelungate în aer liber, cum ar fi ciclismul sau înotul.

Este rezistentă la apă

O formulă rezistentă la apă ajută la menținerea protecției chiar și atunci când intri în contact cu apa sau transpiri. Dacă produsul nu este rezistent la apă, se poate îndepărta ușor de pe piele, reducând astfel eficiența protecției solare. Totuși, este important să reaplici crema conform instrucțiunilor, în special după ce ai înotat sau te-ai șters cu prosopul.

Cum diferă compoziția cremelor cu SPF?

În funcție de ingredientele active, cremele cu protecție solară sunt clasificate în trei categorii:

Creme cu filtre fizice (minerale). Conțin dioxid de titan, oxid de zinc sau ambele și acționează imediat după aplicare. Aceste ingrediente formează o barieră pe piele și reflectă razele UV. Dermatologii recomandă aceste produse persoanelor cu piele sensibilă și copiilor;

Conțin dioxid de titan, oxid de zinc sau ambele și acționează imediat după aplicare. Aceste ingrediente formează o barieră pe piele și reflectă razele UV. Dermatologii recomandă aceste produse persoanelor cu piele sensibilă și copiilor; Creme cu filtre chimice . Conțin ingrediente precum avobenzona, octocrilenul sau oxibenzona, care absorb razele UV și le transformă în căldură. Au o textură mai ușoară pe piele decât cremele cu filtre fizice și nu lasă urme vizibile, dar pot irita pielea sensibilă sau ochii. Trebuie aplicate cu aproximativ 20-30 de minute înainte de expunerea la soare;

. Conțin ingrediente precum avobenzona, octocrilenul sau oxibenzona, care absorb razele UV și le transformă în căldură. Au o textură mai ușoară pe piele decât cremele cu filtre fizice și nu lasă urme vizibile, dar pot irita pielea sensibilă sau ochii. Trebuie aplicate cu aproximativ 20-30 de minute înainte de expunerea la soare; Creme hibride. Combină ingrediente din ambele categorii (filtre fizice și chimice), oferind o protecție completă și o textură mai agreabilă. Sunt o variantă echilibrată pentru cei care doresc protecție ridicată, dar și confort în utilizare.

Indiferent dacă folosești un produs cu filtru fizic, chimic sau hibrid, toate formează o barieră protectoare pe piele și oferă o protecție eficientă împotriva soarelui.

Când trebuie să aplici cremă cu SPF?

Multe persoane aplică protecție solară doar când merg la plajă, dar razele UV acționează zilnic, inclusiv când este înnorat sau în lunile de iarnă. Soarele emite raze UV pe tot parcursul anului, iar până la 80% dintre ele pot trece prin nori.

De aceea, medicii dermatologi recomandă aplicarea unui produs cu SPF în fiecare zi pe pielea expusă, chiar și atunci când ieși doar la o plimbare în oraș sau mergi la birou.

Include aplicarea cremei de protecție solară în rutina de îngrijire de dimineață, cu atât mai mult dacă locuiești într-o zonă urbană cu poluare, unde efectele soarelui pot fi amplificate.

Cum aplici corect crema cu SPF?

Protecția solară se aplică cu aproximativ 30 de minute înainte de a ieși afară, pe toate zonele expuse ale pielii. Pentru o acoperire eficientă, folosește în jur de 30 ml de produs (echivalentul unui păhărel de shot) pentru întregul corp, conform recomandărilor Skin Cancer Foundation.

Aplică din nou la fiecare două ore, mai ales dacă transpiri, înoți sau te ștergi cu prosopul. Această rutină simplă te ajută să reduci riscul de arsuri solare, îmbătrânire prematură și, mai ales, de cancer de piele.

