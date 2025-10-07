Antena Căutare
Home Lifestyle Health Unghie încarnată: cauze și simptome. Ce poți face pentru a trata această problemă

Unghie încarnată: cauze și simptome. Ce poți face pentru a trata această problemă

Unghia încarnată poate părea o problemă banală, dar este mai periculoasă decât crezi: începe cu durere și inflamație, dar poate evolua până la infecții osoase și chiar necroză dacă nu e tratată prompt și corect. Află din ce cauze apare și ce poți face ca să scapi de ea.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Marti, 07 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 14:44
Onicocriptoza afectează în special unghiile mari de la picioare și poate fi foarte dureroasă | Shutterstock

Onicocriptoza, cum este denumită medical unghia încarnată, apare atunci când placa unghială pătrunde în pielea din jurul unghiei. De obicei, afectează degetele mari de la picioare, dar se poate dezvolta la oricare dintre degete.

Unghiile încarnate sunt o problemă comună, iar în majoritatea cazurilor, pot fi tratate acasă. Netratată, poate duce în timp la complicații serioase.

Cauzele unghiei încarnate

Tăierea incorectă a unghiilor este cea mai comună cauză a unghiilor încarnate. Tăierea prea scurtă sau în colțuri poate determina unghia să crească în piele și să traumatizeze țesutul moale din vecinătate.

Articolul continuă după reclamă

Alte cauze ale unghiei încarnate includ:

  • Încălțămintea necorespunzătoare. Pantofii prea strâmți sau cu vârf ascuțit pot exercita presiune asupra unghiei, favorizând pătrunderea acesteia în piele.
  • Traumatismele repetate. Lovirea frecventă a unghiilor poate duce la deformarea acestora și la apariția unghiilor încarnate. Fiind mai expuși loviturilor și presiunii la nivelul picioarelor, sportivii sunt printre cei mai afectați.
  • Igiena deficitară a picioarelor. Pielea murdară sau umedă face mai ușoară pătrunderea marginii unghiei în țesutul din jur și favorizează proliferarea bacteriilor și ciupercilor.
  • Hiperhidroza. Transpirația excesivă a picioarelor înmoaie pielea și o predispune la iritații și inflamații. Pielea moale și umedă permite marginii unghiei să pătrundă mai ușor în țesutul din jur.
  • Predispoziția genetică. Unele persoane au unghii cu marginile mai rotunjite sau mai groase, care pot pătrunde mai ușor în piele.
  • Anumite medicamente. Tratamentele care afectează creșterea și regenerarea pielii și unghiilor pot favoriza apariția unghiei încarnate. Printre acestea se numără inhibitorii receptorilor factorului de creștere epidermal (gefitinib, cetuximab), corticosteroizii, anumite chimioterapice și isotretinoinul (folosit în acneea severă).

Cine este mai predispus la unghii încarnate

Această problemă poate apărea la orice vârstă, dar afectează cel mai adesea adolescenții și adulții tinerii, conform centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Unghia încarnată afectează în special bărbații, incidența fiind de două ori mai mare în rândul acestora, comparativ cu femeile.

Persoanele cu un risc crescut sunt cele care suferă de:

  • diabet
  • leziuni nervoase severe la nivelul piciorului sau al gambei
  • circulație sanguină deficitară
  • o infecție a unghiei (paronichie)

Citește și: Unghiile și trecerea timpului: ce schimbări apar odată cu vârsta și cum să le menții sănătoase și frumoase

Ce simptome are o unghie încarnată

Când o unghie pătrunde în pielea din jur, poate apărea o umflătură însoțită de roșeață și durere localizată. De asemenea, unghia se poate curba către interiorul degetului.

Odată cu unghia, pot pătrunde în piele și bacterii care provoacă infecții. Simptomele unei unghii încarnate infectate pot include:

  • lichid sau puroi care iese din deget
  • durere
  • roșeață sau înnegrirea zonei
  • umflare
  • senzație de căldură sau fierbințeală a degetului

Durerea variază de la un ușor disconfort la mers până la incapacitatea completă de a te deplasa.

La ce complicații poate duce o unghie încarnată

De regulă, această afecțiune a piciorului nu produce complicații la persoanele sănătoase. Totuși, în cazuri rare, când o unghie încarnată și infectată nu este tratată, poate duce la complicații serioase în timp.

Infecția cronică se poate răspândi în țesuturile din jur până la os. Bacteriile care pătrund în os provoacă o infecție numită osteomielită, care se vindecă greu și necesită un tratament îndelungat cu antibiotice, uneori administrate intravenos. În cazurile severe, pot fi necesare intervenții chirurgicale pentru a îndepărta țesutul infectat.

În situații rare, mai ales la pacienții cu diabet sau cu probleme severe de circulație, o infecție netratată la nivelul unghiei poate progresa până la necroză, adică moartea țesutului. În aceste cazuri extreme, singura soluție poate fi amputarea degetului afectat pentru a opri răspândirea infecției.

Cum se tratează acasă unghia încarnată

În stadiile ușoare, unghia încarnată poate fi tratată acasă, prin câteva măsuri simple care ajută la reducerea durerii, prevenirea infectării și facilitarea creșterii corecte a unghiei. Iată ce poți face pentru a trata această problemă:

  • Băi calde pentru picioare. Înmoaie piciorul afectat în apă caldă cu sare, sare Epsom sau cu puțin săpun de două ori pe zi, timp de 20 de minute. Aceste soluții ajută la înmuierea pielii din jurul unghiei și reduc riscul de infecție.
  • Ridică ușor marginea unghiei. După ce ai înmuiat pielea, pune cu grijă o bucată mică de vată sau ață dentară cerata între marginea unghiei și țesutul moale, pentru a ajuta unghia să crească deasupra pielii. Schimbă vata sau ața zilnic.
  • Aplică un unguent antibiotic și un pansament. Acestea accelerează vindecarea și pot preveni eventuale infecții.
  • Usucă picioarele corect. După fiecare baie, usucă bine degetul afectat pentru a menține picioarele uscate și a preveni proliferarea bacteriilor.
  • Poartă încălțăminte confortabilă. Alege pantofi sau sandale largi, care nu presează degetele și permit piciorului să respire.
  • Ia medicamente pentru durere. Dacă e cazul, poți lua analgezice ușoare, precum ibuprofen sau paracetamol, pentru a reduce disconfortul.

Prin respectarea acestor pași simpli, majoritatea unghiilor încarnate pot fi gestionate acasă, prevenind agravarea și apariția complicațiilor.

Când trebuie să mergi la medic

Dacă metodele de îngrijire la domiciliu nu dau rezultate în câteva zile sau dacă simptomele se agravează, consultă un medic pentru a primi un tratament adecvat înainte de apariția unor complicații serioase. Potrivit Mayo Clinic, un specialist poate recomanda diferite proceduri pentru a trata unghia încarnată:

Ridicarea marginii unghiei

Medicul poate ridica cu atenție marginea unghiei care pătrunde în piele și poate introduce sub ea vată, ață dentară sau un mic dispozitiv de susținere. Astfel, unghia va crește corect, deasupra pielii, în 2-12 săptămâni.

Acasă, va trebui să înmoi degetul și să schimbi zilnic materialul. Uneori, medicul poate recomanda și un unguent cu corticosteroid.

Separarea pielii cu un bandaj

Medicul poate folosi un bandaj pentru a trage pielea departe de marginea unghiei încarnate, reducând astfel presiunea și durerea. Această metodă ajută unghia să crească corect și poate preveni agravarea problemei sau apariția infecțiilor.

Plasarea un mic tub sub unghie

Pentru această procedură, medicul anesteziază degetul și introduce un tub foarte mic sub unghia încarnată. Acesta ajută la reducerea durerii și rămâne până când unghia crește corect.

Îndepărtarea parțială a unghiei

Dacă pielea este foarte inflamată, dureroasă sau prezintă puroi, medicul poate tăia unghia sau îndepărta porțiunea problematică. Această procedură chirurgicală se numește avulsie și se efectuează sub anestezie locală. Creșterea completă a unghiei poate dura între două și patru luni.

Îndepărtarea totală a unghiei

Dacă o unghie se încarnează frecvent, medicul poate elimina porțiunea de unghie care crește încarnată, împreună cu patul unghial și rădăcina unghială (matricea) din zona respectivă. Astfel, unghia nu va mai crește niciodată pe marginea problematică și rezolvarea este permanentă.

Procedura, numită matricectomie, se realizează sub anestezie locală și poate fi efectuată prin excizie chirurgicală, cu laser sau cu substanțe chimice care distrug țesutul vizat.

Citește și: Ce este TPO, ingredientul toxic care a creat isterie după interzicerea lui. Manichiuristele aruncă mii de produse la gunoi

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

5 alimente care pot reduce riscul de atac cerebral. Cum să previi accidentul vascular cerebral prin alimentație...
Înapoi la Homepage
AS.ro Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
Observatornews.ro Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă" Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
5 alimente care pot reduce riscul de atac cerebral. Cum să previi accidentul vascular cerebral prin alimentație
5 alimente care pot reduce riscul de atac cerebral. Cum să previi accidentul vascular cerebral prin alimentație
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața tuturor
Kim Kardashian și-a schimbat complet coafura pentru Săptămâna Modei de la Paris. Cum a apărut vedeta în fața... Catine.ro
Tot ce trebuie să știi despre transplantul de păr. Ce presupune și cât costă
Tot ce trebuie să știi despre transplantul de păr. Ce presupune și cât costă
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele
Nu mai arunca frunzele de la sfeclă. Iată ce poți face cu ele HelloTaste.ro
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat
8 Semne că energia negativă din casă îți afectează sănătatea și cum să o elimini imediat Kudika
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai făcut școala pe mașină automată
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate
Horoscop 7 octombrie 2025. VĂRSĂTORII nu se agață de rezultate Gandul
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată
Pere în vin roșu, glazurate cu ciocolată și servite cu înghețată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x