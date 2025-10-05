Vaccinul antigripal, gratuit pentru anumite categorii de români. Ministerul Sănătății îndeamnă populația să se vaccineze

Antena Căutare
Vaccinul antigripal reprezintă una dintre metodele pe care medicii le recomandă pacienților pentru a se proteja de infectarea cu virusul gripal. Iată care sunt pașii pentru a beneficia de acesta gratuit sau compensat 50%!

Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 09:00 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 15:34
Ministerul Sănătății trage un semnal de alarmă și le recomandă românilor să se vaccineze împotriva gripei care în fiecare an afectează mii de persoane la nivelul întregii țări.

Descoperă în rândurile de mai jos care sunt pașii pentru a beneficia de vaccinul antigripal gratuit sau compensat 50%!

Vaccinul antigripal reprezintă una dintre metodele pe care medicii le recomandă pacienților pentru a se proteja de infectarea cu virusul gripal. La noi în țară, acest vaccin este gratuit pentru anumite categorii de persoane și compensat în proporție de 50% pentru cei care nu se regăsesc în situațiile acestora.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, categoriile de persoane care pot beneficia de vaccinul antigripal gratuit sunt următoarele:

  • copii cu vârsta ≥ 6 luni și < 19 ani
  • gravide
  • persoane cu vârsta de peste 65 de ani
  • personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar
  • persoane cu vârsta ≥ 19 ani și < 65 ani care suferă de boli cardiovasculare cronice, boli respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli autoimune, malformații congenitale, obezitate, asplenie sau în pregătirea efectuării splenectomiei, infecție HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală

Persoanele cu vârsta cuprinsă în intervalul 45-65 de ani care nu suferă de boli cronice pot obține vaccinul antigripal compensat 50%, iar potrivit reglementărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, reducerea de preț poate fi obținută pe baza unei prescripții electronice eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist.

Vaccinul antigripal poate fi ridicat din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu CNAS, iar administrarea se poate realiza atât la medicul de familie, cât și în unități medicale autorizate.

Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea populației, în special a celor care fac parte din categoriile de risc, deoarece aceasta este cea mai eficientă metodă de prevenire atât a gripei, cât și a complicațiilor pe care aceasta le poate provoca.

„Vaccinarea antigripală se realizează conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, a explicat Ministerul Sănătăţii potrivit News.ro.

Este important de menționat faptul că pentru a ne proteja de îmbolnăvire, trebuie să ținem cont și de următoarele aspecte:

  • Acoperira nasului și gurii cu un șervețel când tușim sau strănutăm și aruncarea acestuia la gunoi imediat după utilizare
  • Purtarea unor măști atunci când suntem bolnavi sau când ne aflăm în preajma unor persoane răcite
  • Spălarea pe mâini cu apă și săpun mai des decât de obicei
  • Evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii
  • Îmbunătățirea calității aerului în încăpere
