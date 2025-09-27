O nouă procedură estetică a câștigat teren. De ce apelează tot mai multe femei la ajutorul medicilor din Turcia

Femeile apelează la o procedură estetică neobișnuită. Iată de ce fac asta.

După ce s-a observat o crește a numărului de bărbați care doresc să se opereze pentru a fi mai înalți, se întâmplă exact opusul în privința femeilor. Tot mai multe femei doresc să devină mai scunde cu ajutorul medicilor.

Ce le determină pe femei să apeleze la o astfel de procedură medicală

Tot mai multe femei intră pe mâna medicilor esteticieni penru a deveni mai scunde, nu pentru a corecta vreo diformitate sau în urma unor accidente.

Motivul este unul surprinzător. Conform unei surse, doamnele și domnișoarele consideră că astfel vor avea mai mult noroc în dragoste.

Clinicile din Istanbul au implementat deja un program special pentru paciente. Pentru a le îndeplini visul, chirurgii taie din femur sau tibie, îndepărtează osul, după care pun o plăcuță de metal. Lungimea părții superioare a piciorului poate fi astfel redusă cu până la 5.5 centimetri, în timp ce lungimea părții inferioare poate fi redusă cu până la 3 centimetri.

În cazul unei femei, înălțimea acesteia a scăzut de la 172 de centimetri la 167.9.

Cele mai multe dintre clinici au oferte speciale pentru astfel de proceduri, incluzând spitalizarea, tururi ale orașului, cine la restaurant și chiar călătorii cu barca.

În ciuda promovării acestei proceduri, recuperarea nu este deloc ușoară. Este nevoie de luni întregi de recuperare, unele chiar petrecute în scaun cu rotile, cu program de terapie fizică intensivă timp de până la patru sau cinci ori pe săptămână.

Operația vine cu riscuri majore, precum deteriorarea nervilor, infecție osoasă, slăbiciune musculară, fracturi neunitare care se pot vindeca necorespunzător. Totodată, plăcuțele metalice au o limită de kilograme, astfel că pacienții trebuie să-și păstrze o greutate constantă de până la 75 de kilograme.

Conform sursei menționate anterior, doar una dintre clinicile din Istanbul a susținut cel puțin zece astfel de proceduri cosmetice din 2023 până în prezent.

În ciuda riscurilor, tot mai multe femei sunt pregătite să și le asume, deoarece întâmpină probleme în plan sentimental, bărbații dorindu-și alături partenere mai scunde decât ei.

De asemenea, potrivit studiilor de specialitate femeile înalte sunt predispuse mai des la boli precum endometrioză sau cancer.