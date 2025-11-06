Ce este Beaver Supermoon, când se poate vedea în noiembrie și cum afectează fiecare zodie în parte

Beaver Supermoon este ultima superlună din acest an care se pare că deschide cerul pentru noi oportunități pentru fiecare zodie în parte.

Beaver Supermoon este luna plină din noiembrie, fiind cea de-a doua și ultima superlună din acest an. Acest fenomen special are o însemnătate aparte, mai ales pentru că ne apropiem de finalul anului și fiecare dintre noi își pregătește lista cu rezoluții pentru anul 2026.

Superluna din noiembrie oferă tuturor nativilor șansa de a cere universului cât mai multe pentru că în această perioadă posibilitățile sunt infinite.

Ce este Beaver Supermoon

Numele de Beaver Moon sau Luna Castorului vine de la animalul care începe deja să se adăpostească în zonele cu baraje pentru că se pegătește de iarnă.

Superluna din noiembrie este o lună care pare cu 14% mai mare și cu 30% mai strălucitoare decât de obicei.

Iată cum Beaver Supermoon afectează fiecare zodie în parte în această lună.

Cum influențează superluna din noiembrie fiecare zodie în parte

Berbec

Pentru tine această superlună aduce în prim-plan teme legate de resurse materiale, stabilitate financiară şi ce consideri că cu adevărat valoros pentru tine. Acum e un moment bun să-te întrebi: „Ce am adunat până acum? Ce trebuie să eliberez?". E posibil să finalizezi un proiect sau să renunţi la cheltuieli inutile.

Taur

Fiind semnul în care apare această luna plină, pentru tine este un moment de cotitură. Acum vei culege roadele pe care le-ai semănat în acest an. Te poţi simţi mai senzuală, în strânsă legătură cu corpul tău. De asemenea, este momentul perfect să stabilești clar ce vrei să manifestezi: siguranță financiară, armonie, iubire autentică.

Gemeni

Beaver Supermoon îţi aduce în atenţie relaţiile și parteneriatele. Dacă ai colaborări sau relaţii în care ai investit mai multe resurse materiale sau energetice, acum se va clarifică ce funcţionează şi ce nu. Această perioadă vine și cu un timp pentru negociere, dar și de împărţire a sarcinilor și renunțare la dinamici dezechilibrate.

Rac

Pentru tine superluna din Taur îţi aduce lumina asupra vieţii de zi cu zi, a rutinei, muncii și sănătăţii. E momentul să îți întrebi coprul: „Cum îmi susţin energia pentru lunile reci ce vin?". Acum e posibil să te eliberezi de obiceiuri care nu te mai ajută şi să implementezi altele noi, de durată.

Leu

Energia lunii pline accentuează creativitatea. Te vei întreba ce ai făcut până acum pentru a-ți demonstra talentul și abilitățile. E timpul și pentru un bilanţ și vei alege ce proiect creativ merită să finalizezi, ce relaţii cu copii sau tineri din jur merită să susţii.

Fecioară

Pentru tine, Beaver Supermoon din Taur luminează casa intimităţii, finanţelor comune și a transformărilor interioare. De asemenea, luna aceasta poate apărea o temă legată de moştenire, de bani partajaţi. E momentul oportun să eliberezi datorii energetice, să spui adevărul despre ceea ce simţi şi ce ai nevoie, dar și să te reconectezi cu ceea ce îţi oferă adevărat siguranţă.

Balanţă

Luna plină din noiembrie îţi aduce în prim-plan viaţa socială, prieteniile și visele colective. Vei reflecta asupra relațiilor pe care le ai cu prietenii și rudele tale și e posibil să decizi să te eliberezi, închizând un cerc social. De asemenea, sunt șanse să te alături unei comunităţi noi care împarte aceleași valori cu ale tale.

Scorpion

Superluna ta vorbeşte despre extindere, aventură, învăţare, vacanţă și spiritualitate, dar şi despre ce limite vrei să impui. E timpul să te eliberezi de credinţe vechi şi manifestă o expansiune a orizontului tău cultural pentru a continua să te dezvolți.

Săgetător

Această lună plină din noiembrie pune accent pe carieră, imaginea publică și responsabilităţile tale. Acum este despre cum vrei să fii văzut și ce moştenire vrei să laşi. E timpul să finalizezi un capitol profesional și să te eliberezi de temerile legate de succes.

Capricorn

Superluna amplifică spiritualitatea, subconştientul, visele, dar şi relaţia pe care o ai cu trecutul. A venit vremea să te eliberezi de povara trecutului, să te odihneşti și să te reîncarci. Gândește-te la visul tău și vizualizează cum l-ai putea îndeplini.

Vărsător

Superluna din Taur îţi aduce mai multă claritate în viaţa de zi cu zi, în relaţia cu corpul și cu rutina ta. Te vei decide ce schimbări practice poţi face pentru a te simţi mai bine în pielea ta. Uită de obiceiurile care te limitează şi manifestă un stil de viaţă mai sustenabil.

Peşti

Această lună plină te face să reflectezi la ce înseamnă pentru mine «acasă» și ce legături familiale merită să cureți. Acum poate că a venit vremea să uiți de tiparele familiale sau să faci un pact cu tine însuţi pentru a-ți dezvolta siguranţa emoţională.

