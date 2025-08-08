Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025. Care sunt nativii din horoscop care o duc bine

Cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025. Care sunt nativii din horoscop care o duc bine

Astrologii au dezvăluit care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025. Află dacă și tu te numeri printre norocoșii din horoscop.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 August 2025, 13:48 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 13:55
Galerie
Descoperă care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025 | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Începând cu data de luni, 11 august 2025, anumite zodii ar putea să simtă o anumită schimbare în bine, mai ales la capitolul noroc și stare de bine. Astrologii au anunțat cine sunt cei mai norocoși din horoscop până pe data de 17 august 2025. Descoperă în rânduirle de mai jos dacă și tu te numeri printre ei.

Care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025. Cine sunt norocoșii din horoscop

Astrologii au realizat horoscopul pentru perioada următoare și au dezvăluit care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025. Influența lui Mercur va determina anumite zodii să aibă o anumite claritate a gândirii, așa că deciziile luate vor fi încununate cu success. Pot apărea tot felul de oportunități profesioanale sau personale sau idei de afaceri. Norocul este de partea a 3 nativi și poate aduce bani, promovări și success pe toate planurile.

Prima zodie pe care o lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025 este Scorpionul. Porțile cerului parcă se deschid pentru tine și intri într-o etapă încununată numai cu noroc, succes și prosperitate. Ascultă-ți intuiția, căci aceasta te va ajuta să vezi adevărul dincolo de aparanțe și să iei așadar cea mai bună decizie pentru tine. Luni, 11 august 2025, Venus și Jupiter se vor uni sub semnul Rac, generând astfel energie norocoasă și extrem de puternică, ce te poate ajuta să-ți transformi complet viața. Sfatul astrelor este să fii deschis la toate semnele transmise de Univers.

Articolul continuă după reclamă

A doua zodie pe care o lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025 este Fecioara. Cei născuți în această zodie trebuie să fie mai blânzi și mai răbdători, chiar dacă firea le este tipicară, serioară și extrem de atentă la detalii. Destinul are alte planuri pentru tine și se apre că a venit timpul unei schimbări radicale, așa că ieși din zona de confort și privește cu încredere spre viitorul ce ți se pregătește. E bine să fii minuțios, dar nu lăsa asta să te oprească din a te bucura de viață sau din a vedea micile oportunități pe care viața ți le scoate în cale. Ai încredere în tine și în forțele tale, căci astrele sunt de partea ta și îți aduc mult noroc și succes atât în plan profesional, cât și la capitolul bani sau dragoste. Nu te mai agăța de trecut, ci ai încredere în Univers și pregătește-te să fii surprins de ceea ce îți va oferi viața mai departe. Durerea nu este o pedeapsă, ci o lecție importantă pentru viitor, arată cei de la yourtango.com.

colaj foto cu cerc cu zodii si poza cu masina rosie, trifoi si bani

A treia zodie pe care o lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025 este Săgetătorul. Nativii se bucură de succes, chiar dacă au tercut printr-o perioadă dificilă. Nu uita să analizezi totul cu multă băgare de seamă înainte să iei decizii radicale. Obstacolele cu care te-ai confruntat s-au transformat în lecții importante de viață și iată că destinul a decis să te răsplătească pentru răbdarea ta. Nativii sunt loviți de noroc și pare că tot ceea ce ar face stă sub semnul succesului.

Acești nativi primesc binecuvântarea cerească pentru a se căsători cu partenerii lor anul viitor. Cine sunt norocoșii în...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 7 august 2025. Ispita Narcis, deghizat în sunetist, a luat prin surprindere cuplurile! Joi, 07.08.2025, 18:34 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Acești nativi primesc binecuvântarea cerească pentru a se căsători cu partenerii lor anul viitor. Cine sunt norocoșii îndrăgostiți
Acești nativi primesc binecuvântarea cerească pentru a se căsători cu partenerii lor anul viitor. Cine sunt...
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea Catine.ro
Zodiile care vor plânge de fericire în săptămâna ce urmează. De ce probleme dificile vor scăpa nativii
Zodiile care vor plânge de fericire în săptămâna ce urmează. De ce probleme dificile vor scăpa nativii
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului... Libertatea.ro
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se orientează spre off-shore-uri
Măsurile disperate ale antreprenorilor: renunță la firme, se angajează, deschid firme în alte țări sau se... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal cu fostul președinte
Ilie Bolojan amână decizia prin care Traian Băsescu primește vilă de protocol. Surse: Vrea să discute personal... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri și fără recunoștință
Un erou uitat: Ilie Popa, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, înmormântat în tăcere, fără onoruri... Kudika
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt
Un turist a comandat „meniul zilei” la 30 de lei, într-o autoservire din Eforie Nord. Ce a primit, de fapt Gandul
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x