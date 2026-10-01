Gabi Torje, cu sufletul deschis despre tatăl său. Mărturisirea emoționantă: „Era cel mai mare critic al meu”

Gabi Torje a vorbit la „Furnicuțele” despre relația cu tatăl său și despre sprijinul primit de la părinți. „Era cel mai mare critic al meu”, a mărturisit fostul fotbalist.

Gabi Torje a făcut mărturisiri emoționante despre tatăl său, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. Fostul fotbalist a vorbit despre familia sa, despre sprijinul pe care l-a primit încă din copilărie și despre legătura specială pe care a avut-o cu tatăl său, cel care i-a fost alături la fiecare pas al carierei.

Ce relație a avut Gabi Torje cu tatăl său

Gabi Torje a povestit că părinții săi au fost cei mai mari susținători ai săi și că au fost prezenți la meciurile sale încă de când era copil. Aceștia l-au urmărit atât la echipele de juniori, cât și mai târziu, când a ajuns să joace la echipa națională.

„Cred că familia mea a fost cea mai mare susținătoare a mea. Tata și mama au fost la toate meciurile mele de la copii și juniori, chiar și la echipa națională, până când tata s-a îmbolnăvit. Tata a fost cel mai mare critic al meu. El era singurul care, după meciuri, îmi spunea adevărul. Tata era singurul care vorbea cu mine și îmi spunea ce nu am făcut bine”, a spus Gabi Torje.

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Relația dintre cei doi a fost una extrem de apropiată, iar tatăl fostului fotbalist a trăit intens fiecare meci al fiului său. La un moment dat, emoțiile și problemele de sănătate i-au pus însă viața în pericol chiar pe stadion.

„El a suferit și foarte mult când te vedea pe teren. Chiar la un moment dat a avut o problemă, când a făcut un preinfarct pe stadion”, a spus Cătălin Măruță.

Gabi Torje a rememorat momentul și a povestit că tatăl său era deja operat pe inimă atunci când a suferit preinfarctul în timpul unui meci disputat de Dinamo.

„A făcut un preinfarct pe stadion, la Dinamo, într-un meci. Am pierdut noi acasă, 2-0, suporterii au intrat pe teren. Tata era deja operat pe inimă și a făcut un preinfarct pe teren. Eu n-am aflat decât după și m-am dus la spital. Apoi, imediat după, am întors meciul și am câștigat”, a povestit Torje.

Mărturisirea emoționantă: „Era cel mai mare critic al meu”

Fostul fotbalist spune că este recunoscător pentru faptul că tatăl său a apucat să îl vadă jucând pentru echipa națională și să fie alături de el în momentele importante ale carierei.

Tatăl lui Gabi Torje s-a stins din viață în 2022, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. Chiar dacă nu mai este fizic lângă el, sportivul spune că simte în continuare sprijinul și îndrumarea lui.

„Cu tata, din 2022, nu mai vorbesc, pentru că Dumnezeu l-a luat acolo. I-a curmat suferința, pentru că avea deja un an de zile de când suferea și mă susține de sus 100% și mă îndrumă în viață. În momentele grele apelez de multe ori la el. Dacă mi-e dor de ceva acum, mi-e dor de momentele în care mă cert cu el. Nu suntem recunoscători pentru ceea ce avem, dar devenim recunoscători în momentele în care dispar”, a mărturisit Gabi Torje.

Ulterior, în direct a intrat și mama lui Gabi Torje, continuând momentul emoționant dedicat familiei și amintirilor pe care fostul fotbalist le păstrează despre tatăl său.