Gabi Torje a dezvăluit de ce nu a făcut echipă cu Gabi Tamaș la Asia Express, sezonul 8. Fotbalistul a fost prima opțiune a fostului fundaș, însă avea un contract pe care nu l-a putut rezilia.

De ce Gabi Tamaș a refuzat să facă echipă cu Gabi Torje la Asia Express. Fotbalistul a dezvăluit motivul: „M-a sunat…” | Antena 1

Gabi Tamaș și Gabi Torje au o relație de prietenie frumoasă, iar cei doi fotbaliști au vorbit despre legătura dintre ei și despre aventura Asia Express în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. Tamaș a dezvăluit că Torje ar fi fost prima sa opțiune de coechipier pentru participarea la sezonul 8 al emisiunii, însă lucrurile nu au putut fi puse în practică.

De ce nu a făcut Gabi Torje echipă cu Gabi Tamaș la Asia Express, sezonul 8

Gabi Torje nu a putut accepta propunerea, deoarece în acea perioadă avea un contract pe care nu îl putea rezilia. Fotbalistul a povestit că și-ar fi dorit să meargă în competiție alături de bunul său prieten și chiar a încercat să găsească o soluție.

„M-a sunat, dar eram semnat. Îmi doream foarte mult și i-am spus atunci că, dacă poate să vorbească cu președintele să-mi rezilieze contractul, dar nu s-a putut. Cred că, dacă mergeam împreună, ieșea bine de tot”, a povestit Gabi Torje.

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Cei doi au o relație apropiată și s-au susținut reciproc în mai multe momente de-a lungul timpului. Tocmai de aceea, participarea împreună la Asia Express ar fi fost o experiență pe care ambii și-ar fi dorit să o trăiască.

În cele din urmă, Gabi Tamaș a pornit în aventura Asia Express alături de Dan Alexa. Cei doi au trecut împreună prin probele dificile ale competiției și au avut parte de numeroase situații care i-au scos din zona de confort.

Fotbalistul a dezvăluit motivul: „M-a sunat…”

Prezent în platoul „Furnicuțele”, Tamaș a glumit pe seama situației și a recunoscut că, privind acum lucrurile, poate că a fost mai bine că a plecat în competiție alături de Dan Alexa.

„Văzându-l acum la Asia Express, cred că mai bine că am mers cu Dan”, a mai spus Gabi Tamaș, stârnind amuzamentul celor prezenți.

Chiar dacă nu au ajuns să formeze o echipă în competiție, prietenia dintre Gabi Tamaș și Gabi Torje a rămas una apropiată. Cei doi au demonstrat, de-a lungul timpului, că se susțin reciproc, iar experiențele prin care au trecut în lumea fotbalului le-au consolidat relația.

Pentru Gabi Torje, participarea la Asia Express a venit ulterior într-un alt context, alături de Alin Alexuc. Cei doi au vorbit despre experiența lor și despre felul în care aventura din competiție i-a ajutat să se descopere mai bine.