Horoscopul zilei de duminică, 17 august 2025, favorizează visarea, arta și gesturile de bunătate. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Duminica aceasta aduce o energie mai calmă și introspectivă, odată ce Luna intră în Pești. Atmosfera este mai sensibilă, mai intuitivă și potrivită pentru relaxare, artă sau activități spirituale. Soarele formează un aspect armonios cu Neptun, amplificând imaginația și dorința de a evada din cotidian. Este o zi bună pentru odihnă, conexiune emoțională și gesturi de bunătate.

Horoscop zilnic 17 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Duminică, 17 august 2025, este o zi de reconectare cu emoțiile, cu creativitatea și cu oamenii dragi. Energia Lunii în Pești favorizează visarea, arta și gesturile de bunătate.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Berbec

Articolul continuă după reclamă

Azi simți nevoia să îți încetinești ritmul și să te concentrezi pe tine. Poate fi o zi excelentă pentru reflecție și încărcare a bateriilor. În dragoste, ești mai romantic și mai atent la detalii emoționale. Activitățile artistice sau muzica îți pot aduce liniște.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Taur

Ziua este perfectă pentru a te conecta cu prietenii apropiați sau cu un grup care îți împărtășește pasiunile. În dragoste, ești mai empatic și mai dispus să asculți. Poți primi vești plăcute de la cineva drag sau poți planifica un eveniment frumos pentru perioada următoare.

Citește și: Cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Care sunt norocoșii din horoscop

Horoscop duminică, 17 august 2025, Gemeni

Astăzi te gândești mai mult la direcția ta profesională și la modul în care îți poți atinge obiectivele. Chiar dacă e duminică, inspirația vine ușor și poți avea idei excelente. În dragoste, ești dispus să oferi mai multă susținere și înțelegere partenerului.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Rac

Energia zilei te îndeamnă să îți lărgești orizonturile, chiar și printr-un film bun, o carte interesantă sau o conversație profundă. În dragoste, ești mai visător și mai romantic. Este o zi potrivită pentru planuri de călătorie sau discuții despre viitor.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Leu

Azi ai o conexiune emoțională mai puternică cu cei din jur. Este un moment bun pentru a rezolva o chestiune intimă sau financiară. În dragoste, ești pasional și atent, iar partenerul îți răspunde pe măsură.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Fecioară

Fecioară, relațiile sunt în centrul atenției și poți avea discuții sincere care clarifică sentimentele. Este o zi bună pentru a petrece timp de calitate cu persoana iubită sau cu cineva special. Dacă ești singură, o conversație te poate inspira profund.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Balanță

Azi îți dorești liniște și echilibru. Poate fi o zi potrivită pentru îngrijire personală, ordine în casă sau o activitate relaxantă. În dragoste, atmosfera este blândă, iar micile gesturi afectuoase fac diferența.

Citește și: Cele două zodii care vor triumfa în fața problemelor la finalul verii. Cine sunt nativii cei mai puternici din zodiac

Horoscop duminică, 17 august 2025, Scorpion

Creativitatea ta este la cote înalte astăzi. Este o zi minunată pentru artă, scris sau proiecte care îți permit să îți exprimi emoțiile. În dragoste, ești pasional, dar și atent la nevoile partenerului.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Săgetător

Te simți mai legat de familie și de casă. Ziua este potrivită pentru a petrece timp cu cei dragi sau pentru a-ți face locuința mai confortabilă. În dragoste, ești cald și protector, iar acest lucru consolidează relația.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Capricorn

Comunicarea este plină de empatie și înțelegere azi. Poți avea discuții profunde care îți schimbă perspectiva asupra unei situații. În dragoste, ești mai romantic decât de obicei și dispus să îți exprimi sentimentele deschis.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Vărsător

Astăzi te concentrezi pe confort și siguranță. Este o zi bună pentru a rezolva chestiuni financiare cu calm sau pentru a te răsfăța cu lucruri simple care îți aduc bucurie. În dragoste, cauți stabilitate emoțională.

Horoscop duminică, 17 august 2025, Pești

Luna în semnul tău îți amplifică intuiția și sensibilitatea. Este o zi excelentă pentru artă, meditație și momente de conectare profundă cu cei dragi. În dragoste, ești tandru și inspirat, iar acest lucru te face irezistibil.