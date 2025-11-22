Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 23 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 23 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 23:00 | Actualizat Duminica, 23 Noiembrie 2025, 01:42
Galerie
Horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Balanța este încurajată de astre să se preocupe mai mult de lucrurile care îi aduc echilibru, Scorpionul se simte mult mai puternic și inspirat.

Horoscop zilnic duminică, 23 noiembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, duminică, 23 noiembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul va simți nevoia să comunice mai mult și chiar va reuși să îți exprime mai bine sentimentele și gândurile, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Nativii vor trăi momente speciale alături de partener.

Citește și: Final de an cu multe transformări pentru unele zodii. Ce anunță astrele și ce vor afla nativii aceștia

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Taur

Taurul trebuei să profite din plin de toate oportunitățile pe care destinul i le scoate în cale, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Ai mai multă grijă de sănătatea ta.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Gemeni

Gemenii se bucură de energia aducă de Mercur sub semnul lui Saturn, lucru ce aduce un simț analitic mai pronunțat. Este un bun moment să te reconectezi cu prietenii și cu cei dragi ție.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Rac

Racul este încurajat să se bazeze mai mult pe intuiția lui, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. În plus, cei născuți în această zodie trebuie să își exprime mai deschis trăirile, căci acest lucru ar putea aduce schimbări benefice.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Leu

Leul se află într-un moment în care învață tot felul de lecții utile, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Nativii sunt într-o formă bună, așa că profită din plin ca să faci tot ceea ce îți dorești.

Horoscop duminică, 23 noiembrie Fecioară

Fecioara se bucură de tot felul de vești bune primite de la astre, pe măsură ce Mercur se aliniază cu Marte, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Nativii trebuie să fie atenți la bani și la cheltuielile pe termen lung.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Balanță

Balanța este încurajată de astre să se preocupe mai mult de lucrurile care îi aduc echilibru și armonie în viața de zi cu zi, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Ai mai multă grijă de tine.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Scorpion

Scorpionul se simte mult mai puternic și inspirat decât de obicei și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Vei începe să simți nevoia de aspirații mai înalte.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Săgetător

Săgetătorul se simte plin de viață și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. La capitolul bani vei avea tendința să faci cheltuieli, așa că ai grijă multă.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Capricorn

Capricornul este încurajat să își analizeze mai bine sentimentele și dorințele, așa că folosește ziua aceasta pentru introspecție, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025. Nativii sunt încurajați să aibă grijă la tot ceea ce ține de bani.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Vărsător

Vărsătorul trebuie să fie atent la diferitele oportunități ivite în această perioadă, căci unele s-ar putea dovedi a fi extrem de utile și benefice, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025, arată cei de la gosta.media.

Horoscop duminică, 23 noiembrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii sunt încurajați de astre să profite din plin de energia pe care o au pentru a rezolva din lucrurile pe care le-au tot amânat în ultima perioadă, arată horoscopul zilei de duminică, 23 noiembrie 2025.

Horoscop zilnic 22 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
Înapoi la Homepage
AS.ro Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul te top stă tot cu părinţii Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama &#8220;ca la sat&#8221;. De ce sportivul te top stă tot cu părinţii
Observatornews.ro Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns „Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Horoscop zilnic 22 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 22 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Ghinionul s-ar putea încheia pentru 3 semne zodiacale după 23 noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Horoscop zilnic 21 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 21 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă
Desert de post. Prăjitură cu banane și cocos, perfectă dacă nu vrei să gătești cu lapte și ouă HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 noiembrie 2025. Leii sunt sinceri cu cei din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct în primele 20 cele mai sigure orașe din lume
Surpriză în topul mondial CEOWorld 2025! România, mai sigură decât Spania și Turcia: Cluj-Napoca intră direct... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica
Supraîncălzirea apei în centrala termică de apartament. Ce trebuie să faci urgent pentru a nu o strica Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate
Varza murată și zeama de varză: ce beneficii au pentru sănătate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x