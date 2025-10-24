Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 25 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 25 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 16:26 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 17:54
Galerie
Horoscop zilnic 25 octombrie 2025. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | profimediaimages.ro

Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic sâmbătă, 25 octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, sâmbătă, 25 octombrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai, potrivit horoscope.com.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecii au parte de un eveniment neașteptat care ar putea să îi separe pentru o perioadă de timp de o persoană specială din viața lor. Nativii simt că cineva le-a greșit foarte tare, motiv pentru care vor să se îndepărteze și să uite de răzbunarea pe care altă dată ar fi plănuit-o în amănunt.

Citește și: Zodiile care atrag banii în ultima săptămână din octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Taur

Taurii ar putea să se confrunte cu o problemă de sănătate care le fură toată energia. Ziua de sâmbătă nu este exact așa cum au planuit nativii, iar în jur totul pare că se destramă. Supărarea și dezamăgirea că nu pot face ceea ce și-au propus este mai mare decât durerea cu care aceștia duc o mare luptă.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Gemeni

Gemenii au parte de o ceartă în relația de cuplu. Geloza partenerilor de viață poate atinge cote maxime, iar nativii nu mai suportă să facă față unor astfel de provocări. Pe plan profesional, de asemenea, lucrurile se îndreaptă către o direcție nedorită, iar persoanele născut sub semnul acestei zodii ar putea simți că cedează cât de curând.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Rac

Racii au foarte multă treabă și încearcă să rezolve totul fără să se enerveze prea mult. Este o zi în care nativii își doresc să stea departe de sarcinile de la locul de muncă, însă din păcate acest lucru este absolut imposibil. Persoanele născute sub semnul zodiei rac simt nevoia să ia o pauză de tot ce se întâmplă în viața lor, mai ales din punct de vedere profesional.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Leu

Leii se gândesc la o vacanță sau la o plimbare scurtă care ar putea să îi scoată din rutina zilnică. Gândurile mărețe îi ambiționează pe nativi să pună accent pe propria fericire și să nu mai acorde atenție lucrurilor care nu contează atât de mult în viața lor. Ziua de sâmbătă vine cu multe revelații și idei noi.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Fecioară

Fecioarele întâmpină probleme din punct de vedere financiar. Bugetul lor ar putea să se micșoreze drastic, iar nativii nu vor să accepte faptul că există posibilitatea să piardă sume importante de bani. Cei născuți sub semnul acestei zodii vor încerca să iasă din impas cu toate puterile, apelând inclusiv la ajutorul unor prieteni la care inițial nu s-ar fi gândit.

Citește și: Horoscopul lunii noiembrie 2025. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Balanță

Balanțele ar putea să simtă că partenerii de viață nu le mai oferă la fel de multă dragoste așa cum o faceau cândva. Ar fi bine ca nativii să nu pună la suflet astfel de gânduri, deoarece totul este doar în capul lor. Ziua de sâmbătă ar putea să îi găsească pe cei născuți sub semnul acestei zodii într-o stare proastă și fără prea mult chef de viață.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Scorpion

Scorpionii sunt obosiți atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere fizic. Implicarea lor este întotdeauna importantă pentru cei din jur, însă acum nativii realizează că propria sănătate este cea care contează cu adevărat. Spre seară, persoanele născute sub semnul acestei zodii vor putea să se relaxeze puțin și să uite de problemele care apar constant.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Săgetător

Săgetătorii se simt singuri și simt nevoia să petreacă timp alături de partenerul romantic sau alături de familie. Dezamăgirile din ultima perioadă se resimt, iar nativii nu reușesc deloc să s mai concentreze asupra lucrurilor care contează cu adevărat. Este o zi dificilă din mai multe puncte de vedere, dar va trece mai repede decât aceștia și-ar imagina.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Capricorn

Capricornii au multe responsabilități și simt că nu mai fac față tuturor problemelor care se ivesc de la o zi la alta. Nativii simt nevoia să se rupă o bună perioadă de timp de toate activitățile pe care le desfășoară, însă sunt conștienți că acest lucru nu este posibil. Puțin mai multă energie și dorința de a continua ce au început ar putea să facă diferența într-un mod considerabil.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Vărsător

Vărsătorii primesc o veste care ar putea să le dea toate planurile peste cap. Un prieten sau o rudă ar putea avea nevoie de ajutor, iar nativii nu reușesc să îi ajute exact așa cum și-ar fi dorit. Efortul lor va fi apreciat, însă ei vor simți că poate nu au facut îndeajuns de mult pentru cei aflați în nevoie, motiv pentru care se vor simți demoralizați.

Horoscop sâmbătă, 25 octombrie 2025 Pești

Peștii întâmpină probleme pe plan financiar, iar gândurile lor ar putea să nu le dea pace în perioada următoare. Nativii simt multă dezamăgire și încearcă să caute soluții pentru a obține o sumă mai mare la locul actual de muncă. Este posibil ca aceștia să ia în calcul un al doilea job sau orientarea către un alt domeniu atunci când vine vorba de carieră.

Semne zodiacale și inimioare roșii pe fundal albastru
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Zodiile care obțin tot ce își doresc până pe 30 octombrie 2025. Trei nativi vor fi răsplătiți de astre

Zodiile care atrag banii în ultima săptămână din octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?" Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Zodiile care atrag banii în ultima săptămână din octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii
Zodiile care atrag banii în ultima săptămână din octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x