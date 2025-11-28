Antena Căutare
Horoscop zilnic 29 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, veștile bune nu vor întârzia să apară pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 21:00
Ce a fost mai greu a trecut pentru cei născuți în zodia Fecioară | Profimedia

Astăzi, 29 noiembrie 2025, este momentul ideal ca nativii să se concentreze asupra planurilor de viitor. Deși le este foarte greu, ei trebuie să renunțe la persoanele și situațiile toxice din viețile lor. Abia când vor avea curajul să apeleze la un astfel de gest se vor bucura de liniște și noi oportunități.

Horoscop zilnic sâmbătă, 29 noiembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Berbec

Berbecii vor avea parte de probleme financiare. Aceștia sunt puși să ia o decizie importantă în ceea ce privește banii și economiile. Este foarte important să acorde o atenție sporită micilor detalii pentru a nu genera un conflict de proporții.

Citește și: Horoscopul lunii decembrie 2025. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Taur

Situațiile tensionate nu vor întârzia să apară nici pentru Tauri. Aceștia se vor confrunta cu momente dificile pe plan personal. Doar un gest greșit al nativilor poate duce la un adevărat dezastru în familie.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Gemeni

Norocul este de partea Gemenilor astăzi, 29 noiembrie 2025, la locul de muncă. Sunt șanse mari ca nativii să obțină promovarea sau mărirea de salariu pe care o așteptau de mult. De asemenea, aceștia își dau seama că organizarea îi ajută să termine în timp util toate proiectele.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Rac

Racii se vor bucura de o zi liniștită alături de partenerul de viață. Cei care sunt încă singuri vor cunoaște o persoană ce le va da toate planurile de viitor peste cap. Astrele anunță un weekend intens pentru acești nativi.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Leu

Leii se vor ocupa astăzi, 29 noiembrie 2025, de treburile casnice. Mai mult, unii nativi se gândesc serios să își schimbe locuința. Astrologii le recomandă să fie precauți și să dacă alegerea corectă.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Fecioară

Ce a fost mai greu a trecut pentru cei născuți în zodia Fecioară. Nativii au ocazia să se bucure de liniște și noi oportunități pe toate planurile. A venit momentul lor să strălucească la locul de muncă sau în grupul de prieteni.

Citește și: Zodiile norocoase în decembrie 2025. Ce nativi vor încheia anul cu vești bune și oportunități neașteptate

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Balanță

Astrele anunță o zi încărcată pentru Balanțe. Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, nativii vor acorda o mare atenție economiilor. Ei vor face calcule, iar la final vor realiza că trebuie să își gestioneze mai bine veniturile.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Scorpion

Astăzi, 29 noiembrie 2025, Scorpionii vor face eforturi uriașe pentru a-și impresiona partenerul de viață. Este posibil ca aceștia să simtă o tensiune în viața de cuplu, motiv pentru care apelează la noi metode prin care să reaprindă flacăra iubirii.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Săgetător

Săgetătorii vor pune pe primul loc sănătate. Este o zi în care ar trebui să se relaxeze și să uite de problemele de la locul de muncă. De asemenea, ei vor renunța la fricile din ultimele luni, încercând să urmeze un plan de viitor bine stabilit.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Capricorn

Cei din zodia Capricorn pot cunoaște oameni noi astăzi, 29 noiembrie 2025. Astrologii le recomandă să fie deschiși în discuțiile cu apropiați și să accepte părerile celor din jur. Mai mult, aceștia sunt sfătuiți să lege noi relații de prietenie.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Vărsător

Viața profesională îi acaparează pe Vărsători. Nativii au șanse mari să obțină jobul la care au visat dintotdeauna sau chiar să primească o mărire de salariu. Noile oportunități din carieră vor apărea de unde se așteaptă mai puțin.

Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie 2025 Pești

Astăzi, 29 noiembrie 2025, Peștii își doresc să devină cea mai bună versiune a lor. Dacă au amânat până acum să meargă în sala de sport sau să înceapă un stil de viață sănătos, aceștia vor face primul pas către o nouă viață începând de sâmbătă.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

