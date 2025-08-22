Ultima săptămână din august îi favorizează pe unii nativi, în timp ce alții sunt puși la încercare din toate punctele de vedere. Descoperă care sunt zodiile lovite de ghinion și care se bucură de împliniri pe toate planurile.

Săptămâna 25 - 31 august 2025 îi surprinde pe nativi în diferite ipostaze de la o zi la alta. În timp ce unii nativi vor fi nerăbdători să se implice în noi proiecte, alții vor fi destul de temători cu privire la riscurile pe care ar trebui să și le asume din punct de vedere profesional.

Citește și: Patru zodii își vor schimba viața din toamna anului 2025. Universul le-a pregătit o surpriză începând cu luna septembrie

Descoperă previziunile astrologice pentru săptămâna următoare în rândurile de mai jos!

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025. Ce ți-au pregătit astrele pentru săptămâna viitoare

Articolul continuă după reclamă

În ultima săptămână din august, astrele au pregătit noi provocări și situații cărora nativii trebuie să le facă față cu brio. Iată ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Berbec

Berbecii sunt nerăbdători să înceapă un nou proiect în această toamă și, deși, încearcă cu toate puterile să își stăpânească emoțiile, aceștia nu prea reușesc. Dorința de a evolua pe plan profesional este foarte mare, iar nativii tind să își neglijeze viața de familie. Pot apărea reproșuri din partea partenerului de viață, însă cu puțină înțelegere totul se va rezolva foarte repede.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Taur

Taurii își doresc să facă multe lucruri, însă din punct de vedere emoțional există anumite rețineri. Nativii sunt confuzi și nu înțeleg cum ar trebui să procedeze astfel încât să nu îi supere pe cei din jur cu ideile pe care le au, mai ales că apropiații sunt vizați în mod direct. Este o săptămână dificilă, cu multe emoții, dar și gânduri pentru viitor, iar taurii vor fi nevoiți să ia o decizie dureroasă până la finalul acesteia.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Gemeni

Gemenii se simt împliniți și în sfârșit își dau voie să simtă relaxarea. Finalul verii ar putea să îi facă pe nativi să înțeleagă că toate lucrurile se întâmplă cu un scop și că situațiile neplăcute se pot transforma în lecții de viață cu adevărat importante. Persoanele născute sub semnul acestei zodii acceptă că în anumite conjuncturi este mai bine să păstreze distanța și să nu se implice din punct de vedere emoțional.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Rac

Racii nu au parte de o săptămână prea bună din niciun punct de vedere. Nativii sunt ușor de influențat și tind să îi asculte pe cei din jur, mai ales atunci când ei se simt lipsiți de putere. Totuși, persoanele născute sub semnul acestei zodii ar trebui să aibă mai multă încredere și să își asculte instinctul, deoarece nu toate persoanele din jurul lor le doresc binele. Se anunță câteva zile grele, dar care vor conta enorm pentru viitor.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Leu

Leii stau bine la capitolul dragoste în această săptămână. Surprizele se țin lanț, iar partenerii de viață vor demonstra cât de importantă este prezența nativilor în viața acestora. Planurile de viitor încep să prindă contur, iar primii pași către următorul nivel al relației încep să se facă remarcați.

Citește și: Zodia ocrotită de univers de la 1 septembrie. Ce nativi au parte de protecție în viitor

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Fecioară

Fecioarele ar putea să facă anumite greșeli în relația de cuplu, însă niciodată nu este prea târziu pentru a le îndrepta. Deși nativii au anumite valori pe care alții le consideră exagerate, aceștia vor reuși să ajungă la un numitor comun, preferând să renunțe la ceea ce și-au propus. Pe plan profesional lucrurile merg în direcția cea bună, iar pe plan financiar pot apărea anumite situații dificile, însă nu imposibil de gestionat.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Balanță

Balanțele încep săptămâna cu o stare de spirit pozitivă. Nativii și-au propus să se focuseze pe lucrurile care contează cu adevărat și să nu mai pună la suflet tot ce se întâmplă rău în jurul lor. Atitudinea pe care o au este una benefică, însă persoanele născute sub semnul acestei zodii nu se regăsesc în totalitate în ea. Totuși, ele încearcă să abordeze lucrurile diferit pentru a evita să se mai încarce cu probleme și să cedeze din punct de vedere emoțional.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Scorpion

Scorpionii ar putea să intre într-un conflict puternic cu un membru din familie, iar cei din jur îi vor judeca pentru acest lucru. Este important ca nativii să asculte toate părerile înainte de a începe o ceartă. Puțină răbdare ar putea face diferența între un război și o simplă contrazicere. Ultima săptămână din august își pune ampreta vizibil asupra nativilor născuți sub semnul acestei zodii.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Săgetător

Săgetătorii sunt temători cu privire la viitor, mai ales din punct de vedere profesional. Persoanele născute sub semnul acestei zodii nu au siguranța că ar trebui să își asume un risc pentru a da lovitura, iar cei din jur par să îi descurajeze în totalitate. Totuși, nativii ar trebui să își asculte instinctul și să nu ia în seamă părerile celorlalți.

Citește și: Zodiile care mereu cad în picioare după un eșec grav! Cine sunt cei mai puternici nativi din 2025

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Capricorn

Capricornii se descurcă excepțional din toate punctele de vedere, însă energia lor scade de la o zi la alta. Toate situațiile neplăcute de la locul de muncă vor fi rezolvate la timp, însă în weekend nativii vor ignora toate problemele pentru a-și putea încărca bateriile. Se anunță o săptămână plină, cu multe sarcini, dar și cu multe rezultate remarcabile.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Vărsător

Vărsătorii simt să se retragă din anumite discuții și să nu își mai împărtășească opiniile, mai ales cu cei care nu sunt dispuși să le asculte. Reticența nativilor îi va surprinde pe apropiați, însă nu îndeajuns de tare încât să acționeze într-un anumit fel. Nativii consideră că este mai bine să păstreze distanța acolo unde prezența lor nu este apreciată.

Horoscopul săptămânal 25 - 31 august 2025 Pești

Peștii sunt împliniți din punct de vedere financiar, însă își doresc să evolueze și mai mult din punct de vedere profesional. Dorința de a lua parte la cât mai multe proiecte este foarte mare, iar emoțiile aproape că nu există. Siguranța lor îi ia prin surprindere inclusiv pe apropiați, iar nativii dovedesc că pot obține tot ceea ce și-au propus indiferent de cât de tare trebuie să lupte.

Citește și: Acești nativi primesc binecuvântarea cerească pentru a se căsători cu partenerii lor anul viitor. Cine sunt norocoșii îndrăgostiți