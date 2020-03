Horoscopul zilei, 13 martie 2020. Ce zodii vor avea probleme cu sănătatea

De voie sau de nevoie veti petrece mai mult timp pe acasa in aceste zile, veti lasa deplasarile pe alta data. Chiar si asa gasiti destule de facut, se indreapta ochii si atentia asupra unor lucruri ce trebuie reparate, schimbate si poate ca nu este nevoie de un specialist pentru asta.

Fecioara

Optimism temperat: va simtiti bine in pielea voastra si reusiti sa creati in jurul vostru o atmosfera placuta, pozitiva. Cu usurinta cadeti de acord cu fiinta iubita asupra unei deplasari, petreceti cateva zile alaturi de rude sau poate ca ajungeti intr-un peisaj de poveste.

Balanta

Apetitul pare sa fie in scadere in aceste zile si poate ca in schimb va indreptati spre apa, ceaiuri, sucuri naturale. Posibil sa primiti un mesaj telefonic de la cineva cu care va stiti de multa vreme ori va revedeti cu respectivul in localitatea natala, la rude si veti avea ce povesti.

Scorpion

Nestare, nerabdare, sensibilitate, sunteti atenti la tot ce se intampla in jurul vostru si aveti la moment o replica inspirata, hazoasa. Evolueaza frumos o relatie sentimentala inceputa de curand, pare sa va apropie conjunctura actuala si va purtati de grija, va duceti dorul.

Sagetator

Nu va place voua incertitudinea, dar poate ca veti fi nevoiti sa mai asteptati sosirea unor vesti, confirmari. Graba poate strica treaba insa daca se pune problema unei cheltuieli sau investitii mai serioase, mai ales daca este vorba despre o zona la care nu prea va pricepeti.

Capricorn

Apare sansa unor mici castiguri: este nevoie de voi, vi se face o plata, stabiliti o suma pentru atingerea unui obiectiv. Precauti de obicei, in aceste zile sunteti printre cei care dau incredere si ridica moralul altora, luati initiativa unei iesiri cu colegi, prieteni.

Varsator

Vine vestea pe care o asteptati: chiar daca proiectul va demara saptamana viitoare sau atunci va veti intalni pentru discutia finala, important este ca scapati de o grija. Va fi o primavara neasteptat de incarcata pentru voi si nu va veti da in laturi de la eforturi, provocari.

Pesti

Salutari de la rude sau oameni dragi aflati departe de voi, faceti aranjamente sa va intalniti cat de curand posibil. Buna stare sufleteasca, se aduna idei si observatii, le veti rafina si veti pregati un proiect nou-nout sau o relansare.