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Primul lucru pe care l-a făcut Iustina de la Insula Iubirii, imediat după ce a născut! Cum a fost surprinsă, chiar în dormitor

Iustina, soția lui Cornel Luchian de la Insula Iubirii sezonul 8, și-a surprins urmăritorii cu gestul pe care l-a făcut imediat după naștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 16:56 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 17:40
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Descoperă ce a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii, după ce a născut a doua oară | Antena 1
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Moment de fericire uriașă în familia Iustinei și a lui Cornel de la Insula Iubirii sezonul 8, căci tânăra a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului. Descoperă care a fost primul lucru pe care l-a făcut fosta concurentă ce a participat la reality show-ul din Thailanda, imediat după ce a născut. Imaginea a făcut senzație și a adunat instant numeroase reacții și comentarii.

Primul lucru pe care l-a făcut Iustina de la Insula Iubirii, imediat după ce a născut! Cum a fost surprinsă, chiar în dormitor

Iustina Loghin de la Insula Iubirii sezonul 8 a născut în data de 26 iulie 2026 un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Milan. Ea și soțul său, Cornel Luchian, mai au o fetiță pe care au numit-o Ivana Nectaria și care s-a născut în data de 29 octombrie 2024. Din cealaltă căsătorie, bărbatul mai are patru copii.

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Dacă prima sarcină a fostei concurente de la Insula Iubirii a fost una ușoară și fără problemă, iată totuși că nu la fel de simple au fost lucrurile în timpul celei de-a doua sarcini, fiindcă Iustina a acuzat stări de rău.

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Totuși, așteptarea a meritat și băiețelul a venit pe lume perfect sănătos, aducând bucurie familiei. Cei care o urmăresc în mod constant pe Iustina în mediul online au putut descoperi care a fost primul lucru pe care aceasta l-a făcut, imediat după ce a născut.

„Waited 9 months to hold my baby in my arms and finally eat sushi again…🥹🤍” (n.r. Am așteptat nouă luni ca să îmi țin bebelușul în brașe și să mănânc în sfârșit sushi din nou”).

Așadar, după 9 luni în care a stat departe de anumite alimente, printre care și sushi și alte preparate pe bază de pește crud.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară: „Cea mai top 🔝 mămică 😎😎😎♥️♥️♥️♥️”, „Ești altceva nasaaaa❤️”, „Ești delicioasă Iustina ❤️❤️❤️”, „Ala de dupa nastere a fost cel mai bun sushi din viata mea 🤣”, „Nașa bogătașa ❤️”, „Ție chiar îți place mult sushi 🍣😍dacă mai convins și pe mine să mănânc așa ceva 😂😂”.

„Mi-ai facut poftaaa...🤤 pup dulce piciorutele alea mici 💙”, a scris Cristina Rotaru de la Insula Iubirii.

colaj foto cu ikustina
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„Te invidiez 🥹😅😅😅, te pup”, a scrs Simona Butură, și ea fostă concurentă în Thailanda și care în prezent este însărcinată.

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